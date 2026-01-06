Morgan Stanley's Solana Trust bersiap untuk diluncurkan setelah pengajuan S-1

Morgan Stanley Solana Trust menanti perdagangan yang akan segera dimulai setelah mengajukan formulir S-1. Produk perdagangan baru ini akan memperluas jangkauan ETF berbasis Solana.

Morgan Stanley Solana Trust telah mengajukan formulir S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menandakan perdagangan yang akan segera dimulai. Peluncuran ini tiba setelah periode minat yang signifikan terhadap produk berbasis Solana, yang semakin mendekati total arus masuk $1 miliar.

Dalam beberapa minggu mendatang, ETF Solana mungkin juga akan mempertahankan biaya nolnya sebagai insentif.

ETF ini merupakan bagian dari pendekatan ramah kripto Morgan Stanley, membuka peluang investasi bagi semua kliennya sejak Oktober 2025. ETF Solana mencerminkan peluang untuk menarik investasi arus utama ke salah satu platform terdesentralisasi yang paling aktif.

ETF baru ini bergabung dengan daftar sembilan dana aktif dan tujuh lagi yang menunggu peluncuran. Morgan Stanley meluncurkan proses untuk ETF Solana bersamaan dengan pengajuannya untuk produk lain, Morgan Stanley Bitcoin Trust.

Pengumuman ini tiba saat SOL bergabung dengan pemulihan pasar secara luas untuk diperdagangkan di atas $139. ETF dan harga SOL menunjukkan korelasi yang kuat, dengan arus masuk biasanya bertepatan dengan keuntungan yang lebih besar untuk SOL.

Morgan Stanley Solana Trust akan menawarkan staking

Perbedaan utama untuk ETF Solana adalah staking langsung untuk pendapatan pasif tambahan. Persetujuan ETF staking lainnya menunjukkan kepercayaan pada infrastruktur Solana. Arus masuk dana arus utama juga akan meningkatkan posisi validator terpilih. Morgan Stanley mungkin memilih lebih dari satu penyedia layanan eksternal, setelah

"Model staking Trust bertujuan untuk memaksimalkan porsi SOL Trust yang tersedia untuk staking sambil mengendalikan risiko likuiditas dan penebusan. Model ini menentukan kisaran target optimal untuk porsi aset yang di-stake, yang ditetapkan oleh Sponsor dan didasarkan pada faktor-faktor termasuk periode lock-up, aktivitas penebusan historis dan yang ditekan," jelas Morgan Stanley dalam pengajuannya.

Saat ini belum ada standar resmi tentang staking SOL, dan ETF akan melakukan penelitian dan modelnya sendiri. Staking pasif, serta liquid staking, menawarkan tingkat risiko yang berbeda, dan penerbit ETF masih harus meneliti kewajiban pajak dan potensi risiko teknis atau risiko counterparty.

Morgan Stanley juga akan mempertimbangkan periode unbonding untuk SOL yang di-stake, serta konsentrasi investasinya. ETF akan mencoba menghindari staking dana dari beberapa investor besar, yang dapat menyebabkan permintaan unbonding yang signifikan dalam jangka waktu singkat. Menunggu untuk unbond SOL juga dapat mengganggu perhitungan pendapatan, karena pasar tetap volatil.

BSOL memimpin ETF Solana

ETF Solana sebagian besar mengalami arus masuk positif secara keseluruhan, menambahkan $18,6 juta dalam seminggu terakhir. Total arus masuk hingga saat ini mencapai $785 juta.

ETF BSOL Bitwise memegang $638,5 juta, tetap menjadi pemimpin dengan pembelian hampir setiap hari dan tanpa arus keluar. Secara total, perusahaan ETF dan treasury bersama-sama memegang $3,86 miliar dalam token SOL, setara dengan 28,4 juta SOL. Total 11,28 juta SOL di-stake, mencapai hasil tahunan rata-rata 7,7%.

