Paus Membeli EDEL saat Holder Melonjak 126% dalam 3 Hari dan Testnet Edel Finance Mencapai 26 Ribu Pengguna

Dompet whale dtht membeli 2,29 juta EDEL seharga 65.000 USDC saat pengguna testnet Edel Finance melampaui 26.000, dan pemegang meningkat 126%.

Aktivitas pasar seputar Edel Finance meningkat setelah transaksi whale yang terpantau menarik perhatian di berbagai platform kripto di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, partisipasi pengguna dan jumlah pemegang meningkat pesat di testnet Edel Finance. Secara bersama-sama, data-data ini menempatkan EDEL menjadi fokus jangka pendek di berbagai meja perdagangan dan saluran analitik.

Aktivitas Whale Menarik Perhatian pada Perdagangan EDEL

Data pelacakan blockchain menunjukkan dompet whale berlabel dtht melakukan pembelian EDEL dalam jumlah besar.

Dompet tersebut menghabiskan 65.000 USDC untuk memperoleh sekitar 2,29 juta token EDEL. Transaksi terjadi sekitar sebelas jam sebelum data tersebut menjadi publik.

Dompet tersebut dilaporkan menyimpan aset digital senilai hampir $2,4 juta. Pergerakan whale semacam itu sering dipantau karena mencerminkan perilaku alokasi modal.

Namun, transaksi tersebut tidak menyertakan tujuan yang dinyatakan atau tindakan lanjutan.

Tidak ada pembelian EDEL tambahan dari dompet yang sama yang dilaporkan setelahnya. Aktivitas perdagangan berlanjut di berbagai bursa setelah pengungkapan tersebut.

Jumlah Pemegang EDEL Meningkat Tajam dalam Tiga Hari

Data on-chain menunjukkan peningkatan pesat dalam jumlah pemegang EDEL selama tiga hari. Jumlah pemegang meningkat dari 8.727 alamat menjadi 19.766 alamat.

Perubahan ini mewakili peningkatan 126 persen selama periode yang diamati.

Pertumbuhan ini bertepatan dengan diskusi media sosial yang lebih tinggi seputar Edel Finance. Data tidak menentukan apakah pemegang baru tersebut adalah peserta ritel atau institusional.

Beberapa alamat menyimpan saldo kecil, sementara yang lain menyimpan jumlah token yang lebih besar.

Tidak ada perubahan konsentrasi alamat tunggal yang dilaporkan selama periode yang sama. Oleh karena itu, pola distribusi tampak konsisten secara luas di seluruh dompet.

Basis Pengguna Testnet Edel Finance Melampaui 26.000

Edel Finance melaporkan bahwa jumlah pengguna testnet-nya melampaui 26.000 peserta. Pembaruan tersebut dibagikan melalui saluran platform resmi selama periode waktu yang sama.

Partisipasi testnet sering mengukur minat awal dan aktivitas pengujian protokol.

Namun, ini tidak mewakili adopsi mainnet yang dikonfirmasi atau generasi pendapatan. Pengguna testnet biasanya berinteraksi dengan fitur protokol tanpa paparan modal nyata.

Oleh karena itu, jumlah pengguna mencerminkan keterlibatan daripada komitmen finansial.

Edel Finance tidak merilis detail tentang pengguna aktif harian atau tingkat penyelesaian tugas. Namun, angka yang dilaporkan menempatkan testnet tersebut di antara jaringan uji coba yang aktif digunakan.

Pada saat penulisan, EDEL dihargai pada $0,03289, menunjukkan peningkatan 31,57% dalam 24 jam terakhir.

Data Pasar Menunjukkan Sinyal Harga dan Volume yang Beragam

Platform data pasar melaporkan harga EDEL yang bervariasi di berbagai bursa selama periode tersebut. Beberapa platform menunjukkan kenaikan harga jangka pendek dalam 24 jam.

Volume perdagangan juga berbeda antara pasar futures dan spot.

Selanjutnya, rasio long dan short tetap bergantung pada bursa dan waktu tertentu.

Data kinerja jangka panjang menunjukkan penurunan sebelumnya selama periode waktu yang diperpanjang. Angka pasokan beredar tetap di bawah tingkat pasokan maksimum yang dinyatakan.

Meskipun demikian, pembaruan diberikan mengenai pembukaan token atau perubahan jadwal vesting.

Sebagai hasilnya, kondisi pasar tetap didorong oleh aktivitas dan metrik yang dilaporkan saja.

