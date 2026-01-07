Bolt, Uber, inDrive: Peringkat Platform E-hailing Nigeria untuk Ketersediaan, Harga dan Keamanan di 2025

2025 adalah tahun besar untuk e-hailing di Nigeria, karena industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ride Hailing Safety Perception Report oleh Bolt menunjukkan bahwa 47 persen penumpang e-hailing mengatakan mereka menggunakan layanan tersebut beberapa kali dalam seminggu. Ini menunjukkan bagaimana ride-hailing telah menjadi andalan bagi banyak orang.

Khususnya, Bolt, Uber dan inDrive memantapkan diri sebagai pemimpin pasar. Pangsa pasar dimenangkan dan hilang menggunakan leverage dan penawaran yang unik. Dan, industri ini mengalami beberapa pasang surut karena berbagai faktor. Yang utama adalah harga bahan bakar yang tidak stabil dan kurangnya kenaikan tarif yang sepadan.

Ini memaksa serikat pengemudi untuk melakukan protes beberapa kali.

2025 juga menyaksikan perang harga di antara perusahaan e-hailing yang disebabkan oleh sistem penawaran inDrive. Di awal tahun, sistem penawaran membuat harga jatuh di aplikasi, membuat platform lain kesulitan mengikuti dan menyesuaikan tarif mereka sendiri karena mulai kehilangan pangsa pasar ke inDrive.

Bolt bahkan memperkenalkan sistem penawaran yang dimodifikasi sendiri dalam upayanya untuk bertahan dari serangan harga inDrive.

Tetapi saat tahun berakhir, semua debu tampaknya sudah mengendap, dan dengan cara mengevaluasi, kami memutuskan untuk memberi peringkat kinerja perusahaan e-hailing di 2025.

Kriteria yang digunakan untuk menilai perusahaan adalah ketersediaan, harga (vis-à-vis kualitas layanan), dan keamanan.

Ketersediaan

Ada sedikit hal yang lebih menyakitkan daripada mencoba memesan perjalanan hanya untuk menemukan aplikasi tidak dapat menghubungkan Anda dengan pengemudi karena ketidaktersediaan mereka. Ini terutama benar jika perjalanan tersebut adalah keadaan darurat, yang sering terjadi pada banyak perjalanan e-hailing.

Dalam hal ketersediaan, tidak ada aplikasi yang menguasainya seperti inDrive.

Menawarkan perjalanan termurah karena sistem penawarannya, penumpang berbondong-bondong ke aplikasi tersebut. Dan, pengemudi secara alami bergerak menuju permintaan. Karena aplikasi menampilkan permintaan ke semua pengemudi di sekitar lokasi permintaan, biasanya hingga 20 pengemudi melihat satu permintaan. Oleh karena itu, pengendara mendapat beberapa tawaran.

Namun, orang harus berharap tentang kualitas mobil yang akan mereka dapatkan, terutama jika tarif yang disepakati sangat rendah. Ini bukan berarti tidak ada mobil yang sangat baik di platform tersebut, karena memang ada.

Namun, beberapa kendaraan yang paling tidak diinginkan yang pernah saya lihat ada di platform tersebut.

Permintaan perjalanan inDrive Permintaan perjalanan inDrive

Untuk Bolt, dua fitur membuat ketersediaan menjadi hal yang menakutkan. Yang pertama adalah perjalanan Anda tidak ditampilkan ke setiap pengemudi di sekitar Anda sekaligus. Jadi, itu berpindah dari pengemudi ke pengemudi sampai satu akhirnya menerima.

Setiap pengemudi memiliki hak untuk menolak sebelum berpindah ke yang berikutnya.

Masalah kedua adalah aplikasi tidak menunjukkan kepada pengemudi tujuan Anda. Jadi, mengambil permintaan Anda bukan jaminan bahwa pengemudi akan memenuhinya.

Di sinilah Anda menemukan banyak pengemudi Bolt menelepon untuk bertanya, "Kemana tujuan Anda?" Jika tujuannya tidak cocok untuk mereka, mereka akan membatalkan. Saya bertanya kepada seorang pengemudi apakah dia tidak melihat tujuannya, dan dia menjawab bahwa mereka hanya melihat kode area.

Untuk Uber, perjalanan sangat langka di aplikasi. Akibatnya, pengendara harus menunggu hingga 20 menit untuk mendapatkan satu. Dan ketika Anda mendapatkannya, yang itu mungkin terlalu jauh untuk membuatnya.

Secara keseluruhan, untuk ketersediaan murni, inDrive mengungguli Bolt sedikit.

Harga (vis-à-vis kualitas layanan)

Salah satu poin pembicaraan utama 2025 adalah tarif.

Sementara pengemudi percaya bahwa perang harga inDrive dan Bolt menghancurkan tarif, pengendara berpikir tarif yang jatuh adalah apa yang seharusnya. Akibatnya, beberapa protes dan agitasi berpusat pada tarif dan penghasilan oleh pengemudi.

Jadi aplikasi mana yang menawarkan harga terbaik dalam kaitannya dengan kualitas layanannya?

inDrive umumnya menawarkan tarif termurah. Ini dulu menjadi keunggulan sampai pengemudi mengejar dan mulai menolak tawaran yang tidak di atas tarif standar. Bahkan begitu, tarif ini lebih rendah dari aplikasi lain.

Masalahnya, bagaimanapun, adalah Anda harus menunggu dengan cemas untuk melihat jenis kendaraan apa yang datang. Dan kemudian berharap pengemudi tidak meminta Anda untuk menambah lebih banyak uang ke tarif yang disepakati di aplikasi.

Sementara tren ini juga terjadi di sebagian besar aplikasi, ini lazim di aplikasi inDrive.

Anehnya, mobil inDrive sebagian besar memiliki AC yang rusak, seperti yang mereka katakan dengan cepat. Namun, mereka yang memiliki AC yang berfungsi ingin diberitahu sebelum mereka dengan enggan menyalakannya. Jadi, semakin rendah tarif di inDrive, semakin tidak nyaman yang dapat Anda harapkan dari perjalanan Anda.

Memang, beberapa pengemudi di aplikasi mengatakan kepada reporter ini bahwa layanan mereka adalah kebutuhan, bukan kemewahan, klaim yang dengan cepat dibantah oleh perusahaan.

Bolt menawarkan tarif yang lebih tinggi daripada inDrive.

Ini memiliki sistem inspeksi kendaraan, yang berarti kendaraannya biasanya dengan standar yang lebih baik. Meskipun ada beberapa pengecualian, pengemudi Bolt hampir tidak akan meminta tarif offline, kendaraan mereka kemungkinan memiliki AC yang berfungsi, dan mereka tidak perlu diingatkan untuk menggunakannya.

Uber dulu merupakan perwujudan dari pengiriman kualitas dalam e-hailing, tetapi perusahaan tampaknya tertinggal karena persaingan yang agresif. Ini juga membebankan tarif tertinggi, yang dulu sejalan dengan menawarkan layanan tertinggi.

Tetapi saat ini, layanannya tampaknya telah menurun. Memang, beberapa pengguna e-hailing percaya itu yang terburuk.

Secara keseluruhan, Bolt mengungguli yang lain dalam metrik harga/pengiriman kualitas.

Keamanan

Keamanan sejauh ini merupakan faktor terpenting dalam e-hailing.

Menurut laporan yang dikutip sebelumnya, 96% pengguna memilih ride-hailing ketika transportasi umum terasa tidak aman, khususnya selama perjalanan larut malam, di area yang tidak dikenal, atau setelah minum alkohol. 94% telah memesan perjalanan untuk anggota keluarga atau teman untuk memastikan kepulangan mereka yang aman.

2025 bukan tahun yang akan dibanggakan inDrive atas catatan keamanannya.

Ini karena sebagian besar perjalanan dengan keluhan keamanan yang menjadi berita dilaporkan dipesan di aplikasi. Dari Aderemi, seorang penumpang wanita yang diduga diserang oleh pengemudinya, Samson, hingga Pascaline, seorang pengemudi wanita lain yang ditikam dan dirampok oleh pengemudinya, hingga seorang pengemudi yang ditemukan telah mengunci seorang anak di bagasinya, contohnya banyak.

Untuk bersikap adil kepada perusahaan, ia merespons semua kasus dengan efektivitas yang cepat, menangguhkan pengemudi yang ditemukan kurang dan mencoba membuat perbaikan jika diperlukan. Namun, frekuensi kejadian menunjukkan masalah sistemik yang memerlukan pendekatan sistemik.

Berbicara tentang pendekatan sistemik, mungkin tidak ada perusahaan e-hailing lain yang mendekati Bolt dalam hal itu.

Pertama, ada pendekatan yang disengaja untuk mengadakan pertemuan puncak keamanan tepat waktu dengan pengemudi, regulator dan media. Di pertemuan puncak, langkah-langkah keamanan baru diungkapkan dan dibahas dengan harapan mendorong adopsi. Perusahaan juga memiliki sistem skor pengemudi, yang menjaga pelaku buruk tetap terkendali.

Fitur keamanan yang sangat mengesankan dengan Bolt adalah dorongannya untuk verifikasi penumpang wajib.

Sementara perusahaan awalnya meluncurkan verifikasi sukarela, satu-satunya aplikasi yang melakukannya. Ini mengakui bahwa ini tidak cukup. Ini sedang dalam pembicaraan dengan regulator untuk membuat verifikasi penumpang menjadi persyaratan di seluruh industri, karena memperkenalkannya sendiri akan memiliki konsekuensi negatif bagi perusahaan.

Sementara Uber dulu memperjuangkan keamanan, perusahaan tampaknya telah beristirahat pada prestasinya dalam hal itu.

Meskipun demikian, standar yang selalu diberlakukannya pada dirinya sendiri dan berusaha untuk mempertahankannya selalu bertahan. Dengan demikian, tidak banyak masalah keamanan yang terkait dengan aplikasi. Apakah ini benar-benar karena standarnya atau kekayaannya yang menurun adalah poin lain untuk diskusi.

Secara Keseluruhan: Apa yang bisa ditingkatkan oleh aplikasi e-hailing (Uber, Bolt, inDrive)

Secara keseluruhan, Bolt tampaknya memiliki urusannya yang teratur, setidaknya lebih dari aplikasi lain. Sementara harga, kualitas layanan dan langkah-langkah keamanannya bagus, ia perlu bekerja pada ketersediaan.

Secara khusus, mereka perlu menunjukkan kepada pengemudi dengan tepat kemana pengendara pergi untuk mengurangi kasus perjalanan yang dibatalkan.

Bisnis inDrive di Nigeria memiliki prospek yang bagus, terutama dengan model uniknya, yang membuat penumpang dan pengemudi dari segala jenis berbondong-bondong ke platformnya. Tetapi modelnya telah mengeksposnya ke pelaku buruk, dan karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di platformnya.

Ini juga perlu menempatkan sistem inspeksi mobil untuk meningkatkan kualitas kendaraan di platformnya.

Untuk Uber, perusahaan hanya perlu kembali dari sifat sulitnya dan berada di depan orang lagi.

The post Bolt, Uber, inDrive: Ranking Nigeria's e-hailing platforms for availability, pricing and safety in 2025 first appeared on Technext.