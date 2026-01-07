Prediksi Harga White Whale Meme Coin

Koin meme berkapitalisasi rendah kembali ke tren bullish mereka, didorong oleh pemulihan Bitcoin di atas $94.000.

Ambil White Whale, misalnya. Koin meme yang didorong komunitas ini telah melonjak lebih dari 63% pada grafik mingguan, diperdagangkan setinggi $0,089 hari ini.

Selain perbaikan dalam dinamika pasar yang lebih luas, faktor kunci lain yang mendorong momentum naik WHITEWHALE adalah pencatatannya di Bybit.

Pada saat penulisan, koin meme Solana ini termasuk di antara koin kripto dengan keuntungan tertinggi pada grafik bulanan, naik hampir 1400%, dengan sebagian besar keuntungan terjadi dalam empat belas hari terakhir.

Pada saat yang sama, penelusuran ke CoinMarketCap menunjukkan bahwa sentimen komunitas di sekitar koin meme terus bullish.

Bisakah pencatatan Bybit baru ini menjadi koin meme berikutnya yang meledak?

Apa itu White Whale?

White Whale (WHITEWHALE) adalah token meme berbasis Solana yang menggabungkan keterlibatan yang didorong komunitas dengan fundamental meme.

Ini dimulai sebagai meme yang diilhami penggemar tetapi di-rebrand ketika seorang influencer, White Whale mengambil alih treasury-nya bulan lalu dan mengalokasikan semua pendapatan kepada komunitas. Langkah tegas ini mengubah White Whale dari lelucon ringan menjadi token yang didorong narasi.

Nilai intinya berasal dari resonansi budaya dan momentum komunitas, menunjukkan bagaimana sebuah cerita dapat membentuk perilaku perdagangan. Dibingkai sebagai "whale untuk rakyat," ia telah menumbuhkan pengikut setia yang memandang token sebagai alat pembelajaran dan lencana identitas budaya.

White Whale telah menikmati disiplin dalam manajemen pasokan dan aktivitas on-chain yang berkelanjutan sejak pengambilalihan komunitas. Ia memiliki pasokan beredar 420 juta dan total pasokan sekitar 1 miliar token.

Mengapa White Whale Memantul?

White Whale saat ini termasuk di antara pemain kripto teratas di seluruh kerangka waktu harian, mingguan, dan bulanan, menggarisbawahi kekuatan bullish-nya.

Pada grafik harian, misalnya, token telah naik 10%, dengan indikator teknis menandakan kelanjutan tren bullish.

Ada banyak alasan untuk aksi harga WHITEWHALE yang mengesankan. Salah satunya adalah kondisi pasar yang membaik, dibuktikan dengan pemulihan bertahap harga koin berkapitalisasi tinggi seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan XRP.

Faktanya, bahkan ketegangan geopolitik yang meningkat akibat aksi militer AS di Venezuela, tidak berbuat apa-apa untuk menggoyahkan atmosfer bullish yang saat ini terlihat di seluruh pasar.

Dalam skenario ini, koin berkapitalisasi rendah selalu di antara pemain terbaik, yang menjelaskan mengapa token seperti White Whale telah luar biasa dalam beberapa hari terakhir.

Alasan lain adalah pencatatan koin meme di Bybit. Ini pertama kali ditambahkan di Bybit Alpha akhir tahun lalu, yang menghasilkan lonjakan lebih dari 300% pada saat itu, dengan kapitalisasi pasarnya naik dari $30 juta menjadi $70 juta.

Sekarang setelah acara pencatatan sepenuhnya selesai, token berada di jalur untuk mencapai tonggak $100 juta.

Analisis Teknis WHITEWHALE

Aksi harga White Whale menunjukkan volatilitas koin meme klasik, ditandai dengan lonjakan cepat dan periode konsolidasi singkat. Saat ini, token diperdagangkan di $0,08908, dalam kisaran 24 jam $0,07758 hingga $0,09943.

Ini juga memiliki kapitalisasi pasar $89,07 juta dan volume perdagangan harian $31,9 juta pada saat pers. Angka-angka ini menunjukkan keterlibatan kuat dari pedagang ritel, menyoroti pengaruh momentum yang didorong narasi pada pergerakan harga.

Level support kunci saat ini ditetapkan di dekat $0,0775 dan $0,082, secara efektif menyerap tekanan jual selama pullback kecil. Kedalaman perdagangan token dan support yang tangguh menunjukkan pasar siap untuk mempertahankan keuntungan dan mencatat lebih banyak pergerakan naik.

Meskipun demikian, resistance muncul di dekat $0,10 dan $0,11, sesuai dengan swing high sebelumnya yang secara historis membatasi rally jangka pendek.

Penembusan di atas ambang batas ini kemungkinan akan menarik volume perdagangan yang signifikan, memperkuat momentum naik yang terlihat pada grafik. Secara keseluruhan, lanskap teknis White Whale mencerminkan kekuatan jangka pendek yang sehat yang didukung oleh minat yang didorong narasi dan partisipasi pasar yang kuat.

Prediksi Harga White Whale

Proyeksi jangka pendek menunjukkan White Whale dapat menguji resistance di dekat $0,12–$0,15 jika aktivitas perdagangan tetap kuat. Konsolidasi sudah terlihat di sekitar $0,077–$0,080, berfungsi sebagai dasar yang andal untuk pergerakan naik berikutnya. Namun, volume berkelanjutan dan antusiasme komunitas akan menjadi kunci dalam menembus level ini.

Perspektif jangka menengah memerlukan kontinuitas dalam hal kehadiran dan aktivitas di bursa. Pengenalan entri baru dan kampanye pemasaran dapat berfungsi sebagai titik pemicu, meningkatkan likuiditas dan penemuan harga. Setiap inisiatif strategis memastikan kelanjutan momentum dan probabilitas menembus area resistance yang diuji sebelumnya.

Oleh karena itu, kombinasi kekuatan narasi, acara komunitas, dan lebih banyak pencatatan bursa dapat menjadi krusial dalam membantu token mencapai level proyeksi $0,15 dalam beberapa minggu mendatang.

Pepenode – Koin Meme Berkapitalisasi Rendah Lainnya Dengan Potensi Besar

Kinerja mengesankan dari beberapa koin berkapitalisasi rendah, termasuk WHITEWHALE dalam beberapa hari terakhir, adalah bukti permintaan laten mereka, terutama di kalangan investor yang menghargai peluang berisiko tinggi, imbalan tinggi.

Demikian pula, koin meme berkapitalisasi rendah lainnya, Pepenode sangat diminati, mengumpulkan hampir $3 juta dari investor awal dengan kurang dari 48 jam hingga akhir presale-nya.

Proyek ini menggabungkan tema Pepe The Frog yang disukai dengan fundamental penambangan virtual untuk membangun fasilitas mine-to-earn yang dapat diakses setiap investor dan mendapatkan hadiah nyata.

Tujuannya adalah untuk mendemokratisasi sektor penambangan kripto dari industri, yang secara tradisional hanya dapat diakses oleh orang kaya dan mereka yang memiliki keahlian teknis. Dan tidak seperti proyek sementara khas di mana investor membeli token dan menunggu berbulan-bulan sebelum sesuatu terjadi, proyek ini memberikan utilitas langsung.

Pengguna dapat mulai membangun, mendapatkan, dan bersaing saat mereka bergabung dengan presale, semua tanpa perangkat keras fisik. Sorotan tambahan adalah daya tarik mendapatkan koin meme teratas seperti Fartcoin dan Pepe dari aktivitas penambangan.

Tidak mengherankan, proyek ini telah menarik perhatian whale, dengan banyak yang berinvestasi empat hingga lima digit ke dalam presale-nya. Mengingat tersedia dengan harga diskon $0,00121 meskipun kasus penggunaan praktisnya, banyak investor percaya PEPENODE saat ini undervalued.

Pakar terkemuka di Cryptonews juga bullish pada potensi kenaikannya, dengan banyak yang membidik pengembalian hingga 10x darinya ketika secara resmi mendarat di bursa dalam beberapa hari mendatang.

Kunjungi Pepenode

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap perhatikan mitra komersial kami dapat menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan di artikel ini.