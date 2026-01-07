Morgan Stanley Ajukan Persetujuan SEC untuk ETF Bitcoin dan Solana Spot

Morgan Stanley membuat kejutan dengan masuk ke dalam persaingan dana yang diperdagangkan di bursa kripto pada hari Selasa, mengajukan berkas kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk produk yang terkait dengan Bitcoin dan Solana. Pengajuan yang diajukan pada 6 Januari 2026 ini menandakan komitmen yang semakin mendalam dari bank Wall Street tersebut untuk menawarkan eksposur langsung dan teregulasi terhadap aset digital di saat perusahaan keuangan tradisional bergerak cepat untuk mengejar permintaan investor.

Berita tersebut dengan cepat diperkuat di media sosial oleh ekosistem Solana sendiri: "BREAKING: Morgan Stanley mengajukan ETF kripto pertamanya: ETF Bitcoin dan ETF Solana," demikian yang diposting akun tersebut, menunjukkan bagaimana langkah regulasi bank arus utama dapat bergema melalui komunitas yang terkait dengan blockchain individual. Tweet tersebut menangkap baik kejutan maupun kegembiraan di pasar, di mana kedatangan ETF yang didukung bank dipandang secara luas sebagai langkah lain menuju penerimaan institusional arus utama.

Meningkatnya Minat Institusional

Laporan Reuters tentang pengajuan tersebut mencatat bahwa Morgan Stanley sedang mencari persetujuan untuk dana yang akan melacak harga Bitcoin dan Solana, menandai langkah penting dari bank besar AS dalam menerbitkan trust terkait kripto sendiri daripada hanya mendistribusikan produk pihak ketiga. Pengajuan tersebut mengikuti bulan-bulan langkah persiapan oleh Morgan Stanley, termasuk rencana untuk menawarkan perdagangan kripto di platform E*Trade-nya, dan hadir di tengah pergeseran yang lebih luas dalam kebijakan AS dan struktur pasar yang telah membuat peluncuran ETF lebih cepat dan lebih praktis bagi perusahaan besar.

Pengamat pasar mengatakan waktunya masuk akal: lanskap ETF AS telah meluas melampaui Bitcoin dan Ethereum, dan peluncuran sebelumnya, termasuk produk spot dan staking terkait Solana, memicu perebutan di antara manajer aset untuk mengamankan ruang rak di pasar ETF altcoin yang berkembang. Debut awal Bitwise untuk produk terkait Solana dan gelombang pengajuan selanjutnya menunjukkan seberapa cepat pendatang baru dapat menangkap aliran investor ketika sebuah produk mendapatkan daya tarik regulasi atau listing.

Pengajuan bergaya S-1 Morgan Stanley menempatkan bank tersebut dalam persaingan langsung dengan berbagai manajer aset dan institusi keuangan yang telah berbaris untuk menawarkan ETF kripto, dan menyoroti fase baru di mana petahana tradisional tidak lagi puas menjadi perantara pasif untuk eksposur kripto. Analis dan peserta industri akan memantau tanggapan SEC dengan cermat; persetujuan tidak otomatis dan kecepatan lampu hijau apa pun akan membentuk penerbit mana yang mendapatkan keuntungan awal di ruang yang sudah sangat kompetitif.

Untuk saat ini, pengajuan itu sendiri merupakan demonstrasi konkret bahwa perusahaan keuangan besar yang sudah mapan percaya bahwa ada cukup permintaan klien dan landasan regulasi untuk membenarkan peluncuran trust kripto mereka sendiri. Apakah ETF Bitcoin dan Solana Morgan Stanley pada akhirnya memenangkan persetujuan, dan berapa banyak uang investor yang mereka tarik jika mereka mendapatkannya, akan menjadi salah satu cerita yang diawasi dengan cermat di bulan-bulan mendatang saat Wall Street terus membangun penawaran aset digital mereka.