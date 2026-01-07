Worx Meluncurkan Landroid Vision Cloud, Mendefinisikan Ulang Perawatan Rumput Otomatis dengan AI dan Presisi RTK Cloud

Mesin pemotong rumput robotik generasi berikutnya menggabungkan Vision AI yang dilatih dengan jutaan jam memotong rumput dan akurasi RTK Cloud tingkat sentimeter—tanpa kabel, tanpa antena diperlukan

CHARLOTTE, N.C., 6 Januari 2026 /PRNewswire/ — Worx, pemimpin dunia dalam elektrifikasi dan robotisasi serta merek mesin pemotong rumput robotik terlaris global, hari ini mengumumkan peluncuran Landroid Vision Cloud, mesin pemotong rumput robotik otonom paling canggih hingga saat ini. Debut di CES 2026, Landroid Vision Cloud merupakan lompatan besar dalam pemotongan rumput robotik, menggabungkan Vision AI canggih yang didukung oleh jaringan saraf yang dilatih dengan jutaan jam memotong rumput di dunia nyata dengan positioning RTK Cloud tingkat sentimeter untuk menghadirkan perawatan rumput yang presisi tanpa batas, tanpa memerlukan kabel atau pengaturan antena lokal.

Dirancang untuk pemilik rumah Amerika Utara, Landroid Vision Cloud dilatih untuk melihat, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungan halaman Anda. Didukung oleh basis data gambar dunia nyata yang masif, sistem ini menginterpretasikan kontur, tepi, dan rintangan untuk memungkinkan pemetaan otomatis yang akurat, penghindaran rintangan dinamis, dan performa tepi Cut-to-Zero, menghasilkan hasil akhir yang bersih dan rapi secara konsisten. Navigasi V-SLAM terintegrasi memastikan operasi yang stabil dan andal bahkan di area teduh atau yang kompleks secara visual di mana sistem robotik tradisional sering kesulitan.

Inti dari Vision Cloud adalah chip AI berkinerja tinggi, menghasilkan kekuatan pemrosesan hingga 2× lebih besar dari kompetitor utama untuk pengambilan keputusan waktu nyata yang lebih cepat. Sistem kamera stereo menyediakan visi 3D sudut lebar dengan resolusi piksel tingkat jutaan dan akurasi pengukuran jarak tingkat milimeter, memungkinkan mesin pemotong rumput untuk merasakan kedalaman, mengidentifikasi rintangan, dan menavigasi lingkungan yang kompleks dengan presisi luar biasa.

"Dengan Landroid Vision Cloud, kami tidak hanya meningkatkan pemotongan rumput otonom — kami mendefinisikannya kembali," ujar Todd Zimmerman, Vice President Product Development di perusahaan induk Worx, Positec USA. "Dengan menggabungkan sistem visi yang dilatih pada puluhan juta lingkungan dunia nyata dengan presisi RTK Cloud dan AI onboard yang kuat, kami telah menciptakan mesin pemotong rumput robotik yang memahami halaman nyata, beradaptasi dengan kondisi yang berubah, dan menghasilkan hasil kualitas profesional."

Dibangun untuk Halaman Rumput Dunia Nyata

Memperluas jajaran Vision Cloud, Worx juga memperkenalkan Landroid Vision Cloud 4WD, dirancang untuk properti dengan kemiringan, medan tidak rata, dan tata letak yang kompleks. Model 4WD menghadirkan traksi dan stabilitas yang ditingkatkan, memungkinkan operasi yang percaya diri pada kemiringan hingga 40 derajat (kemiringan 84%) sambil mempertahankan akurasi dan kualitas pemotongan yang konsisten di seluruh lanskap yang menantang.

Kedua model menawarkan pengalaman tanpa instalasi sepenuhnya, menghilangkan kebutuhan akan kabel batas atau antena eksternal. Pengaturan disederhanakan, dan operasi berkelanjutan sepenuhnya otonom, memberikan pemilik rumah solusi perawatan rumput yang benar-benar tanpa sentuhan.

Keamanan, Kontrol, dan Ketenangan Pikiran

Landroid Vision Cloud juga menggabungkan perlindungan anti-pencurian 3-in-1 – termasuk alarm onboard, pelacakan waktu nyata, dan kemampuan pengambilan jarak jauh – yang standar pada model tertentu dan tersedia sebagai aksesori opsional pada yang lain. Melalui aplikasi Landroid, pengguna dapat memantau, mengelola, dan menemukan mesin pemotong rumput mereka, memberikan visibilitas tambahan dan ketenangan pikiran.

Standar Baru untuk Pemotongan Rumput Otonom

Dengan menyatukan Vision AI yang dilatih pada jutaan jam memotong rumput di dunia nyata, visi 3D stereo, akurasi RTK Cloud, dan pemrosesan onboard yang kuat, Landroid Vision Cloud menghadirkan hasil akhir berkualitas lapangan golf yang didukung oleh otomasi cerdas, navigasi presisi, dan operasi tanpa usaha.

Landroid Vision Cloud dan Vision Cloud 4WD akan dipamerkan di CES 2026 selama acara media ShowStoppers dan Pepcom. Ketersediaan dan detail produk tambahan akan diumumkan setelah CES.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Landroid Vision Cloud atau Landroid Vision Cloud 4WD.

Tentang Worx:

Worx adalah pemimpin dunia dalam elektrifikasi dan robotisasi, menghadirkan alat listrik dan peralatan luar ruangan yang inovatif dan mudah digunakan yang dirancang untuk membantu orang bekerja lebih cerdas dan lebih efisien. Merek ini adalah bagian dari Positec, salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat yang melayani pasar peralatan listrik global saat ini, yang telah merancang, merekayasa, dan memproduksi alat listrik sejak 1994.

Worx menawarkan rangkaian alat konsumen dan profesional yang komprehensif, peralatan rumput dan taman, dan solusi robotika dengan distribusi di seluruh dunia. Platform Power Share-nya menggerakkan 200+ alat menggunakan satu baterai yang dapat ditukar, sementara Worx Nitro Edition menghadirkan kinerja tingkat profesional melalui teknologi motor brushless efisiensi tinggi. Sebagai merek mesin pemotong rumput robotik terlaris global, Worx terus memajukan perawatan rumput otonom melalui AI mutakhir, sistem visi, dan teknologi RTK. Informasi lebih lanjut tersedia di situs web perusahaan: www.worx.com dan https://global.positecgroup.com/.

William Henderson

[email protected]

(864) 233-3776

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/worx-unveils-landroid-vision-cloud-redefining-autonomous-lawn-care-with-ai-and-rtk-cloud-precision-302654336.html

SOURCE Worx