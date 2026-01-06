Lighter Protocol Sinyal Buyback, Mendorong Reli Token LIT

Token LIT dari Lighter Protocol melonjak di atas $3 setelah aktivitas on-chain memicu spekulasi buyback yang didanai biaya, menunjukkan pengurangan pasokan.

Pelacak on-chain menunjukkan whale memindahkan USDC ke Lighter dan membeli sekitar 1,12 juta LIT.

Token LIT dari Lighter Protocol naik lebih dari 14% setelah aktivitas on-chain memicu pembicaraan baru bahwa bursa perpetual terdesentralisasi mungkin menjalankan program pembelian kembali token. Pergerakan ini mengikuti arus treasury yang tidak biasa yang ditafsirkan pedagang sebagai protokol membeli LIT dari pasar, sejalan dengan rencana yang dinyatakan sebelumnya untuk menggunakan pendapatan untuk pertumbuhan dan buyback.

Lighter menanggapi diskusi di X dengan mengarahkan pengguna ke dompet treasury-nya, menyatakan:

Postingan tersebut mengarahkan pengguna ke alamat treasury di block explorer sehingga mereka dapat melacak arus masuk biaya dan pergerakan terkait buyback secara real time. Ini juga menegaskan kembali rencana Lighter sebelumnya untuk mengalokasikan pendapatan antara pertumbuhan ekosistem dan pembelian kembali token.

Aktivitas Pasar On-chain dan Detail Pasokan Lighter

Data pasar menunjukkan volume perdagangan LIT mendekati $35 juta, naik 77% dalam 24 jam, sementara open interest meningkat 58% menjadi sekitar $1,81 juta. Catatan on-chain juga menunjukkan treasury memegang sekitar $1,35 juta dalam USDC, yang dikutip pelaku pasar sebagai kapasitas untuk pembelian.

Menambah aksi harga bullish, aktivitas whale juga mendukung reli harga LIT. Pelacak on-chain menandai dompet besar menjual 52,1 WBTC, senilai $4,86 juta. Dompet yang sama kemudian menyetor sekitar $3,36 juta USDC di Lighter. Kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli sekitar 1.119.001 LIT dengan harga sekitar $3 per token.

Aktivitas Whale Onchain | Sumber: X

Lighter menggambarkan program ini sebagai penyaluran pendapatan biaya ke pembelian pasar LIT, daripada mendistribusikan pendapatan melalui dividen.

Lighter meluncurkan LIT pada akhir Desember tahun lalu, seperti yang dilaporkan CNF sebelumnya. Ini setelah putaran pendanaan $68 juta yang menilai proyek tersebut sekitar $1,5 miliar. Investor termasuk Ribbit Capital, Founders Fund, Haun Ventures dan Robinhood Ventures.

Token ini memiliki pasokan tetap sebesar 1 miliar unit. Lighter mengatakan akan mengalokasikan 50% dari pasokannya ke ekosistem, dengan sisanya dibagi antara tim dan investor. Saat peluncuran, airdrop mendistribusikan sekitar 25% dari total pasokan, dan token investor mengikuti jadwal vesting tiga tahun.

Bursa berbasis Ethereum ini meluncurkan mainnet publiknya pada Oktober dan melaporkan lebih dari $200 miliar dalam volume perdagangan bulanan pada Desember.

Kekhawatiran sebelumnya seputar distribusi token dan aktivitas dompet Lighter tidak banyak mempengaruhi momentum terhadap proyek tersebut. CNF sebelumnya melaporkan bahwa pelacak on-chain menandai dompet yang terkait dengan protokol untuk menjual jutaan LIT setelah airdrop, bersama dengan klaim penarikan besar yang memicu kekhawatiran insider-trading.

Pada saat penulisan, LIT diperdagangkan pada $3,12, naik 14% dalam 24 jam, dengan kapitalisasi pasar $781,58 juta.