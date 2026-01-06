Dogecoin (DOGE) Mengincar Potensi Breakout dengan Bulls Menargetkan $0,1790

Dogecoin (DOGE) mendapatkan kembali momentum awal tahun yang kuat saat memecoin terus berkonsolidasi di dekat level tertinggi baru-baru ini. Aset ini tetap menjadi salah satu yang berkinerja menonjol minggu ini. Kenaikan cepatnya sejalan dengan perbaikan sentimen pasar. Trader memantau perilaku harga dengan cermat saat DOGE bergerak di antara zona support dan resistance yang krusial.

DOGE naik hampir 30% dalam empat hari terakhir. Pergerakan ini melampaui beberapa cryptocurrency utama dan memperkuat kepercayaan baru pada tren memecoin. Pasar yang lebih luas juga mendukung kenaikan ini. Latar belakang tersebut memungkinkan meme coin memiliki tren jangka pendek yang konsisten.

Pada saat penulisan, DOGE diperdagangkan pada $0,1505, yang menunjukkan pertumbuhan 2,4% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan turun 0,56% dan kini berada di $1,88 miliar. Selama seminggu terakhir, harga koin DOGE meningkat 21,07%.

Sumber: CoinMarketCap

DOGE Mempertahankan Struktur Kuat saat Harga Stabil

Analis kripto BitGuru menyoroti grafik teknikal yang solid dari DOGE. Lonjakan sebelumnya telah menyapu likuiditas. Harga kemudian memasuki zona konsolidasi yang ketat. Analis menyebut tahap ini sebagai reset yang sehat dan bukan perlambatan. Tidak ada kelemahan struktural dalam pengaturan tersebut.

Analis juga menambahkan bahwa momentum sedang pulih. Fase stabilisasi membantu memperkuat perspektif yang lebih besar. Para trader memantau dengan cermat kelanjutan fase reset.

Sumber: X

Baca Juga: Dogecoin (DOGE) Eyes $0.21 Breakout As Trendline Tests Signal Bullish Reversal

Selain itu, analis lain, Linda Trade, menyebutkan tekanan di sekitar resistance di atas. DOGE kembali menguji level atas tanpa indikasi pembalikan. Konsolidasi saat ini berada dalam kisaran $0,145 hingga $0,1534. Kisaran ini menentukan orientasi jangka pendek.

Kisaran ini tetap kritis. Penembusan di atas batas atas akan mengarah pada pergerakan naik berikutnya. Kisaran ini juga dapat menghasilkan pergerakan cepat melalui long squeeze. Kedua hasil diharapkan mempertahankan harga yang kuat yang tetap di atas titik tengah zona.

Sumber: X

Volume Perdagangan dan Open Interest Meningkat

Menurut data CoinGlass, volume perdagangan meningkat 2,59% menjadi $5,15 miliar. Open interest naik 1,27% menjadi $1,90 miliar. Tingkat pendanaan tertimbang OI berada di 0,0034%. Posisi tetap seimbang tanpa konsolidasi lebih lanjut oleh token.

Sumber: CoinGlass

Menurut data CoinLore, DOGE harus mempertahankan $0,1494 untuk menjaga formasi bullish-nya. Bertahan pada level tersebut membentuk fondasi untuk pergerakan resistance di $0,1652. Ujian signifikan berikutnya adalah menembus penghalang tersebut.

Penembusan konfirmasi akan berada di atas $0,1652, yang akan mendorong harga hingga $0,1790. Resistance berikutnya berada di $0,1918. Setiap level mencerminkan peningkatan aktivitas di antara penjual. Respons pelaku pasar dievaluasi pada setiap tahap.

Level penurunan masih signifikan. Penurunan apa pun ke level di bawah $0,1494 melemahkan perspektif jangka pendek. Token mungkin turun ke level support $0,1335. Tindakan tersebut merupakan indikasi perubahan arah yang lebih korektif.

Baca Juga: Chainlink Whale Activity Sparks Speculation: Is LINK Preparing for a $28 Move?