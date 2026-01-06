BursaDEX+
Analisis Harga Ripple: Apa Skenario Paling Mungkin Selanjutnya untuk XRP Setelah Lonjakan Mingguan 30%?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/06 20:54
XRP milik Ripple telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam struktur jangka pendek, dengan pembeli masuk secara agresif setelah fase koreksi yang panjang. Aksi harga terkini menunjukkan pergeseran dari konsolidasi pasif menjadi pemulihan aktif, meskipun level resistensi overhead kunci masih berlaku.

Analisis Harga Ripple: Grafik Harian

Pada timeframe harian, XRP telah bereaksi kuat dari basis pembeli yang telah terbentuk di sekitar zona permintaan bawah dekat $1.8. Area ini berulang kali menyerap tekanan jual, mengonfirmasi bahwa ini merupakan zona permintaan yang berarti di mana pembeli bersedia mempertahankan harga. Candlestick harian terbaru menunjukkan breakout bullish yang jelas dari struktur menurun, mengindikasikan bahwa penjual kehilangan kendali setelah berbulan-bulan mengalami lower highs.

Meskipun perkembangan positif ini, aset kini mendekati zona resistensi kritis di sekitar $2.4–$2.5. Area ini selaras dengan moving average 200 hari, menjadikannya penghalang yang signifikan secara teknikal. Meskipun breakout ini konstruktif, kekuatan lanjutan akan diperlukan agar token dapat membangun penerimaan di atas wilayah ini. Penolakan di sini tidak akan membatalkan pemulihan, tetapi kemungkinan akan membuat harga diperdagangkan dalam rentang yang lebih luas daripada bertransisi menjadi tren bullish yang berkelanjutan.

Grafik 4-Jam XRP/USDT

Grafik 4-jam memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pergeseran momentum terkini. XRP menghabiskan periode yang lama berkonsolidasi di atas basis pembeli, membentuk struktur kompresi saat tekanan jual melemah. Breakout selanjutnya ke atas bersifat decisif, dengan harga merebut kembali saluran menurun dan mendorong lebih tinggi tanpa langsung retracing kembali ke rentang sebelumnya.

Breakout ini mencerminkan sentimen jangka pendek yang membaik, karena higher lows kini terbentuk di atas zona konsolidasi sebelumnya. Namun, serupa dengan timeframe harian, harga kini menghadapi kluster resistensi dekat $2.1–$2.2, yang sesuai dengan supply sebelumnya dan jalur moving average yang menurun. Penahanan yang sukses di atas level breakout akan menjaga struktur bullish tetap utuh, sementara kegagalan untuk bertahan di atas zona ini dapat mengakibatkan pullback menuju basis pembeli untuk retest.

Postingan Analisis Harga Ripple: Apa Skenario Paling Mungkin Selanjutnya untuk XRP Setelah Lonjakan Mingguan 30%? muncul pertama kali di CryptoPotato.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

