Libertas Funding Melampaui Pencapaian $5 Miliar

GREENWICH, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Libertas Funding telah melampaui total pendanaan $5 miliar dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, memperkuat posisinya sebagai mitra modal pertumbuhan terkemuka untuk usaha kecil dan menengah.

"Kami membangun Libertas untuk membuktikan bahwa kecepatan dan kecanggihan tidak saling bertentangan," kata Gary Katcher, Pendiri dan Ketua Eksekutif. "Kami memperlakukan pemilik bisnis seperti mitra. $5 miliar dalam waktu kurang dari sepuluh tahun membuktikan bahwa pasar menginginkan sesuatu yang lebih baik—dan kami memberikannya."

Lintasan pertumbuhan kami mengungkapkan pola kesuksesan yang jelas dan berkesinambungan. Sementara satu miliar pertama membutuhkan lima tahun, ekspansi satu miliar dolar terbaru kami dicapai dalam waktu kurang dari sepuluh bulan. Kompresi cepat dari siklus pertumbuhan ini memvalidasi model operasional kami dan kemampuan kami untuk mengeksekusi dalam skala besar.

Pencapaian ini mengikuti investasi signifikan dalam kepemimpinan dan infrastruktur modal. Penunjukan terbaru meliputi John Paradisi sebagai CEO, Randy Saluck sebagai Wakil Ketua, Jia-Ming Ten sebagai Chief Investment Officer, Aleem Jackson, Esq. sebagai Chief Compliance Officer, dan Benjamin Armour sebagai Chief Marketing Officer. Perusahaan juga mengamankan fasilitas kredit baru untuk mendukung ekspansi berkelanjutan saat mendekati ulang tahun ke-10 pada September 2026.

"Pencapaian $5 miliar kami dibangun satu hubungan pada satu waktu dengan memprioritaskan kecepatan, modal khusus, dan kemitraan sejati," kata John Paradisi, CEO. "Klien kembali ke Libertas karena kami memberikan hasil dan pencapaian berkekuatan institusional tanpa kehilangan sentuhan pribadi."

