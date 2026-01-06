RENDER Melonjak Lebih dari 20% dalam Sehari saat Token AI Menguat, Kapitalisasi Pasar Melampaui $1,2 Miliar

RENDER telah melonjak lebih dari 90% dalam seminggu terakhir dan naik lebih dari 20% dalam sehari

Lonjakan harga telah mendorong kapitalisasi pasarnya melampaui $1,2 miliar

RENDER perlahan naik, saat ini diperdagangkan pada $2,54 dan naik lebih dari 20% dalam sehari. Dengan demikian, ia telah menjadi kontributor utama pertumbuhan sektor AI baru-baru ini. Kategori AI yang lebih besar telah tumbuh sekitar 7,15% dalam 24 jam terakhir, dengan RENDER memainkan peran kunci, menurut data SoSoValue.

Dengan demikian, RENDER naik lebih dari 90% selama seminggu terakhir, dan volume perdagangan 24 jam naik lebih dari 70% menjadi $242 juta. Lonjakan harga ini meningkatkan valuasi pasar RENDER melampaui $1,2 miliar, melebihi altcoin utama lainnya seperti Cosmos (ATOM) dan Filecoin (FIL).

Saat menganalisis data derivatif, menurut Coinglass, Open Interest futures RENDER melonjak 30,76% dan berada di $75,62 juta, menunjukkan bahwa uang baru masuk ke pasar dan mengindikasikan peningkatan pembelian. Ini mungkin mendorong tren naik saat ini. Juga, langkah-langkah ini secara keseluruhan membuat RENDER menjadi gainer teratas pertama di seluruh kripto CoinMarketCap.

Analisis Harga RENDER

Pada grafik harian, harga RENDER menunjukkan momentum bullish yang tajam, mengindikasikan permintaan pembelian yang signifikan. Dengan demikian, zona kenaikan langsung adalah sekitar $2,80-$3,00, yang sesuai dengan area resistensi masa lalu, tetapi jika koreksi pasar terjadi, zona penurunan muncul di dekat $2,00, yang bertindak sebagai zona support langsung. Penurunan lebih lanjut mungkin membawa harga kembali sekitar $1,7, yang mewakili zona support yang lebih kuat.

Sumber: TradingView Sumber: TradingView

Nilai Relative Strength Index (RSI) ditemukan pada 84, menandakan peningkatan kepercayaan di antara trader, namun menempatkan RENDER di zona overbought, mengindikasikan bahwa konsolidasi kecil bisa terjadi.

Sementara garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) RENDER melintasi garis sinyal, sebuah perubahan positif, mengkonfirmasi kekuatan harga jangka pendek. Dengan demikian, perilaku pasar RENDER saat ini dan momentum naik menunjukkan minat trader yang diperbarui setelah periode stagnasi.

Berita Kripto Unggulan Hari Ini:

Goldman Sachs Mengatakan Kejelasan Regulasi AS Akan Mendorong Adopsi Kripto Institusional