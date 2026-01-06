Polymarket Mengguncang Pasar Kripto dengan Biaya Taker pada Trading 15 Menit

Polymarket, salah satu platform pasar prediksi utama, telah melakukan beberapa perubahan pada biaya taker untuk pasar mata uang kripto jangka pendeknya. Pembaruan ini menandai perubahan penting dalam struktur biaya platform.

Struktur Biaya Baru

Menurut informasi terbaru, pasar naik/turun kripto 15 menit Polymarket kini menampilkan biaya khusus taker. Dan pendapatannya akan dibagikan kepada pembuat pasar sebagai rabat likuiditas.

Sumber: Yogonet

Sesuai dengan bagian "Biaya Trading" dan "Program Rabat Maker" pada dokumentasi situs. Biaya ini berubah tergantung pada peluang pasar, mencapai sekitar 3% ketika harga mendekati 50%. Misalnya, jika Anda melakukan perdagangan taker sebanyak 100 saham pada $0,50, Anda akan dikenakan biaya sekitar $1,56.

Memberikan Insentif kepada Penyedia Likuiditas

Penyesuaian biaya ini bertujuan untuk menciptakan arus kas yang stabil bagi penyedia likuiditas. Ini membantu meminimalkan keuntungan bagi bot yang dulunya memanfaatkan likuiditas gratis. Pembuat pasar akan mendapatkan manfaat dari rabat USDC harian, yang berarti pengembalian yang lebih baik dan spread yang lebih ketat dengan likuiditas yang lebih stabil. Pada akhirnya, ini akan membantu melindungi dari wash trading dan mendorong pasar yang lebih sehat.

Reaksi Komunitas

Diskusi online telah dipicu oleh pembaruan terbaru ini. Bagi sebagian orang, ini merupakan penyesuaian penting untuk meningkatkan kualitas pasar. Sementara beberapa orang melihatnya sebagai penyesuaian kritis untuk meningkatkan kualitas pasar, yang lain menganggap ini secara khusus ditargetkan pada bot frekuensi tinggi, yang dapat menghasilkan penetapan harga yang lebih akurat dan spread yang lebih baik.

Penting untuk dicatat bahwa biaya hanya berlaku untuk pasar mata uang kripto jangka pendek; pasar acara jangka panjang, pasar politik, dan prediksi non-kripto tidak terpengaruh.

Mayoritas pengguna Polymarket akan dibatasi dan memiliki pengaruh yang lebih kecil. Pasar acara jangka panjang, pasar politik, dan prediksi non-kripto dikecualikan dari biaya baru dan akan tetap gratis. Struktur ini mengurangi dampak pada perdagangan kecil atau terarah, bahkan di pasar yang diaktifkan biaya.

