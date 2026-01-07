Bitcoin Bertahan di $92.000 saat Analis Wall Street Menandakan Dasar Pasar

Bitcoin Magazine



Bitcoin Bertahan di $92.000 saat Analis Wall Street Sinyal Dasar Pasar

Bitcoin berada di dekat $92.000 pada hari Selasa saat analis dan trader menunjuk pada peningkatan sinyal teknis dan makro yang menunjukkan cryptocurrency mungkin telah meninggalkan penjualan brutal kuartal keempatnya.

Aksi harga ini terjadi setelah berbulan-bulan volatilitas yang melihat bitcoin turun sebanyak 35% dari puncak Oktober di atas $126.000, di tengah likuidasi paksa dan tekanan jual dari pemegang jangka panjang. Sementara aset ditutup pada bulan Desember turun untuk bulan ketiga berturut-turut — pola yang secara historis langka — beberapa analis berpendapat bahwa pengaturan sekarang mendukung rebound.

"Kami percaya dengan keyakinan yang wajar bahwa Bitcoin dan pasar aset digital yang lebih luas telah mencapai dasar," analis Bernstein Gautam Chhugani dan timnya mengatakan dalam catatan yang diterbitkan Selasa, mengidentifikasi titik terendah akhir November di dekat $80.000 sebagai kemungkinan palung siklus.

Bernstein menolak kekhawatiran bahwa bitcoin telah mencapai puncak dalam siklus empat tahun tradisional, menyebut ketakutan semacam itu "berlebihan" di pasar yang semakin didorong oleh partisipasi institusional daripada spekulasi ritel.

"Seperti yang telah kami soroti sebelumnya, kami percaya kekhawatiran pasar tentang pola siklus empat tahun tidak beralasan dalam konteks pasar saat ini, di mana permintaan institusional mendorong adopsi," tulis para analis.

Bitcoin ke $200k pada 2027?

Bernstein mengulangi pandangan bullish jangka panjangnya, mempertahankan target harga $150.000 untuk bitcoin pada 2026 dan $200.000 pada 2027. Perusahaan berpendapat bahwa "revolusi aset digital" yang lebih luas, termasuk tokenisasi dan infrastruktur keuangan yang diatur, memperpanjang pasar bull saat ini melampaui norma historis.

Meskipun bitcoin turun sekitar 6% pada 2025, Chhugani mencatat bahwa tahun ini secara luas konstruktif untuk sektor crypto, terutama untuk ekuitas terkait crypto dan penawaran umum perdana.

Ke depan, Bernstein mengharapkan "supercycle" tokenisasi yang dipimpin oleh perusahaan seperti Robinhood, Coinbase, Figure, dan Circle untuk terus menarik modal institusional ke dalam ruang ini.

Pengamat pasar lain mengulangi pandangan bahwa momentum penurunan telah mereda. Pada hari Minggu, 10X Research mengatakan indikator teknis sekarang menunjukkan bitcoin telah memasuki tren bullish, mengikuti minggu-minggu perdagangan terikat rentang melalui periode liburan.

"Ada peluang bagus untuk reli taktis," kata Sean Farrell, kepala aset digital di Fundstrat, dalam komentar pada hari Senin. Farrell menunjuk pada peningkatan kondisi likuiditas, termasuk ekspansi neraca Federal Reserve dan penarikan di Akun Umum Perbendaharaan AS, sebagai faktor pendukung untuk aset berisiko seperti bitcoin.

Fundstrat melihat potensi bitcoin untuk menguji kisaran $105.000 hingga $106.000 dalam kondisi yang menguntungkan, meskipun Farrell memperingatkan bahwa kasus dasarnya masih mencakup risiko penurunan yang berarti di paruh pertama tahun sebelum reli yang lebih kuat di akhir 2026.

Analisis teknis Bitcoin

Dari perspektif teknis, bitcoin ditutup minggu lalu di dekat $91.500, tepat di atas resistensi jangka pendek sekitar $91.400. Analis mengatakan mempertahankan level itu bisa membuka pintu untuk upaya lain di $94.000, langit-langit yang telah membatasi harga sejak pertengahan November. Breakout yang berkelanjutan bisa membawa $98.000 ke dalam fokus, dengan resistensi yang lebih berat meluas hingga zona $103.500 hingga $109.000.

Pada sisi bawah, trader memperhatikan support di dekat $87.000, diikuti oleh band yang lebih kuat antara $84.000 dan $72.000 jika tekanan jual berlanjut. Sentimen pasar telah bergeser dari bearish langsung ke sikap yang lebih netral saat harga stabil.

Bernstein juga menyoroti efek lanjutan potensial untuk ekuitas proxy bitcoin, terutama Strategy. Para analis mengatakan pemulihan harga bitcoin harus membantu memulihkan premi Strategy terhadap nilai aset bersih, yang telah terkompresi secara signifikan selama setahun terakhir.

"Saat kekhawatiran atas peristiwa likuidasi MSTR terselesaikan, kami mengharapkan pemulihan yang kuat dalam premi MSTR terhadap NAV menuju rata-rata historisnya," tulis para analis. Strategy secara historis diperdagangkan pada rata-rata kelipatan nilai aset bersih 1,57, dibandingkan dengan sekitar 1,02 minggu ini.

Strategy terus membiayai pembelian bitcoin melalui campuran penerbitan ekuitas dan penawaran saham preferen, sambil baru-baru ini membangun "Cadangan USD" $2,25 miliar untuk membayar di muka kewajiban dividen.

Namun, perusahaan menghadapi risiko, termasuk potensi pengecualian dari indeks MSCI, yang dapat memicu arus keluar terkait indeks.

