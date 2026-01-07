Morgan Stanley Perluas Penawaran Kripto dengan Pengajuan ETF Bitcoin dan Solana

Morgan Stanley telah resmi mengajukan pernyataan pendaftaran untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin dan Solana, menandakan langkah signifikan lainnya ke dalam ruang mata uang kripto. Pengajuan yang disampaikan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), menguraikan rencana untuk dua Trust terpisah yang bertujuan memberikan investor institusional eksposur spot terhadap kedua aset digital tersebut.

Bitcoin Trust akan melacak harga Bitcoin dan menawarkan pembuatan dan penebusan dalam bentuk barang, mekanisme yang dirancang untuk mengurangi kesalahan pelacakan dan meningkatkan efisiensi pajak. Detail tentang bursa pencatatan ETF dan penyedia kustodian belum diungkapkan dalam pengajuan.

Demikian pula, Solana Trust akan mencerminkan pergerakan harga Solana dan mencakup kemampuan staking. Dengan melakukan staking SOL, dana bertujuan untuk menghasilkan imbal hasil tambahan bagi investor. Strategi ini mencerminkan minat yang berkembang di kalangan manajer aset dalam mendiversifikasi sumber pendapatan dana di sektor mata uang kripto.

Akses Institusional dan Integrasi Penasihat

Perkembangan ini terjadi saat Morgan Stanley terus memperluas penawaran kriptonya di berbagai segmen investor. Perusahaan sebelumnya telah membuka akses Bitcoin untuk semua klien kekayaannya dan mengungkapkan rencana untuk memperkenalkan perdagangan kripto melalui divisi E*Trade-nya. ETF baru dapat diintegrasikan ke dalam platform penasihat Morgan Stanley, yang mengelola hampir $9 triliun aset.

Analis industri percaya bahwa pengajuan ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memberikan klien akses langsung ke kendaraan investasi kripto yang diatur tanpa bergantung pada penerbit ETF eksternal.

Posisi Kompetitif Di Antara Manajer Aset

Dengan langkah ini, Morgan Stanley diperkirakan akan bergabung dengan institusi keuangan tradisional lainnya seperti BlackRock, Bitwise, dan Franklin Templeton dalam ruang ETF kripto yang kompetitif. Pasar saat ini terdiri dari 12 ETF Bitcoin spot yang disetujui, yang secara kolektif mengelola lebih dari $123 miliar aset, mewakili sekitar 7% dari total kapitalisasi pasar Bitcoin.

Dalam ruang ETF Solana, Morgan Stanley memposisikan dirinya untuk menjadi penerbit kesembilan. Sejak peluncuran mereka pada Oktober tahun lalu, ETF Solana telah mengumpulkan $1,09 miliar aset, mencakup 1,4% dari nilai pasar token.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Morgan Stanley Memperluas Penawaran Kripto dengan Pengajuan ETF Bitcoin dan Solana di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.