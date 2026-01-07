BursaDEX+
Prakiraan harga IOTA: apakah $0,20 berikutnya setelah kenaikan 14%?

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2026/01/07 00:01
  • Harga IOTA mencapai tertinggi $0,11 saat mata uang kripto teratas mengalami lonjakan.
  • Dengan sentimen bullish, pembeli akan membidik $0,2 selanjutnya.
  • Token IOTA telah melonjak lebih dari 37% dalam seminggu terakhir.

Mata uang kripto mengalami lonjakan yang signifikan, dengan beberapa proyek, termasuk IOTA, mencatatkan keuntungan dua digit di tengah optimisme investor yang membaik.

Pada saat penulisan tanggal 6 Januari 2026, IOTA diperdagangkan pada harga $0,117. Ini terjadi setelah altcoin tersebut mengalami kenaikan 14% dalam 24 jam terakhir. Momentum kuat menempatkan token ini di antara pemain teratas seperti Sui, Render dan VeChain.

Kenaikan untuk altcoin di atas terjadi saat Bitcoin menunjukkan kebangkitan baru dengan lonjakan ke level tertinggi $94.800. Token AI dan memecoin juga mengalami peningkatan signifikan meskipun investor mempertimbangkan ketegangan geopolitik terkini.

IOTA melonjak 14% ke atas $0,11

Beberapa altcoin menonjol di 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar hari ini.

Selain XRP, Sui dan Injective, IOTA-lah yang menunjukkan kenaikan mengesankan.

IOTA Price ChartGrafik harga IOTA oleh CoinMarketCap

Dengan melonjak lebih dari 14% dalam 24 jam terakhir, mata uang kripto ini menembus di atas $0,11. Lonjakan ini didukung oleh volume perdagangan 24 jam yang meningkat 110% menjadi lebih dari $32 juta.

Di tengah pasar yang naik, lonjakan volume ini menunjukkan meningkatnya minat. Tekanan beli yang kuat dan arus masuk likuiditas dapat mendorong kenaikan harga lebih lanjut.

Yang perlu dicatat, lonjakan harga IOTA ini menunjukkan kepercayaan yang meningkat pada proyek layer-1 dan yang berfokus pada utilitas. Bulls mungkin memperhatikan pergeseran isyarat makroekonomi dan pemulihan teknis untuk breakout.

Fokus IOTA pada adopsi dunia nyata bisa menjadi katalis kunci untuk token aslinya.

Apakah $0,20 selanjutnya untuk IOTA?

Seperti kebanyakan altcoin, pengaturan teknis IOTA masih memberi sinyal kehati-hatian di pihak pembeli.

Namun, ada tanda-tanda breakout potensial dan kemudian berkelanjutan. Memanfaatkan kenaikan ke atas $0,11 mungkin membawa level resistensi kunci ke dalam permainan.

Untuk IOTA, hambatan utama terletak di wilayah $0,20.

Namun ini juga menandai target jangka pendek yang didambakan, dan jika momentum bertahan, penjual akan dalam masalah.

Namun pertama-tama, bulls memerlukan breakout yang dikonfirmasi di atas level tertinggi terkini sekitar $0,13. Area sekitar $0,15 adalah zona supply lain dan mengalahkan bears di sini dapat mempercepat kenaikan menuju $0,20.

Namun, prospek ini bergantung pada sentimen pasar yang berkelanjutan. Rotasi ke small caps di tengah kekuatan altcoin lebih lanjut, dan pasar yang menghindari koreksi luas, adalah yang diinginkan bulls.

Di sisi lain, level support mendekati $0,10 tetap krusial.

Bertahan di atas ini akan memperkuat kasus bullish, tetapi turun di bawahnya akan mendorong bears.

IOTA telah rally lebih dari 37% dalam seminggu terakhir. Sementara itu, bulls sudah jauh dari level terendah $0,08 yang dicapai pada Desember 2025.

Postingan Prakiraan harga IOTA: apakah $0,20 selanjutnya setelah kenaikan 14%? muncul pertama kali di CoinJournal.

