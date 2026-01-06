Inilah yang Masih Terlewatkan oleh Banyak Orang Tentang XRP: Peneliti Kripto Mengungkapkan

Kemenangan hukum XRP mengurangi risiko tetapi tidak menciptakan aturan institusional, membuat bank tanpa kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan skala besar.

CLARITY Act yang diusulkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan secara formal mendefinisikan komoditas digital vs sekuritas.

Adopsi institusional AS yang sebenarnya bergantung pada kejelasan kebijakan, bukan putusan pengadilan, dengan legislasi dilihat sebagai pembuka akhir untuk XRP dalam skala besar.

Peneliti kripto SMQKE telah memicu kembali diskusi seputar posisi regulasi XRP, dengan berargumen bahwa banyak pelaku pasar mencampuradukkan pengurangan risiko hukum dengan kesiapan institusional penuh.

Menurut SMQKE, XRP tidak dapat dipungkiri mendapatkan kejelasan tambahan setelah berakhirnya pertarungan hukum panjang Ripple dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, karena putusan tersebut mengurangi ketidakpastian seputar status XRP dalam perdagangan pasar sekunder.

Namun, SMQKE menekankan bahwa kemajuan hukum ini tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi aturan yang jelas dan terstandarisasi tentang bagaimana bank dan lembaga keuangan harus bertransaksi dengan XRP dalam skala besar. Menurutnya, tidak adanya kerangka kerja antar-institusi formal tetap menjadi hambatan utama untuk adopsi AS yang lebih luas.

Mengapa CLARITY Act Penting untuk XRP

Inti dari argumen SMQKE adalah peran dari CLARITY Act yang diusulkan. Dia menggambarkan legislasi tersebut sebagai bagian puzzle penting yang hilang yang dapat menjembatani kesenjangan antara kejelasan ruang sidang dan penerapan institusional di dunia nyata.

CLARITY Act dirancang untuk mengkodifikasi definisi untuk berbagai jenis aset digital, secara eksplisit membedakan antara komoditas digital dan sekuritas digital. Ini juga menguraikan kondisi di mana aset digital dapat beralih dari satu klasifikasi ke klasifikasi lain seiring jaringan menjadi cukup terdesentralisasi.

Menurut SMQKE, pendekatan ini secara langsung mengatasi ambiguitas regulasi yang sudah lama membuat kepatuhan sulit bagi lembaga keuangan yang mempertimbangkan sistem penyelesaian berbasis blockchain.

Dokumen Menyoroti Niat untuk Mengintegrasikan Kripto ke Sistem yang Ada

SMQKE membagikan dokumen bersama dengan tweetnya yang memperkuat interpretasi ini. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa CLARITY Act bertujuan untuk "memasukkan kripto ke dalam kerangka kerja regulasi yang ada alih-alih menciptakan sistem yang sepenuhnya baru."

Poin ini sangat signifikan bagi institusi, karena menunjukkan regulator bermaksud mengadaptasi aturan keuangan saat ini daripada memaksa bank dan tim kepatuhan untuk menavigasi rezim regulasi yang sepenuhnya baru.

Dokumen tersebut juga mencatat bahwa Undang-Undang ini memberikan panduan hukum yang sangat dibutuhkan untuk pelaku pasar dan profesional kepatuhan, membuat transisi menuju infrastruktur keuangan berbasis kripto "jauh lebih lancar" untuk industri yang lebih luas.

Adopsi Bergantung pada Kebijakan, Bukan Hanya Putusan Pengadilan

SMQKE menyimpulkan bahwa meskipun XRP tidak lagi dibebani oleh tingkat ketidakpastian hukum yang sama, adopsi institusional yang sebenarnya bergantung pada kejelasan tingkat kebijakan daripada hasil litigasi saja.

Dalam penilaiannya, CLARITY Act mewakili langkah dasar menuju memungkinkan transaksi XRP skala besar yang patuh dalam sistem keuangan AS, yang berpotensi menyelaraskan struktur regulasi dengan infrastruktur yang dirancang untuk didukung oleh Ripple dan XRP Ledger.

