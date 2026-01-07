BursaDEX+
Apa kabar, hacker? 🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 6 Januari 2026? Newsletter HackerNoon menghadirkan halaman utama HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda.

Newsletter HackerNoon: Otak, Tubuh, dan Blue Screen: Mengapa Saya Berhenti dari Hardware (6/1/2026)

Penulis: HackernoonSumber: Hackernoon
2026/01/07 00:02
Apa kabar, hacker?


🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 6 Januari 2026?


Newsletter HackerNoon menghadirkan beranda HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda. Pada hari ini, Samuel Morse dan Alfred Vail mendemonstrasikan telegraf mereka untuk pertama kalinya di depan umum pada tahun 1838, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menguji bom hidrogen pada tahun 2016, Bono, salah satu dari duo ikonik Sonny & Cher, tragis meninggal dunia pada tahun 1998, Sekelompok massa menyerbu Gedung Capitol AS dalam pemberontakan bersejarah pada tahun 2021, dan kami mempersembahkan cerita-cerita berkualitas tinggi ini untuk Anda. Dari Otak, Tubuh, dan Layar Biru: Mengapa Saya Berhenti dari Hardware hingga Rekayasa Balik Prompt: Perbaiki Prompt Anda dengan Mempelajari Jawaban yang Salah, mari kita langsung mulai.

Otak, Tubuh, dan Layar Biru: Mengapa Saya Berhenti dari Hardware


Oleh @damianwgriggs [ 4 Menit baca ] Saya memiliki disabilitas visual—penglihatan 20/400 di mata kanan saya dan tidak ada penglihatan perifer. Ini membuat hardware menakutkan. Baca Selengkapnya.

Rekayasa Balik Prompt: Perbaiki Prompt Anda dengan Mempelajari Jawaban yang Salah


Oleh @superorange0707 [ 7 Menit baca ] Pelajari rekayasa balik prompt: analisis output LLM yang salah, identifikasi batasan yang hilang, perbaiki prompt secara sistematis, dan iterasi seperti profesional. Baca Selengkapnya.


🧑‍💻 Apa yang terjadi di dunia Anda minggu ini?

Dikatakan bahwa menulis dapat membantu mengonsolidasikan pengetahuan teknis, membangun kredibilitas, dan berkontribusi pada standar komunitas yang berkembang. Merasa stuck? Kami siap membantu Anda ⬇️⬇️⬇️


JAWAB PERTANYAAN WAWANCARA TERBAIK SEPANJANG MASA INI


Kami harap Anda menikmati materi bacaan gratis ini. Jangan ragu untuk meneruskan email ini ke teman yang geek yang akan menyukai Anda karenanya. Sampai jumpa di Planet Internet! Dengan cinta, Tim HackerNoon ✌️


