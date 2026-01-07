Prediksi Harga Pepe Coin: Sementara Seluruh Pasar Anjlok, PEPE Melonjak 65% – Apa yang Diketahui Whale yang Tidak Anda Ketahui?

Sementara pasar kripto lainnya berjuang melawan red candles dan keraguan, Pepe Coin (PEPE) melesat maju. PEPE naik 65% hanya dalam tujuh hari, menjadikannya pemain terbaik di antara 10 meme coin teratas. Spekulasi memanas dengan cepat, dan smart money tampaknya sedang mengintai. Data terbaru dari CoinGlass menunjukkan open interest PEPE […]
Postingan Prediksi Harga Pepe Coin: Sementara Seluruh Pasar Anjlok, PEPE Melompat 65% – Apa yang Diketahui Whale yang Tidak Anda Ketahui? pertama kali muncul di Cryptonews.
