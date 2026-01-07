BursaDEX+
Mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz bergabung dengan dewan SUI Group

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/07 00:10
Mantan Komisioner CFTC Brian Quintenz Bergabung dengan Dewan SUI Group

Quintenz, yang sebelumnya memimpin kebijakan di a16z crypto, bergabung dengan perusahaan yang terdaftar di Nasdaq saat perusahaan tersebut memajukan strategi perbendaharaan yang berfokus pada SUI.

Oleh Will Canny, AI Boost|Diedit oleh Stephen Alpher
6 Jan 2026, 4:10 sore
Brian Quintenz (Komite Pertanian Senat, dimodifikasi oleh CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Mantan komisioner CFTC Brian Quintenz bergabung dengan dewan SUI Group sebagai direktur independen.
  • Quintenz sebelumnya menjabat sebagai kepala kebijakan global di a16z crypto dan duduk di dewan Kalshi.
  • Langkah ini terjadi saat perusahaan yang terdaftar di Nasdaq mengembangkan strategi perbendaharaan aset digital yang berpusat pada token SUI.

SUI Group (SUIG), perusahaan yang terdaftar di Nasdaq yang terkait dengan ekosistem blockchain Sui, telah menunjuk Brian Quintenz sebagai direktur independen untuk dewannya, kata perusahaan tersebut dalam siaran pers pada hari Selasa.

Quintenz juga akan bertugas di komite audit dewan, kata perusahaan tersebut.

Saham SUIG turun 2,2% pada hari Selasa. Token SUI melanjutkan ralinya di tahun 2026, naik 14% selama 24 jam terakhir.

Penunjukannya menyusul transisi kepala keuangan SUI Group Joseph A. Geraci II dari kursi dewan menjadi peran pengamat dewan. Dengan perubahan tersebut, dewan kini memiliki lima anggota, tiga di antaranya dianggap independen berdasarkan standar pencatatan Nasdaq.

Quintenz adalah mantan komisioner Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), di mana ia bertugas setelah dinominasikan oleh Presiden Barack Obama dan Donald Trump dan dikonfirmasi dengan suara bulat oleh Senat.

Selama masa jabatannya di lembaga tersebut, ia terlibat dalam pengawasan pasar derivatif, teknologi keuangan, dan regulasi awal futures bitcoin BTC$93.235,03.

Baru-baru ini, Quintenz adalah kepala kebijakan global di a16z crypto, divisi aset digital dari perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz, di mana ia memimpin upaya regulasi dan keterlibatan pemerintah.

Ia saat ini bertugas di dewan Kalshi, bursa derivatif berbasis peristiwa yang diatur CFTC, dan telah memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan di bidang aset digital dan pasar keuangan tradisional.

Gedung Putih menarik pencalonan Quintenz untuk memimpin CFTC pada bulan September, mengakhiri pertarungan selama sebulan atas pilihan Presiden AS Donald Trump untuk kursi ketua lembaga tersebut. Michael Selig dilantik sebagai Ketua keenam belas pada bulan Desember.

SUI Group mengatakan penunjukan tersebut menambah pengalaman regulasi dan kebijakan saat perusahaan mengembangkan strategi perbendaharaan yang berpusat pada token SUI.

"Brian adalah pemimpin yang sangat dihormati dalam industri aset digital, dengan kombinasi langka dari keahlian pasar modal, kredibilitas regulasi, dan pengetahuan infrastruktur yang mendalam," kata Marius Barnett, ketua dewan, dalam rilis tersebut.

"Keputusannya untuk bergabung dengan dewan kami dan mendukung strategi perbendaharaan SUI kami merupakan validasi yang berarti dari SUIG dan potensi jangka panjang ekosistem Sui," tambahnya.

Perusahaan mempertahankan hubungan formal dengan Sui Foundation dan berfokus pada pembangunan apa yang digambarkannya sebagai platform perbendaharaan aset digital tingkat institusional, sambil melanjutkan operasi keuangan khususnya.

Baca lebih lanjut: Blockchain Sui akan Menampung Stablecoin Asli yang Didukung oleh Ethena dan Dana Tokenisasi BlackRock

Brian QuintenzPekerjaanCFTCSui
Penafian AI: Bagian dari artikel ini dihasilkan dengan bantuan alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.

KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor karena Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto

Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan olehKuCoin

KuCoin meraih pangsa rekor volume bursa terpusat pada tahun 2025, dengan lebih dari $1,25 triliun diperdagangkan saat volumenya tumbuh lebih cepat daripada pasar kripto yang lebih luas.

Yang perlu diketahui:

  • KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun dalam total volume perdagangan pada tahun 2025, setara dengan rata-rata sekitar $114 miliar per bulan, menandai tahun terkuatnya dalam catatan.
  • Kinerja ini diterjemahkan menjadi pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat, karena aktivitas KuCoin berkembang lebih cepat daripada volume CEX agregat, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.
  • Volume spot dan derivatif terbagi rata, masing-masing melebihi $500 miliar untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.
  • Altcoin menyumbang mayoritas aktivitas perdagangan, memperkuat peran KuCoin sebagai tempat likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat mata uang utama mengalami perputaran yang lebih teredam.
  • Bahkan saat volume kripto secara keseluruhan melunak di pertengahan tahun, KuCoin mempertahankan aktivitas dasar yang meningkat, menunjukkan keterlibatan pengguna yang secara struktural lebih tinggi daripada lonjakan volume yang berumur pendek.
Lihat Laporan Lengkap

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

