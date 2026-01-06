Saham Micron (MU): Analis Papan Atas Menaikkan Target Harga ke $330 karena Kelangkaan Pasokan Memori

TLDR

Saham Micron diperdagangkan pada $315 setelah Bernstein menaikkan target harga menjadi $330, menyusul lonjakan 262% pada tahun 2025

Kekurangan chip memori global mendorong harga lebih tinggi karena permintaan server AI menyerap kapasitas manufaktur

Target harga analis berkisar antara $300 hingga $500, dengan sebagian besar perusahaan menyebutkan kekuatan penetapan harga yang diperpanjang hingga 2026 dan 2027

Pergeseran produksi menuju memori AI bandwidth tinggi menekan pasokan untuk smartphone dan elektronik konsumen

Eksekutif industri memperkirakan kondisi pasokan ketat akan bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun seiring ekspansi infrastruktur AI

Saham Micron Technology berada di sekitar $315 setelah Bernstein menaikkan target harganya menjadi $330. Saham chip ini berada mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.





Micron Technology, Inc., MU



Produsen memori ini mencatat keuntungan 262% tahun lalu. Pengembalian tersebut mengalahkan hampir semua nama semikonduktor utama.

Micron melonjak 72% selama kuartal lalu. Sebagian besar saham chip AI tetap datar selama periode tersebut.

Katalisnya adalah ekonomi penawaran dan permintaan yang langsung. Harga memori terus naik sementara kapasitas produksi tetap terbatas.

Infrastruktur AI Memicu Kekurangan Chip Memori

Bernstein menunjuk pada pasokan yang terbatas memenuhi permintaan AI yang melonjak. Kombinasi ini menciptakan keuntungan penetapan harga yang bertahan lama bagi pembuat memori.

Co-CEO Samsung menggambarkan kekurangan tersebut sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya" selama wawancara baru-baru ini. Rekan-rekan di seluruh industri menggemakan kekhawatiran tersebut.

Kendala pasokan mungkin bertahan untuk periode yang diperpanjang. Pembangunan pusat data AI terus menyerap produksi chip memori yang tersedia.

Produsen mengalokasikan kembali kapasitas pabrik menuju produk bandwidth tinggi khusus. Chip ini menggerakkan infrastruktur server AI.

Pergeseran produksi memukul elektronik konsumen dengan keras. Produsen smartphone dan perusahaan penyimpanan USB menghadapi pasokan yang lebih ketat.

Beberapa segmen memori melihat harga lebih dari dua kali lipat sejak awal 2024. Data TrendForce mengonfirmasi kenaikan harga yang tajam.

Investor percaya reli ini masih memiliki ruang untuk berlanjut. Saham produsen chip memori maju di pasar global pada hari Senin.

SK Hynix naik 3% sementara Samsung naik 7,5% dalam perdagangan Korea. Micron naik 2% selama jam pasar AS.

Western Digital, Seagate, dan Applied Digital masing-masing menambah lebih dari 3%. Kekuatan di seluruh sektor mencerminkan kelangkaan pasokan yang luas.

Target Analis Mencerminkan Optimisme Meskipun Rally

Wall Street mempertahankan prakiraan bullish bahkan setelah lonjakan besar Micron. Target harga sekarang berkisar dari $300 hingga $500.

Rosenblatt memimpin dengan target $500, mewakili potensi kenaikan 58,7%. Perusahaan berpendapat AI secara fundamental mengubah posisi pasar memori.

JPMorgan dan Morgan Stanley keduanya memproyeksikan harga $350. Analis mereka menyoroti potensi pendapatan yang kuat hingga 2027.

HSBC memulai cakupan pada $330 dengan rating Beli. KeyBanc memegang target $325 mengutip ketidakseimbangan penawaran-permintaan yang persisten.

Bank of America menetapkan prakiraan $300 setelah meningkatkan ke Beli. Target tersebut berada di bawah harga saat ini tetapi naik dari perkiraan sebelumnya.

CEO Sanjay Mehrotra memberi tahu investor bahwa pasar ketat harus meluas hingga melampaui 2026. Garis waktu tersebut mendukung kekuatan penetapan harga yang berkelanjutan.

Beberapa tim penelitian memproyeksikan "supercycle" berlangsung hingga 2027. Pasar memori secara historis bergantian antara kelebihan dan kekurangan.

Siklus ini memasangkan permintaan yang luar biasa dengan batasan produksi. Saham SK Hynix meningkat empat kali lipat tahun lalu sementara Samsung berlipat ganda.

Micron fokus secara eksklusif pada chip memori tidak seperti pesaing yang terdiversifikasi. Konsentrasi ini memberikan eksposur langsung pada tren penetapan harga yang menguntungkan.

Perusahaan memasok infrastruktur kritis yang memungkinkan sistem AI. Pusat data memerlukan kapasitas memori besar yang melampaui produksi saat ini.

