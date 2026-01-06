Telegram Hadapi Pembekuan Obligasi Senilai $500 Juta di Rusia Akibat Tekanan Sanksi

TLDR

Telegram memiliki obligasi senilai $500 juta yang dibekukan di Rusia akibat sanksi Barat.

Obligasi yang dibekukan disimpan di National Settlement Depository Rusia dan tidak dapat dipindahkan.

Telegram mengkonfirmasi akan melunasi obligasi pada saat jatuh tempo meskipun ada masalah akses bagi pemegang obligasi Rusia.

Perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan lebih dari 65 persen pada paruh pertama tahun 2025.

Telegram mencatat kerugian bersih $222 juta akibat penurunan nilai aset kripto dan tekanan pasar.

Telegram menghadapi tekanan finansial baru karena sekitar $500 juta obligasi tetap dibekukan di Rusia, diblokir oleh sanksi Barat. Sekuritas ini, yang disimpan di National Settlement Depository Rusia, tidak dapat diakses atau dipindahkan karena pembatasan global. Pembekuan ini menambah kompleksitas pengelolaan utang Telegram di saat ekspansi berkelanjutan dan pengawasan regulasi.

Obligasi Dibekukan di Depository Rusia

Otoritas Rusia terus menyimpan obligasi Telegram di National Settlement Depository, yang tetap berada di bawah sanksi keuangan Barat. Pembatasan ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan menargetkan infrastruktur keuangan Moskow. Obligasi Telegram termasuk di antara berbagai sekuritas internasional yang kini terjebak dalam sistem NSD.

Otoritas Barat memutuskan saluran penyelesaian dengan NSD, mencegah transfer obligasi dan pembayaran lintas negara. Akibatnya, perusahaan seperti Telegram tidak dapat menebus atau membiayai kembali kewajiban mereka melalui mekanisme biasa. "Kami akan melunasi obligasi pada saat jatuh tempo," kata juru bicara Telegram, meskipun kendala logistik masih ada.

Imobilisasi ini mempengaruhi akses bagi pemegang obligasi Rusia yang tidak dapat menerima pembayaran kembali secara langsung melalui depository. Kemampuan Telegram untuk menavigasi tantangan keuangan ini bergantung pada perubahan kebijakan sanksi atau solusi alternatif. Saat ini, tidak ada jalur yang tampak tersedia atau mudah dilakukan.

Bisnis Telegram Berkembang Meskipun Obligasi Dibekukan

Telegram melaporkan pertumbuhan pendapatan yang kuat di awal 2025, didorong oleh fitur berbayar, iklan, dan layanan terkait kripto. Pada paruh pertama tahun, pendapatan naik lebih dari 65% secara tahun-ke-tahun, mencapai $870 juta. Perusahaan menghubungkan kinerja ini dengan peningkatan keterlibatan pengguna dan penawaran premium.

Meskipun pendapatan meningkat, Telegram mencatat kerugian bersih $222 juta selama periode yang sama. Kerugian tersebut sebagian disebabkan oleh penurunan nilai aset kripto dan tekanan pasar eksternal. Hasil keuangan ini muncul saat perusahaan terus meningkatkan layanan secara global.

Pavel Durov, pendiri Telegram, telah menekankan independensi platform dari otoritas dan operasi Rusia. Perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke Dubai dan tidak mempertahankan kehadiran resmi di Rusia. Namun, warisan dari hubungan sebelumnya terus menimbulkan komplikasi hukum dan keuangan.

Penerbitan obligasi Telegram di masa lalu melebihi $2,4 miliar, tersebar di pasar global untuk mendukung pembiayaan kembali dan pertumbuhan. Beberapa obligasi ini memiliki jatuh tempo bertahap hingga pertengahan 2020-an. Sanksi saat ini telah membuat sebagian utang ini sementara tidak dapat diakses.

Masalah Hukum dan Penundaan Rencana IPO

Otoritas hukum Prancis telah meluncurkan penyelidikan terhadap Telegram terkait kebijakan moderasi konten di platformnya. Kasus ini berfokus pada dugaan kegagalan menghapus konten terlarang atau berbahaya secara tepat waktu. Akibatnya, rencana IPO perusahaan telah ditunda.

Durov belum berkomentar secara publik tentang proses hukum yang sedang berlangsung di Prancis. Penyelidikan ini menambah tekanan regulasi di saat perusahaan mengelola masalah hukum dan keuangan. Investor tetap waspada terhadap hasil yang dapat mempengaruhi penggalangan dana di masa depan.

Telegram terus mempertahankan bahwa perusahaan beroperasi dalam batas-batas regulasi lokal dan internasional. Perusahaan menyatakan bekerja sama dengan permintaan sah untuk penghapusan konten jika berlaku. Meskipun demikian, pengawasan terus berlanjut dari berbagai yurisdiksi.

Pembekuan obligasi $500 juta datang pada saat kritis bagi perencanaan korporat Telegram. Analis keuangan menyebutkan meningkatnya risiko dalam sekuritas lintas negara yang terkait dengan negara-negara yang dikenai sanksi. Di Rusia, ratusan miliar aset keuangan tetap dibekukan atau tidak dapat diakses.

