Bitcoin bergerak lebih tinggi karena pembelian baru dari pemegang besar sementara dompet yang lebih kecil terlihat membukukan keuntungan, pola yang dipandang oleh pengamat on-chain sebagai dukungan untuk

Santiment: Bull Bitcoin Menimbun Saat Whales Dan Sharks Membeli Saat Penurunan

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/06 22:00
Bitcoin bergerak lebih tinggi karena pembelian yang diperbaharui dari pemegang besar sementara dompet yang lebih kecil terlihat mengambil keuntungan, sebuah pola yang dipandang oleh pengamat on-chain sebagai pendukung untuk kenaikan lebih lanjut.

Akumulasi Whale Dan Pengambilan Keuntungan Ritel

Menurut Santiment, dompet yang memegang antara 10 dan 10.000 BTC — digambarkan sebagai whale dan shark — telah menambahkan 56.227 BTC sejak pertengahan Desember. Pada saat yang sama, dompet dengan kurang dari 0,01 BTC telah mengambil keuntungan, menunjukkan beberapa trader ritel mengharapkan bull trap atau rally yang menipu.

Perpecahan ini — akumulasi besar oleh pemegang besar sementara akun kecil menjual — meningkatkan peluang pertumbuhan kapitalisasi pasar di seluruh kripto.

Redistribusi Pasokan Dan Struktur Pasar

Pengamat pasar mengatakan pasokan bergeser dengan cara yang membantu aksi harga. Analis James Check menunjukkan bahwa bagian pasokan yang berat di atas telah turun dari 67% menjadi 47%, pergerakan besar dalam rentang waktu singkat.

Pergeseran itu, dipasangkan dengan penurunan pengambilan keuntungan dan tanda-tanda short-squeeze di futures, telah mendukung harga yang lebih tinggi meskipun leverage keseluruhan tetap rendah.

Bitcoin sebagian besar berada dalam kisaran antara sekitar $87.000 dan $94.000 selama sekitar enam minggu, tetapi sempat mencapai tertinggi tujuh minggu di $94.800 di Coinbase selama perdagangan akhir pada hari Senin.

Opsi Dan Level Kunci

Trader yang memantau minat opsi melihat aktivitas call yang berat di sekitar strike $100.000 untuk kedaluwarsa Januari. Data menunjukkan Bitcoin berada dalam fase konsolidasi bullish, dengan resistensi langsung terlihat di $95.000 hingga $100.000 dan support ditempatkan di dekat $88.000 hingga $90.000.

Penembusan bersih di atas zona atas dapat mendorong harga lebih tinggi, sementara pelanggaran di bawah zona bawah mungkin mengundang tekanan jual yang lebih dalam.

Guncangan Geopolitik Dan Volume Perdagangan

Menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS, Bitcoin bergerak ke tertinggi multi-minggu dan diperdagangkan di atas level kunci di dekat $93.000 pada hari Senin, berdasarkan laporan.

Analis mengaitkan pergerakan tersebut sebagian dengan ketidakpastian geopolitik yang mendorong beberapa investor menuju aset alternatif. Spekulasi tentang dugaan kepemilikan BTC besar Venezuela — dilaporkan ratusan ribu koin — juga menambah pembicaraan pasar dan aktivitas perdagangan.

Secara keseluruhan, peristiwa tersebut bertepatan dengan volatilitas dan volume yang lebih tinggi, mencerminkan reaksi pasar yang luas terhadap ketegangan global daripada berfungsi sebagai penggerak langsung nilai fundamental Bitcoin.

Apa Artinya Ini Bagi Trader

Campuran pembelian dompet besar dan pengambilan keuntungan ritel saat ini memberikan bias yang condong pada pasar. Jika akumulasi oleh whale berlanjut, peluang breakout ke atas meningkat. Namun penjualan ritel memperingatkan bahwa pembalikan jangka pendek tetap mungkin terjadi.

Kisaran $95.000 hingga $100.000 tampaknya menjadi area kunci untuk breakout potensial, sementara support di sekitar $88.000 hingga $90.000 dapat mempengaruhi sentimen jika harga turun di bawahnya.

Laporan dan data on-chain menunjukkan momentum condong ke arah keuntungan lebih lanjut, meskipun pasar mungkin tetap volatile karena trader merespons baik level teknis maupun perkembangan geopolitik.

