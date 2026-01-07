World Wide Technology Meluncurkan ARMOR: Kerangka Keamanan AI Kolaboratif dengan NVIDIA AI

Kerangka kerja ARMOR yang komprehensif menetapkan standar baru untuk adopsi AI yang aman, terukur, dan bertanggung jawab di berbagai industri

ST. LOUIS, Mo.–(BUSINESS WIRE)–World Wide Technology (WWT), penyedia solusi teknologi global, hari ini mengumumkan AI Readiness Model for Operational Resilience (ARMOR), solusi vendor-agnostic yang disampaikan oleh WWT, memanfaatkan kerangka kerja yang dikembangkan bersama dengan NVIDIA. Disempurnakan dengan umpan balik dunia nyata dari The Texas A&M University System, ARMOR adalah salah satu kerangka kerja keamanan AI end-to-end yang vendor-agnostic pertama yang dirancang untuk memberdayakan organisasi mempercepat adopsi AI dengan percaya diri sambil memastikan keamanan yang kuat, kepatuhan, dan ketahanan operasional.

Saat AI dengan cepat mentransformasi industri, para pemimpin dihadapkan pada permukaan serangan yang meluas dan kompleksitas regulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. ARMOR secara langsung mengatasi tantangan ini, menyediakan panduan holistik yang dapat ditindaklanjuti yang menanamkan keamanan di seluruh siklus hidup AI penuh dari chip hingga deployment, baik cloud maupun on-premises. Kerangka kerja ini didasarkan pada enam domain, masing-masing menangani aspek kritis keamanan dalam lanskap hybrid dan AI-sentris saat ini:

Governance, Risk, and Compliance (GRC): Memastikan operasi AI selaras dengan persyaratan regulasi, kebijakan organisasi, dan standar etika, mengelola risiko di lingkungan on-premises dan cloud. Model Security: Melindungi model AI dari ancaman seperti poisoning, ancaman inversi, dan pencurian, memastikan integritas dan keandalan sepanjang siklus hidupnya. Infrastructure Security: Mengamankan fondasi hardware dan jaringan, termasuk GPU, DPU, dan wilayah cloud, untuk mencegah akses atau gangguan yang tidak sah. Secure AI Operations: Memungkinkan pemantauan real-time dan respons cepat terhadap ancaman, memastikan operasi platform AI yang aman dalam sistem yang saling terhubung. Secure Development Lifecycle (SDLC): Menanamkan keamanan ke dalam pengembangan perangkat lunak dan layanan AI, mengurangi kerentanan seperti prompt injection dari desain hingga deployment. Data Protection: Melindungi dataset, baik yang disimpan di penyimpanan yang terhubung secara lokal atau di data lake cloud, memastikan kerahasiaan, integritas, dan kepatuhan regulasi tanpa menghambat inovasi.

"Keamanan dan inovasi tidak bisa berada di sisi yang berlawanan. Ketahanan sejati menuntut pandangan jauh ke depan, integrasi, dan kerangka kerja yang berkembang dengan lanskap ancaman. Jalan ke depan jelas; tidak ada AI tanpa ARMOR. ARMOR membantu para pemimpin menjawab pertanyaan sulit sebelum musuh atau auditor melakukannya," kata Chris Konrad, Vice President of Global Cyber di WWT.

ARMOR terintegrasi dengan NVIDIA AI Enterprise untuk operasi AI perusahaan yang terukur, termasuk NVIDIA NeMo Guardrails untuk aplikasi AI yang lebih aman dan lebih andal, dan NVIDIA NIM microservices untuk deployment AI yang aman dan dalam kontainer. Integrasi perangkat lunak ini memungkinkan organisasi untuk men-deploy solusi AI yang dapat dipercaya, tangguh, dan patuh.

ARMOR juga memanfaatkan NVIDIA BlueField dan NVIDIA DOCA Argus untuk memberikan akselerasi yang dibuat khusus yang menghadirkan kecepatan dan presisi pada operasi keamanan AI. Dengan kesadaran situasional real-time, deteksi ancaman AI-native, dan penegakan kebijakan yang tersebar luas dan terdistribusi, perusahaan dapat men-deploy sistem AI yang tetap aman dan berkinerja tinggi.

"Dengan AI factory yang berkembang pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, organisasi memerlukan keamanan yang dapat mengimbangi kecepatan, kompleksitas, dan sensitivitas pipeline AI modern," kata Arik Roztal, global head of AI Cybersecurity Business Development di NVIDIA. "ARMOR WWT, yang didukung oleh NVIDIA AI, memberikan kinerja dan perlindungan yang dibutuhkan organisasi untuk men-deploy dan mengamankan AI dalam skala besar dengan percaya diri."

Pengembangan ARMOR telah dibentuk oleh umpan balik kritis dari early adopters seperti Texas A&M University System, membantu menyempurnakan cakupan domain strategis dan arah. Keterlibatan mereka menggarisbawahi relevansi praktis dan adaptabilitas ARMOR di lingkungan akademik dan perusahaan.

"ARMOR memberi kami bahasa yang sama dan pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko AI. Ini adalah solusi praktis untuk keamanan AI dunia nyata," kata Adam Mikeal, Chief Information Security Officer di Texas A&M University.

Nilai unik kerangka kerja ini terletak pada panduan komprehensif yang vendor-neutral—mengintegrasikan governance, risiko, kepatuhan, perlindungan model, keamanan infrastruktur, operasi yang aman, dan perlindungan data ke dalam satu struktur yang dapat ditindaklanjuti. ARMOR sangat selaras dengan standar industri seperti National Institute of Standards and Technology's (NIST) AI Risk Management Framework. Perspektif mitra tambahan sedang dalam pengembangan untuk menyelaraskan penawaran produk dengan ARMOR, memperkuat dampak dari kerangka kerja baru ini.

"Organisasi sangat membutuhkan kerangka kerja praktis yang diakui untuk mengamankan deployment AI," kata Neil Anderson, VP and CTO of Cloud, Infrastructure, and AI Solutions di WWT. "Yang membedakan ARMOR adalah bahwa ini bukan hanya teoretis. Ini berakar pada aplikasi dunia nyata, dirancang oleh para ahli, dan disempurnakan melalui keterlibatan garis depan."

ARMOR sekarang tersedia untuk klien WWT dan organisasi yang ingin mempercepat adopsi AI sambil memastikan keamanan komprehensif dan ketahanan operasional. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kerangka kerja ini, kunjungi halaman beranda ARMOR.

Tentang World Wide Technology

Didirikan pada tahun 1990, World Wide Technology (WWT) adalah penyedia solusi teknologi global yang memimpin Revolusi AI dan Digital. WWT menggabungkan kekuatan strategi, eksekusi, dan kemitraan untuk mempercepat hasil transformasi digital bagi organisasi di seluruh dunia. Melalui Advanced Technology Center-nya, ekosistem kolaboratif dari solusi hardware dan software paling canggih di dunia, WWT membantu klien dan mitra mengonseptualisasikan, menguji, dan memvalidasi solusi teknologi inovatif untuk hasil bisnis terbaik dan kemudian men-deploy-nya dalam skala besar melalui kemampuan pergudangan, distribusi, dan integrasi globalnya.

Dengan lebih dari 12.000 karyawan di WWT dan Softchoice dan lebih dari 60 lokasi di seluruh dunia, budaya WWT, yang dibangun atas seperangkat nilai inti dan filosofi kepemimpinan yang mapan, telah diakui selama 14 tahun berturut-turut oleh Fortune dan Great Place to Work® untuk perpaduan unik dari determinasi, inovasi, dan menciptakan tempat kerja yang hebat untuk semua.

Terhubung dengan WWT: Twitter | Instagram | Facebook | LinkedIn

Tentang The Texas A&M University System

The Texas A&M University System adalah salah satu sistem pendidikan tinggi terbesar dan paling berdampak di negara ini, dengan anggaran tahunan sebesar $8,1 miliar. Jaringannya di seluruh negara bagian mencakup 12 universitas, pusat ilmu kesehatan yang komprehensif, delapan lembaga negara, Texas A&M–Fort Worth dan Texas A&M–RELLIS. Texas A&M System melayani sekitar 175.000 mahasiswa dan menjangkau jutaan lainnya melalui program layanan, penelitian, dan penjangkauan setiap tahun. Dengan pengeluaran penelitian tahunan hampir $1,6 miliar, A&M System mendorong inovasi, mendukung komunitas, dan mendorong ekonomi Texas ke depan.

Kontak

Kontak Media:

Rebecca Morrison



[email protected]