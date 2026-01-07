Data Staking Ethereum Menunjukkan Target $4,000

Antrean keluar validator Ethereum mencapai hampir nol saat permintaan staking melonjak, BitMine mengakumulasi ETH, dan investor menargetkan penembusan $4.000.

Jaringan Ethereum menyaksikan perubahan besar dalam cara investor menangani aset digital mereka.

Menurut data on-chain, telah terjadi pembersihan besar-besaran pada antrean keluar validator.

Untuk konteks, antrean ini adalah mekanisme yang mengontrol seberapa cepat peserta dapat berhenti mengamankan jaringan dan menarik dana mereka.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, penumpukan antrean telah hilang secara efektif. Ini berarti hampir tidak ada yang menunggu untuk menarik aset mereka keluar dari sistem.

Permintaan Staking Ethereum Melonjak saat Keluar Mengering

Data dari Beaconcha.in mengungkapkan bahwa antrean keluar saat ini hanya berada di 32 Ether. Ini adalah penurunan mengejutkan sebesar 99,9% dari puncak 2,67 juta ETH yang terlihat pada pertengahan September.

Pada saat itu, banyak validator ingin membebaskan aset mereka untuk dijual atau menyeimbangkan kembali portofolio mereka. Hari ini, waktu tunggu untuk keluar kira-kira satu menit. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual dari pemegang jangka panjang telah hampir sepenuhnya mengering.

Antrean keluar staking Ethereum mencapai level mendekati nol | sumber: X

Di sisi lain, antrean masuk telah mencapai titik tertinggi sejak pertengahan November. Lebih dari 1,3 juta ETH sekarang menunggu untuk bergabung dengan jaringan dan mulai mendapatkan imbalan.

BitMine dan Strategi "Alchemy of 5%"

BitMine Immersion Technologies, yang dipimpin oleh Chairman Tom Lee, mantan ahli strategi J.P. Morgan, telah mendominasi percakapan seputar pergeseran ini.

BitMine dulunya berfokus terutama pada penambangan Bitcoin, tetapi sekarang telah menjadi perbendaharaan Ethereum publik terbesar di dunia. Perusahaan saat ini mengejar tujuan yang disebutnya "Alchemy of 5%."

Perusahaan bertujuan untuk memiliki 5% dari seluruh pasokan Ethereum yang beredar. Pada minggu ini, BitMine memegang sekitar 4,1 juta ETH, senilai sekitar $13 miliar.

BitMine telah sangat aktif di pasar staking Ethereum selama sepuluh hari terakhir.

Sejak 26 Desember, perusahaan telah memindahkan sekitar $2,5 miliar ke dalam kontrak staking. Ini termasuk penambahan besar-besaran sebesar 82.560 Ether pada 3 Januari. Tom Lee baru-baru ini menyatakan bahwa dalam skala besar, BitMine bisa menghasilkan lebih dari $1 juta per hari dalam pendapatan staking.

Perusahaan juga sedang membangun infrastruktur sendiri yang disebut Made in America Validator Network (MAVAN). Jaringan ini diharapkan diluncurkan pada awal 2026 untuk mengoptimalkan cara perusahaan mengamankan kepemilikannya.

Apakah $4.000 Dalam Jangkauan?

Prospek teknis untuk Ethereum terlihat semakin cerah. Harga bertahan kokoh di atas $3.200 pada hari Selasa ini, menunjukkan kepercayaan pembeli yang kuat.

Analis sekarang mengamati formasi "double bottom" pada grafik tiga hari. Pola ini sering menunjukkan bahwa periode panjang penjualan telah berakhir. Jika Ethereum dapat menembus di atas level resistensi $3.300, mungkin memiliki jalur yang jelas ke $4.000.

Kepercayaan institusional adalah faktor utama di sini. Ketika perusahaan seperti BitMine mengunci miliaran dolar, ini menciptakan dasar untuk harga.

Indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD) berada di wilayah bullish. Relative Strength Index (RSI) juga saat ini berada di 76, yang secara tradisional dianggap overbought. Namun, dalam pasar bull yang kuat, aset dapat bertahan dalam kisaran ini untuk waktu yang lama.

Kombinasi imbalan staking yang tinggi dan pasokan pasar yang rendah mendorong investor untuk menahan daripada berdagang.

Tom Lee bahkan mengatakan bahwa dalam skenario "supercycle", Ethereum pada akhirnya bisa mencapai target yang jauh lebih tinggi jika Bitcoin melanjutkan ralinya sendiri.