Newsletter HackerNoon: Otak, Tubuh, dan Blue Screen: Mengapa Saya Berhenti dari Hardware (6/1/2026)

Otak, Tubuh, dan Layar Biru: Mengapa Saya Berhenti dari Hardware

Oleh @damianwgriggs [ 4 Menit baca ] Saya memiliki disabilitas visual—penglihatan 20/400 di mata kanan saya dan tidak ada penglihatan perifer. Ini membuat hardware menakutkan. Baca Selengkapnya.

Rekayasa Balik Prompt: Perbaiki Prompt Anda dengan Mempelajari Jawaban yang Salah

Oleh @superorange0707 [ 7 Menit baca ] Pelajari rekayasa balik prompt: analisis output LLM yang salah, identifikasi batasan yang hilang, perbaiki prompt secara sistematis, dan iterasi seperti profesional. Baca Selengkapnya.

