Ethereum pulih di atas 3.250 dolar

Harga Ethereum telah kembali merebut level teknis di awal Januari. ETH naik di atas 3.250 dolar dalam beberapa hari terakhir, titik tertinggi sejak Desember. Dengan demikian Ethereum menunjukkan pemulihan dan berkinerja lebih baik dari Bitcoin, yang mencatat kenaikan lebih kecil dalam periode yang sama. Bagi banyak investor kripto, pemulihan ini menarik, terutama mengingat sentimen yang beragam seputar penggunaan jaringan dan arus masuk ETF. Posisi staking besar menekan pasokan Faktor penting di balik pemulihan adalah peran staking skala besar. Perbendaharaan aset digital Amerika BitMine Immersion Technologies mengumumkan bahwa dalam waktu singkat telah melakukan staking ETH senilai lebih dari 2,1 miliar dolar. Secara total, perusahaan kini telah melakukan staking lebih dari 659.000 ETH, setara dengan sekitar 1,80 persen dari seluruh ETH. Strategi staking ini memiliki konsekuensi langsung pada struktur pasar. Antrian masuk validator telah meningkat menjadi lebih dari 1,3 juta ETH, level tertinggi sejak November, sementara antrian keluar justru menurun. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak besar lebih memilih untuk hold ETH mereka daripada menjual. ETH yang tersedia lebih sedikit di pasar menurunkan tekanan jual dan mendukung harga. ETHEREUM IS STILL CHEAP. Everyone wants to buy in the red zone… But wealth is built in the blue & green bands. We're not in "Take Profit" territory. We're in Accumulation. HODL. Expansion mode. Real conviction is built long before headlines arrive. pic.twitter.com/IhVoUHijDC — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 5, 2026 Menurut BitMine, staking pada skala ini dapat berkembang menjadi sumber pendapatan struktural. Perusahaan sedang mengerjakan jaringan validator sendiri yang harus operasional pada tahun 2026. Pada skala penuh, ini dapat menghasilkan ratusan juta dolar dalam biaya staking tahunan, yang menunjukkan betapa menariknya staking ETH bagi pihak institusional. Pemulihan harga versus penggunaan aktual Yang mengejutkan adalah bahwa harga tidak sepenuhnya didukung oleh pertumbuhan kuat dalam aktivitas jaringan. Jumlah transaksi, dompet aktif, dan volume DeFi di Ethereum memang menunjukkan stabilisasi, tetapi belum ada pertumbuhan. Ini menciptakan perbedaan antara harga dan penggunaan jaringan. Ini sering terjadi dalam fase akumulasi. Investor besar memposisikan diri menjelang pertumbuhan masa depan, misalnya melalui perbaikan skalabilitas yang diharapkan, adopsi ETF yang lebih luas, atau minat institusional yang meningkat. ETF dan staking memperkuat sentimen Selain staking langsung, peran ETF Ether spot juga berperan. Pengelola aset Grayscale baru-baru ini untuk pertama kalinya membagikan imbalan staking kepada investor di ETF ETH spot-nya. https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-bmnr-announces-eth-holdings-reach-4-144-million-tokens-and-total-crypto-and-total-cash-holdings-of-14-2-billion-302652341.html Pada saat yang sama, gambaran tidak sepenuhnya positif. Menurut analis Bloomberg, ETF Ether spot telah kehilangan sekitar 18 persen dari arus masuk bersih mereka sejak peluncuran. Ini menunjukkan kehati-hatian di sebagian pasar, mungkin karena ketidakpastian tentang regulasi, persaingan dari blockchain lain, atau kurangnya pertumbuhan kasus penggunaan yang kuat. Apa yang dikatakan ini tentang sentimen Secara keseluruhan, gambaran saat ini menunjukkan optimisme. Pemulihan di atas 3.250 dolar menunjukkan bahwa investor bersedia menerima harga yang lebih tinggi, sementara staking skala besar secara struktural mengurangi pasokan yang tersedia. Bagi banyak investor kripto, fase ini terasa seperti akumulasi daripada pengambilan keuntungan. Selama pihak-pihak besar terus hold ETH dan kepercayaan jangka panjang tetap utuh, sentimen seputar Ethereum dapat terus membaik, bahkan jika penggunaan sementara tertinggal. Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Ethereum pulih di atas 3.250 dolar ditulis oleh Timo Bruinsel dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.