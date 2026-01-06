Saham Metaplanet Naik Seiring Reli Bitcoin Dan Akumulasi Treasury

TLDR

Metaplanet kini memegang 35.102 BTC senilai $3,29 miliar pada nilai pasar saat ini.

Sahamnya melonjak lebih dari 10% di Tokyo setelah bitcoin naik mendekati $95.000.

Perusahaan menambahkan 4.279 BTC pada Q4 2025, senilai lebih dari $451 juta.

4.279 Saham AS Metaplanet naik 19,17% saat saham kripto pulih secara global.

Saham Metaplanet melonjak lebih dari 10% di Tokyo saat harga Bitcoin mendekati $95.000, meningkatkan kepercayaan pada saham terkait kripto. Perusahaan yang merupakan pemegang Bitcoin korporat terbesar di Asia ini kini memegang 35.102 BTC senilai lebih dari $3,2 miliar. Sentimen investor membaik saat perusahaan mengungkapkan pembelian Bitcoin besar di Q4 dan saham kripto global menguat. Saham Metaplanet yang diperdagangkan di AS juga melonjak, mencerminkan minat yang meningkat di tengah pemulihan awal tahun pasar aset digital.

Pemulihan Bitcoin Mendorong Minat Baru pada Saham Kripto

Saham perusahaan investasi Jepang Metaplanet melonjak lebih dari 10% selama sesi 6 Januari, didorong oleh penguatan kembali pasar cryptocurrency. Bitcoin naik mendekati $95.000, membantu meningkatkan sentimen investor di seluruh Asia.

Saham yang terdaftar di Tokyo naik menjadi 510 yen, peningkatan tajam dari 398 yen yang tercatat pada pertengahan Desember 2025, menurut Google Finance. Reli Metaplanet mengikuti kenaikan 19,17% pada saham yang diperdagangkan di AS pada 5 Januari, di mana ditutup pada $3,12 di OTC Markets.

Pemulihan Bitcoin, bersama dengan kenaikan lebih luas pada Ethereum dan XRP, mendorong trader untuk kembali ke aset berisiko. Pelaku pasar kini memantau saham treasury kripto dengan cermat saat harga aset digital stabil.

Metaplanet Menambahkan Lebih dari 4.200 BTC di Q4

Metaplanet mengungkapkan bahwa perusahaan mengakuisisi 4.279 BTC pada kuartal keempat 2025. Pada harga saat ini, pembelian tersebut dihargai sekitar $451 juta. Total kepemilikan bitcoin perusahaan kini mencapai 35.102 BTC, senilai sekitar $3,29 miliar.

Peningkatan ini menjadikan Metaplanet sebagai pemegang bitcoin korporat terbesar di Asia. Penambahan baru ini mendukung strategi berkelanjutannya untuk menggunakan bitcoin sebagai bagian inti dari treasury-nya. Investor bereaksi positif terhadap pengumuman tersebut, karena perusahaan tetap fokus pada akumulasi aset digital jangka panjang.

Cadangan Metaplanet yang bertambah juga menarik minat luar negeri. Sahamnya yang terdaftar di AS mencerminkan minat beli yang kuat selama sesi terakhir, mencerminkan keuntungan perusahaan terkait.

Saham Kripto Lebih Luas Menguat di Tengah Pemulihan Pasar

Reli saham Metaplanet merupakan bagian dari pergerakan lebih luas pada ekuitas terkait kripto. Strategy, perusahaan pemegang bitcoin besar yang dipimpin oleh Michael Saylor, naik 4,81% menjadi $164,72. Mara Holdings naik 6,86%, sementara saham Coinbase meningkat 7,77% setelah menerima peringkat "Beli" dari Goldman Sachs.

Bakkt naik 31,47% dan KindlyMD naik 24,38%, saat investor beralih kembali ke ekuitas bertema kripto dan blockchain. Bitcoin naik 1,37% menjadi $93.835 setelah sempat melampaui $94.000, sementara Ethereum naik 1,85% dan XRP naik 12,45%.

Perusahaan penambangan dan treasury lainnya juga mencatat hasil yang kuat. American Bitcoin Corp naik 13,48% dan Hut 8 menambah 13,6%. Analis menyebut reposisi awal tahun dan sentimen makro yang lebih kuat sebagai pendorong utama di balik pergeseran kembali ke saham terkait aset digital.

Pembelian Kembali Saham dan Strategi Treasury Menjadi Fokus

Rencana pembelian kembali saham Metaplanet yang diumumkan sebelumnya juga tetap menjadi fokus. Perusahaan mengatakan dapat membeli kembali hingga 150 juta yen sahamnya sendiri. Meskipun belum ada pembelian kembali yang dilaksanakan, pengajuan terbaru mengungkapkan peningkatan saham treasury yang dimiliki.

Pengungkapan ini menambah sentimen investor yang positif, karena rencana pembelian kembali sejalan dengan strategi modal yang lebih luas. Perusahaan belum berkomentar tentang jadwal pelaksanaan pembelian kembali.

Sementara itu, Metaplanet terus mengejar bitcoin sebagai aset utama. Perusahaan belum mengumumkan rencana untuk mendiversifikasi treasury lebih lanjut, menjaga perhatian pada pergerakan harga bitcoin sebagai variabel kunci dalam valuasi pasarnya.

