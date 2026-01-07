Ekspansi Coinbase dan Gemini melampaui kripto memicu ekspektasi investor yang terpecah

Dorongan Coinbase dan Gemini melampaui perdagangan kripto mainstream membagi investor tentang seperti apa masa depan perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan merambah ke layanan seperti perdagangan saham, sistem pembayaran, dan pasar prediksi, bursa-bursa ini berusaha menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil dan terdiversifikasi.

Hal ini telah menyebabkan pandangan yang berbeda di antara investor dan analis Wall Street tentang seberapa baik kinerja perusahaan-perusahaan ini di tahun-tahun mendatang.

Coinbase adalah salah satu perusahaan kripto terbesar di dunia. Namanya, bagi sebagian orang, identik dengan tempat pengguna membeli dan menjual Bitcoin serta koin digital lainnya. Namun, menurut analis di William Blair, perspektif ini terlalu sempit.

William Blair, dalam catatan yang dirilis pada hari Senin, mengatakan Coinbase sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Perusahaan ini ingin menjadi platform keuangan yang lengkap, memperdagangkan saham siang dan malam (24/7), menawarkan futures kripto dan derivatif lainnya, menjalankan pasar prediksi, dan menawarkan sistem pembayaran serta stablecoin untuk bisnis.

Analis mengatakan bahwa, meskipun perdagangan kripto di sektor ini lambat akhir-akhir ini, itu tidak mencerminkan nilai jangka panjang perusahaan yang sebenarnya. Mereka berpikir investor meremehkan Coinbase karena masih dipandang sebagai aplikasi perdagangan ritel.

Mengenai aliran pendapatan baru, analis di William Blair, termasuk Andrew Jeffrey dan Adib Choudhury, menambahkan bahwa mereka dapat diharapkan lebih stabil daripada perdagangan kripto biasa dalam jangka panjang — misalnya, melalui derivatif dan layanan pembayaran. Ini mungkin menguntungkan Coinbase bahkan dalam kasus penurunan harga kripto.

Salah satu bank besar, Goldman Sachs, juga mengadopsi konsep jangka panjang ini. Minggu ini, bank tersebut meningkatkan peringkat saham Coinbase menjadi "beli". Namun, Goldman juga memperingatkan bahwa persaingan sengit dan perubahan suku bunga dapat mengurangi keuntungan pada tahun 2026. Meski begitu, bank tersebut mencatat bahwa perluasan bisnis non-perdagangan Coinbase dapat membantu melindunginya dari fluktuasi signifikan di pasar cryptocurrency.

Gemini berkembang dengan kartu, prediksi, dan pertumbuhan global

Coinbase tidak sendirian. Gemini, bursa kripto besar lainnya, juga mencari aliran pendapatan baru. Bulan lalu, Gemini meluncurkan pasar prediksinya sendiri, memungkinkan pengguna untuk memasang taruhan pada peristiwa masa depan.

Penelitian sebelumnya oleh Mizuho Securities menemukan bahwa kartu pembayaran Gemini juga berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kartu tersebut menciptakan "efek roda gila", yang berarti banyak orang yang menerima kartu tersebut kemudian juga mulai menggunakan bursa Gemini. Sekitar setengah dari pengguna kartu Gemini akhirnya beralih menjadi pengguna bursa.

William Blair juga berbicara positif tentang pasar stablecoin, termasuk saingan pembayaran Gemini, Circle, yang menerbitkan stablecoin USDC. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa kesuksesan USDC lebih merupakan masalah waktu daripada efektivitasnya. Seiring semakin banyak bisnis mengadopsi mata uang digital untuk pembayaran dan penyelesaian, stablecoin kemungkinan akan menjadi semakin penting.

Goldman Sachs juga menyebutkan Gemini secara tidak langsung ketika membahas persaingan di ruang kripto. Seperti Coinbase, Gemini menghadapi risiko dari perubahan pasar dan peraturan yang berubah, tetapi upayanya untuk berkembang melampaui perdagangan sederhana dipandang sebagai tanda positif oleh beberapa analis.

Wall Street terbagi tentang prospek bursa kripto

Tidak semua orang yakin tentang bursa kripto. Mizuho Securities membagikan pandangan yang lebih beragam dalam laporan terpisah.

Mizuho mensurvei investor ritel dan institusi dan menemukan bahwa banyak yang lebih memilih perusahaan fintech daripada perusahaan kripto untuk tahun 2026. Pendapat tentang bursa kripto-native, seperti Coinbase dan Gemini, sangat terbagi. Beberapa investor mengharapkan mereka menjadi pemain terbaik, sementara yang lain berpikir mereka bisa menjadi yang terburuk.

Karena ketidakpastian ini, Mizuho mempertahankan peringkat netral pada Coinbase. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa saham Coinbase masih mengikuti harga Bitcoin dengan ketat dan sangat bergantung pada biaya dari pedagang ritel. Meskipun Mizuho mengakui bahwa Coinbase dapat menguntungkan dari volatilitas pasar, kontrol biaya, dan pendapatan bunga yang terkait dengan USDC, perusahaan tersebut percaya bahwa risiko menyeimbangkan hal-hal positif ini.

Di sisi lain, Mizuho mempertahankan peringkat mengungguli pada Gemini. Perusahaan tersebut menyoroti basis pengguna Gemini yang terus bertumbuh, peluang ekspansi internasional, dan aplikasi perdagangan all-in-one-nya. Namun, perusahaan tersebut memperingatkan bahwa Gemini tidak kebal terhadap bahaya, terutama karena volatilitas pasar dan potensi perubahan regulasi.

