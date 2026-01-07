USCB Financial akan mengumumkan hasil kuartal keempat 2025 dan mengadakan konferensi telepon investor

Investor akan segera menerima data kinerja terbaru karena uscb financial bersiap untuk merilis laporan pendapatan kuartalan terkini dan mengadakan konferensi telepon yang menyertainya.

USCB Financial menjadwalkan rilis pendapatan Q4 2025

USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. ("Perusahaan") (NASDAQ: USCB) mengumumkan bahwa akan melaporkan hasil keuangan untuk kuartal yang berakhir 31 Desember 2025 setelah pasar tutup pada Kamis, 23 Januari 2026. Pembaruan ini akan memberikan wawasan rinci tentang kinerja operasional dan keuangan terbaru perusahaan induk.

Institusi yang berbasis di Miami ini berencana untuk menerbitkan angka-angkanya setelah pasar saham AS tutup untuk perdagangan reguler. Selain itu, pengungkapan akan disertai dengan pernyataan yang disiapkan dari manajemen senior dan sesi tanya jawab terbuka untuk analis dan investor.

Informasi konferensi telepon dan webcast

Konferensi telepon untuk membahas hasil kuartalan akan dipimpin oleh Chairman, President, dan CEO Luis de la Aguilera, Chief Financial Officer Robert Anderson, dan Chief Credit Officer William Turner. Namun, rincian partisipasi diperlukan untuk akses, dan Perusahaan telah merilis instruksi lengkap untuk bergabung.

Acara langsung dijadwalkan pada pukul 00.00 WIB tanggal 23 Januari 2026. Peserta yang tertarik di Amerika Serikat dapat bergabung dengan menelepon (833) 816-1416 (bebas pulsa di AS) dan memasukkan kode akses "USCB Financial Holdings Call". Panggilan ini akan berfokus pada laporan pendapatan uscb financial dan perkembangan neraca utama.

Selain saluran telepon, webcast audio langsung dari panggilan akan tersedia bersama dengan siaran pers dan slide presentasi di halaman hubungan investor situs web Perusahaan di https://investors.uscenturybank.com/. Dengan demikian, investor disarankan untuk menyediakan waktu ekstra sebelum acara untuk mengunjungi situs dan mengunduh perangkat lunak media streaming yang diperlukan untuk mendengarkan siaran internet.

Rekaman ulang webcast akan diarsipkan di halaman hubungan investor segera setelah konferensi telepon berakhir. Selain itu, rekaman ulang akan tetap dapat diakses bagi investor yang tidak dapat mengikuti diskusi langsung tetapi masih ingin meninjau komentar manajemen tentang kuartal tersebut.

Tentang USCB Financial Holdings, Inc. dan U.S. Century Bank

USCB Financial Holdings, Inc. adalah perusahaan induk bank untuk U.S. Century Bank. Didirikan pada tahun 2002, U.S. Century Bank adalah salah satu bank komunitas terbesar yang berkantor pusat di Miami, dan salah satu bank komunitas terbesar di negara bagian Florida. Institusi ini melayani berbagai nasabah komersial dan ritel di seluruh wilayah operasionalnya.

U.S. Century Bank mendapat peringkat 5-Bintang dari BauerFinancial, firma pemeringkat bank independen terkemuka di negara ini. Namun, terlepas dari ukurannya, bank tersebut terus memposisikan dirinya sebagai institusi yang berfokus pada komunitas dengan keterlibatan lokal yang kuat dan keahlian kredit.

Bank ini menawarkan kepada nasabah berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk rekening simpanan tradisional, solusi pinjaman komersial, dan opsi perbankan digital. Selain itu, U.S. Century Bank mendukung berbagai organisasi komunitas, seperti Greater Miami Chamber of Commerce, South Florida Hispanic Chamber of Commerce, dan ChamberSouth, memperkuat komitmennya terhadap pengembangan ekonomi regional.

Untuk informasi lebih lanjut atau untuk menemukan pusat perbankan U.S. Century Bank, pihak yang berkepentingan dapat menelepon (305) 715-5200 atau mengunjungi www.uscentury.com. Rilis pendapatan dan konferensi telepon yang akan datang menggarisbawahi komunikasi berkelanjutan Perusahaan dengan pemegang saham dan komunitas keuangan yang lebih luas.