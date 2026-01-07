BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Sementara pasar kripto lainnya menghadapi candle merah dan keraguan, Pepe Coin (PEPE) terus melaju. PEPE naik 65% hanya dalam tujuh hari, menjadikannya yang teratasSementara pasar kripto lainnya menghadapi candle merah dan keraguan, Pepe Coin (PEPE) terus melaju. PEPE naik 65% hanya dalam tujuh hari, menjadikannya yang teratas

Prediksi Harga Pepe Coin: Sementara Seluruh Pasar Anjlok, PEPE Melonjak 65% – Apa yang Diketahui Whale yang Tidak Anda Ketahui?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/07 06:47
Pepe
PEPE$0.000006003-8.21%
Salamanca
DON$0.0003055+0.69%
Threshold
T$0.010003-0.04%
RedStone
RED$0.2597-2.77%
TOP Network
TOP$0.000096--%

Sementara pasar kripto lainnya berjuang melawan red candles dan keraguan, Pepe Coin (PEPE) melesat maju. PEPE naik 65% hanya dalam tujuh hari, menjadikannya pemain terbaik di antara 10 meme coin teratas. Spekulasi memanas dengan cepat, dan smart money tampaknya sedang mengintai. Data terbaru dari CoinGlass menunjukkan open interest PEPE […]

Postingan Prediksi Harga Pepe Coin: Sementara Seluruh Pasar Anjlok, PEPE Melompat 65% – Apa yang Diketahui Whale yang Tidak Anda Ketahui? pertama kali muncul di Cryptonews.

Peluang Pasar
Logo Pepe
Harga Pepe(PEPE)
$0.000006003
$0.000006003$0.000006003
-6.71%
USD
Grafik Harga Live Pepe (PEPE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40