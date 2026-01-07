Mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz bergabung dengan dewan SUI Group

SUI Group (SUIG), perusahaan yang terdaftar di Nasdaq yang terkait dengan ekosistem blockchain Sui, telah menunjuk Brian Quintenz sebagai direktur independen untuk dewannya, kata perusahaan tersebut dalam siaran pers pada hari Selasa.

Quintenz juga akan bertugas di komite audit dewan, kata perusahaan tersebut.

Saham SUIG turun 2,2% pada hari Selasa. Token SUI melanjutkan ralinya di tahun 2026, naik 14% selama 24 jam terakhir.

Penunjukannya menyusul transisi kepala keuangan SUI Group Joseph A. Geraci II dari kursi dewan menjadi peran pengamat dewan. Dengan perubahan tersebut, dewan kini memiliki lima anggota, tiga di antaranya dianggap independen berdasarkan standar pencatatan Nasdaq.

Quintenz adalah mantan komisioner Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), di mana ia bertugas setelah dinominasikan oleh Presiden Barack Obama dan Donald Trump dan dikonfirmasi dengan suara bulat oleh Senat.

Selama masa jabatannya di lembaga tersebut, ia terlibat dalam pengawasan pasar derivatif, teknologi keuangan, dan regulasi awal futures bitcoin BTC$93.235,03.

Baru-baru ini, Quintenz adalah kepala kebijakan global di a16z crypto, divisi aset digital dari perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz, di mana ia memimpin upaya regulasi dan keterlibatan pemerintah.

Ia saat ini bertugas di dewan Kalshi, bursa derivatif berbasis peristiwa yang diatur CFTC, dan telah memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan di bidang aset digital dan pasar keuangan tradisional.

Gedung Putih menarik pencalonan Quintenz untuk memimpin CFTC pada bulan September, mengakhiri pertarungan selama sebulan atas pilihan Presiden AS Donald Trump untuk kursi ketua lembaga tersebut. Michael Selig dilantik sebagai Ketua keenam belas pada bulan Desember.

SUI Group mengatakan penunjukan tersebut menambah pengalaman regulasi dan kebijakan saat perusahaan mengembangkan strategi perbendaharaan yang berpusat pada token SUI.

"Brian adalah pemimpin yang sangat dihormati dalam industri aset digital, dengan kombinasi langka dari keahlian pasar modal, kredibilitas regulasi, dan pengetahuan infrastruktur yang mendalam," kata Marius Barnett, ketua dewan, dalam rilis tersebut.

"Keputusannya untuk bergabung dengan dewan kami dan mendukung strategi perbendaharaan SUI kami merupakan validasi yang berarti dari SUIG dan potensi jangka panjang ekosistem Sui," tambahnya.

Perusahaan mempertahankan hubungan formal dengan Sui Foundation dan berfokus pada pembangunan apa yang digambarkannya sebagai platform perbendaharaan aset digital tingkat institusional, sambil melanjutkan operasi keuangan khususnya.

