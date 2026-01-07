Alcon Mengakhiri Kesepakatan untuk Mengakuisisi STAAR Surgical

Pengumuman ad hoc sesuai dengan Art. 53 LR

JENEWA–(BUSINESS WIRE)–Alcon (SIX/NYSE: ALC), pemimpin global dalam perawatan mata yang berdedikasi membantu orang melihat dengan cemerlang, hari ini mengakhiri perjanjian merger definitifnya dengan STAAR Surgical Company (NASDAQ: STAA) yang diumumkan pada 5 Agustus 2025.

"Sepanjang proses ini kami tetap disiplin dengan pandangan kami tentang harga dan risiko. Ke depan, strategi refraktif kami tidak berubah dan penawaran wavelight® plus baru kami tetap menjadi fokus kami untuk operasi refraktif paling populer di dunia, LASIK. Ini akan menjadi tahun yang menarik bagi Alcon karena kami melanjutkan peluncuran global lebih dari 10 produk utama di waralaba bedah dan perawatan penglihatan kami. Inovasi-inovasi ini secara substantif memajukan hasil untuk gangguan perawatan mata dan membantu pasien di seluruh dunia melihat dengan cemerlang," kata David J. Endicott, CEO Alcon.

Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti ketentuan safe harbor dari United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti: "antisipasi," "berniat," "komitmen," "menantikan," "mempertahankan," "rencana," "tujuan," "mencari," "target," "menganggap," "percaya," "proyek," "memperkirakan," "mengharapkan," "strategi," "masa depan," "kemungkinan," "mungkin," "seharusnya," "akan" dan referensi serupa ke periode masa depan.

Pernyataan berwawasan ke depan bukan fakta historis maupun jaminan kinerja masa depan. Sebaliknya, pernyataan tersebut hanya berdasarkan keyakinan, harapan, dan asumsi kami saat ini mengenai masa depan bisnis kami, rencana dan strategi masa depan, dan kondisi masa depan lainnya. Karena pernyataan berwawasan ke depan berkaitan dengan masa depan, pernyataan tersebut tunduk pada ketidakpastian dan risiko yang sulit diprediksi. Beberapa faktor ini dibahas dalam pengajuan kami dengan United States Securities and Exchange Commission, termasuk Form 20-F kami. Jika satu atau lebih dari ketidakpastian atau risiko ini terwujud, atau jika asumsi yang mendasari terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal dibuat, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa masa depan atau lainnya.

Tentang Alcon

Alcon membantu orang melihat dengan cemerlang. Sebagai pemimpin global dalam perawatan mata dengan warisan lebih dari 75 tahun, kami menawarkan portofolio produk terluas untuk meningkatkan penglihatan dan memperbaiki kehidupan orang. Produk Bedah dan Perawatan Penglihatan kami menyentuh kehidupan lebih dari 260 juta orang di lebih dari 140 negara setiap tahun yang hidup dengan kondisi seperti katarak, glaukoma, penyakit retina dan kesalahan refraktif. Lebih dari 25.000 rekan kerja kami meningkatkan kualitas hidup melalui produk inovatif, kemitraan dengan Profesional Perawatan Mata dan program yang memajukan akses ke perawatan mata berkualitas. Pelajari lebih lanjut di www.alcon.com.

Terhubung dengan kami di



Facebook

LinkedIn

Kontak

Hubungan Investor

Daniel Cravens, Allen Trang



+ 41 589 112 110 (Jenewa)



+ 1 817 615 2789 (Fort Worth)



[email protected]

Hubungan Media

Steven Smith



+ 41 589 112 111 (Jenewa)



+ 1 817 551 8057 (Fort Worth)



[email protected]