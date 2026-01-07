Prediksi Harga Cardano: Akses AS ke Minyak Venezuela Dapat Menurunkan Harga Mining BTC, DeepSnitch AI Melonjak Melampaui $1 Juta Saat Hype Presale Mencapai Titik Didih

Biaya listrik yang terkait dengan penambangan Bitcoin dapat turun jika produksi minyak Venezuela meningkat setelah perusahaan-perusahaan AS masuk ke wilayah tersebut.



Meskipun ini akan secara drastis meningkatkan margin profitabilitas bagi penambang, mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum manfaat penuh dapat direalisasikan.

Sementara itu, gelombang pemulihan yang melanda pasar kripto meningkatkan prediksi harga Cardano setelah berbulan-bulan ketidakpastian. Sementara ADA dapat breakout segera, banyak trader bertaruh pada DeepSnitch AI sebagai peluang entri rendah dengan potensi keuntungan tinggi yang superior.

Dengan rangkaian prediksi dan analitik AI sebagai daya tarik utamanya, DeepSnitch AI membangun hype organik yang mendorong presale-nya melampaui $1 juta, dengan komunitas yang sangat mengharapkan token DSNT naik 100x setelah TGE.

Bagaimana minyak Venezuela berdampak pada penambangan BTC

Menurut analis Bitfinex, perusahaan-perusahaan AS yang mengekstraksi cadangan minyak mentah Venezuela dapat, dengan demikian, menurunkan harga listrik, yang pada gilirannya akan menguntungkan penambang BTC dengan meningkatkan margin profitabilitas mereka.

Analis juga mengklarifikasi bahwa ini akan memiliki efek terbesar pada penambang di wilayah-wilayah di mana mengamankan kontrak jangka panjang dimungkinkan.

Hanya sebagian kecil dari cadangan minyak yang akan memerlukan penyadapan untuk dampak langsung pada harga energi, dengan manfaat terbesar terwujud setelah investasi ke infrastruktur memulihkan Venezuela sebagai kekuatan dalam produksi minyak mentah.



Secara keseluruhan, ini dapat memberikan dorongan signifikan bagi penambang Bitcoin yang melihat margin profitabilitas mereka menyusut setelah Bitcoin jatuh 25% dan biaya listrik naik.



Bitcoin sejak itu telah pulih ke $93.000, yang juga memengaruhi pasar altcoin yang lebih luas, yang mengarah pada prediksi harga Cardano yang lebih baik.

Altcoin yang perlu diperhatikan di Januari

DeepSnitch AI: Akankah DSNT breakout pasca-peluncuran?

Dengan prediksi harga Cardano menunjukkan prospek bullish setelah kenaikan ADA 5%, trader semakin melirik peluang lain yang mungkin menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi.



DeepSnitch AI bisa menjadi opsi sempurna karena harga presale-nya $0,03269. Sementara entri awal $0,01510 memberikan mereka yang masuk lebih awal dengan keuntungan 115%, fundamental yang kuat dan lintasan presale memicu banyak prediksi 100x.

Mengamankan lebih dari $1 juta di tahap ketiganya, rangkaian analitik dan prediksi DeepSnitch AI menggunakan lima agen AI untuk memberikan trader wawasan pasar dan kemampuan prediksi yang kuat. Dengan mengawasi aktivitas off-chain dan on-chain secara ketat, DeepSnitch AI dapat memprediksi badai FUD dan bahkan pergeseran sentimen.



Memasuki presale sekarang tidak hanya menjaga potensi keuntungan, tetapi Anda sudah dapat memanfaatkan staking tanpa batas untuk mendapatkan hadiah harian yang solid.



DeepSnitch AI kemungkinan akan diluncurkan pada akhir Januari. Peserta presale sudah sangat FOMO karena mereka akan dapat mengakses semua fungsi inti dari solusi tersebut karena tiga agen pertama sudah beroperasi.

Prediksi harga Cardano: Apakah prospek harga Cardano akhirnya terlihat bullish?

Menurut CoinMarketCap, ADA naik lebih dari 5% dan menetap di area $0,42 pada 5 Desember.

Sementara reli pemulihan di atas SMA 50 hari sebesar $0,40 tentu menunjukkan permintaan, banyak trader bertanya-tanya apakah prediksi jangka panjang ADA memiliki substansi.

Meskipun kehilangan momentum dapat membuat ADA jatuh menuju $0,37, kinerja saat ini membuat analis percaya bahwa ADA kemungkinan akan tetap bullish. Perkiraan Cardano ADA melihat koin mendorong menuju $0,50.

Meskipun ada kemungkinan pullback jangka pendek menuju EMA 20 hari sebesar $0,38 setelah mencapai target $0,50, prediksi harga Cardano kemungkinan akan tetap bullish, karena ini dapat berfungsi sebagai landasan peluncuran ke level di atas garis resistensi atas.

Prediksi harga BNB: Akankah BNB reli ke $1.000 di Januari?

Mirip dengan prediksi harga Cardano, BNB melesat dari sekitar $895 hingga setinggi $911 pada 5 Desember, menurut CoinMarketCap.



Analis percaya bahwa BNB kemungkinan akan terus naik menuju $928, di mana penjual diharapkan akan masuk kembali. Namun, jika momentum bertahan, penutupan di atas $928 akan melengkapi pola segitiga naik, yang akan memungkinkan BNB melonjak melewati $1.000 untuk target sekitar $1.066.

Namun, jika BNB gagal menaklukkan level penting $982, harga dapat kembali di bawah moving average.

Kata akhir: Jaga portofolio Anda tetap solid

2026 membawa pemulihan yang telah lama ditunggu-tunggu yang bahkan memengaruhi prediksi harga Cardano, yang berjuang untuk sebagian besar tahun 2025.

Namun, koin-koin besar mungkin tidak memiliki potensi pertumbuhan yang sama dengan proyek baru seperti DeepSnitch AI. Mengumpulkan lebih dari $1 juta dengan hype 100x serius yang mendidih di bawah permukaan, peluncuran Januari yang telah lama ditunggu-tunggu dapat memberikan keuntungan serius.

Selain potensi ROI yang besar, utilitas yang dibawa DeepSnitch AI ke meja layak mendapat perhatian saja.

Amankan portofolio DSNT Anda dengan ikut serta dalam presale DeepSnitch AI sekarang dan pantau terus obrolan komunitas di X dan Telegram.

FAQ

Apa prediksi harga Cardano saat ini?

Prediksi harga Cardano telah berubah menjadi hati-hati bullish setelah ADA merebut kembali moving average kunci, dengan analis menargetkan pergerakan menuju level $0,50 jika momentum bertahan.

Bagaimana biaya penambangan yang lebih rendah dapat berdampak pada pasar kripto yang lebih luas?

Biaya listrik yang berkurang dapat meningkatkan profitabilitas penambangan Bitcoin, memperkuat sentimen pasar dan secara tidak langsung mendukung altcoin seperti Cardano selama fase pemulihan.

Mengapa DeepSnitch AI mendapat perhatian bersama Cardano?

Platform berbasis analitik DeepSnitch AI dan tonggak presale $1 juta memposisikannya sebagai alternatif dengan potensi keuntungan lebih tinggi bagi trader yang mencari pertumbuhan di luar aset berkapitalisasi besar.