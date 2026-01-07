Steel Partners Holdings L.P. Mengumumkan Semua Unit Biasa yang Tidak Dimiliki oleh Mitra Umum dan Afiliasinya akan Dibeli Sesuai dengan Bagian 15 dari Perjanjian Kemitraan Terbatasnya

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Steel Partners Holdings L.P. (OTCQX: SPLP) ("Steel Partners" atau "Perusahaan"), sebuah perusahaan holding global yang terdiversifikasi, hari ini mengumumkan bahwa Mitra Umum Perusahaan telah mengalihkan kepada afiliasinya, Steel Excel, Inc., hak berdasarkan Perjanjian Kemitraan Terbatas Perusahaan untuk membeli semua unit saham biasa yang beredar yang tidak dimiliki oleh Mitra Umum dan afiliasinya dan yang belum menuntut hak penilaian (disebut "Unit Saham Biasa"). Pada 6 Januari 2026, Steel Excel, Inc. melaksanakan hak untuk membeli Unit Saham Biasa dari pemegang saham, efektif per 16 Januari 2026, sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan Pemilihan untuk Membeli Unit Saham Biasa yang Beredar dan Hak Penilaian yang dikirimkan kepada pemegang saham tercatat pada 6 Januari 2026.

Unit Saham Biasa akan dibeli secara tunai dengan harga pembelian sebesar $50,00 per Unit Saham Biasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian 15 dari Perjanjian Kemitraan Terbatas yang Diubah dan Dinyatakan Kembali yang Kesebelas. Equiniti Trust Company, LLC akan bertindak sebagai agen pembayaran untuk transaksi ini.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk membeli atau mengajukan penawaran atas sekuritas apa pun.

Tentang Steel Partners Holdings L.P.

Steel Partners Holdings L.P. (www.steelpartners.com) adalah perusahaan holding global yang terdiversifikasi yang memiliki dan mengoperasikan bisnis serta memiliki kepentingan signifikan di perusahaan-perusahaan di berbagai produk industri yang terdiversifikasi, energi, pertahanan, manajemen rantai pasokan dan logistik, pemasaran langsung, perbankan, dan olahraga pemuda.

Pernyataan Berwawasan ke Depan dan Peringatan.

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan mengenai rencana pembelian Unit Saham Biasa dan hal-hal terkait, termasuk waktu dan penyelesaian pembelian yang diantisipasi. Pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi dan asumsi manajemen saat ini dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil aktual termasuk, antara lain, perubahan kondisi pasar dan potensi penundaan dalam proses pembelian. Steel Partners Holdings L.P. tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan berikutnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Kontak

Jennifer Golembeske



Steel Partners Holdings L.P.



212-520-2300



[email protected]