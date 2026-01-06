Hanya Tersisa 1 Minggu Saat Breakout RSI XRP Menyiapkan Jalur $10, Prediksi Analis

XRP sedang mengalami kompresi pada grafik mingguan ke dalam kisaran pasca-breakout yang terdefinisi dengan jelas, dan analis Maelius (@MaeliusCrypto) berpendapat bahwa petunjuk arah berikutnya akan datang dari RSI, dengan breakout "di Q1" yang dia perkirakan akan bertepatan dengan harga yang lebih tinggi dan dorongan menuju $10.

Grafik Maelius adalah tampilan 1W XRP/USD (Bitstamp) dengan overlay EMA 50 minggu. Pergeseran rezim pasar terbaru sangat jelas: ekspansi vertikal tajam membawa XRP dari basis panjang ke pita perdagangan yang lebih tinggi, diikuti oleh konsolidasi multi-minggu di dalam kisaran yang diarsir.

Apakah XRP Siap Meledak Dalam 1 Minggu?

Kisaran tersebut ditambatkan oleh dua level yang ditekankan grafik. Batas atas sejajar dengan puncak lonjakan sebelumnya di dekat $3,33 (puncak 2018), sementara batas bawah berada tepat di atas $1,60. Pada saat screenshot, XRP berada di sekitar $2,124 pada penutupan mingguan, menempatkan harga tepat di bawah EMA 50 minggu, pivot visibilitas tinggi yang paling langsung dalam kerangka Maelius.

Pelabelan Elliott menggambarkan pergerakan saat ini sebagai gelombang korektif 4 setelah kenaikan impulsif. Pesannya bukan "tren telah rusak" tetapi lebih "tren sedang jeda." Maelius menambahkan bahwa "perhitungan konservatifnya mengasumsikan hanya tersisa 1 minggu," menyiratkan jendela yang relatif ketat bagi pasar untuk menyelesaikan konsolidasi dan transisi ke gelombang 5 jika momentum terkonfirmasi.

Tata letak grafik yang lebih luas juga mengundang perbandingan dengan 2017: lari besar pertama XRP dari basis, jeda tengah siklus yang panjang, dan kemudian leg kedua yang lebih tajam ke puncak akhir. Dalam perbandingan di dalam grafik, XRP rally sekitar 7.400% dalam sekitar tiga bulan di awal 2017, konsolidasi dari Mei hingga Desember, kemudian melonjak lagi sekitar 1.500%.

Urutan hari ini disajikan sebagai bentuk yang serupa, jika tidak harus dalam besaran: leg pertama yang kuat dari sekitar November 2024 hingga Januari 2025 (sekitar +500%), diikuti oleh konsolidasi sepanjang tahun hingga Januari 2026. Dalam pembacaan itu, leg besar berikutnya ke atas bisa mendekat, berpotensi lebih dangkal dari yang pertama, dengan gelombang 5 berfungsi sebagai analog "dorongan kedua".

Panel bawah adalah RSI mingguan dengan garis tren menurun yang membatasi puncak-puncak terkini. Garis merah menurun itu adalah pemicu waktu Maelius: "RSI breakout di Q1. Harga naik lebih tinggi." Implikasinya sangat jelas. Dalam kerangkanya, momentum perlu menembus kompresinya sendiri sebelum harga dapat mempertahankan fase ekspansi berikutnya.

Yang penting, grafik juga membawa label tingkat yang lebih tinggi yang menempatkan gelombang 4 saat ini dalam gelombang III yang lebih besar, daripada menggambarkan gelombang 5 berikutnya sebagai gerakan terminal yang mengakhiri siklus. Itu selaras dengan responsnya ketika ditanya apakah $10 akan menjadi "maksimum" triwulanan: "Di Q1 kita seharusnya mendapat breakout, belum tentu puncak. Gelombang berikutnya seharusnya menuju $10."

Jika tesis ini bekerja, XRP diharapkan untuk merebut kembali EMA 50 minggu dan menegaskan kembali penerimaan kembali ke kisaran tertinggi di dekat $3,33, dengan penembusan garis tren RSI bertindak sebagai event konfirmasi yang diamati Maelius. Jika gagal, penolakan berkelanjutan di EMA dan breakdown melalui lantai kisaran di atas $1,60 akan membuat fase korektif gelombang-4 tetap berlangsung dan menunda jalur gelombang-5 yang dia petakan.

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan di $2,37.