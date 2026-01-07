Ayo ke peluncuran kampanye Rappler x Linya-Linya!

MANILA, Filipina – Jika kita menginginkan pemerintahan yang efektif dan tata kelola yang baik, kita perlu berdiskusi. Pembahasan tentang tata kelola yang baik tidak boleh terbatas pada para ahli dan politisi saja. Semua orang termasuk di dalamnya, terutama generasi muda Filipina.

Oleh karena itu pada 24 Januari, Rappler dan Linya-Linya akan meluncurkan kampanye baru.

Kami mengundang Anda ke "MABUTI PA: Mari Kita Bicarakan Tata Kelola yang Baik," sebuah diskusi tentang pemerintahan, advokasi, dan partisipasi dalam masyarakat.

Rappler dan Linya-Linya akan secara resmi meluncurkan T-shirt edisi terbatas "Mabuti Pa", yang merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang baik di Filipina, yang akan berlangsung hingga pemilihan umum 2028. T-shirt dapat dibeli di venue.

Hadir beberapa content creator dan komedian yang menggunakan platform mereka untuk membuat pembahasan tentang tata kelola yang baik dan penentangan terhadap korupsi menjadi lebih mudah dipahami dan relevan:

Ansis Sy

Raco Ruiz

Monica Cruz dari SPIT Manila

Moderator: Bea Cupin, reporter multimedia Rappler

Detail

📅 24 Januari 2026, Sabtu

🕒 14.00: Registrasi, coffee bar dibuka

15.00 – 17.30: Program dengan sesi tanya jawab

📍 Linya-Linya HQ, 5F Magnitude Bldg., Libis, Quezon City

🎟️ Tiket: P499 (Sudah termasuk Voucher Linya-Linya!)

☕🍕 Tersedia kopi dan makanan di venue!

Tiket dapat dibeli di sini. Ajak teman dan sahabat! Slot terbatas jadi segera daftar.

Tata kelola yang baik dimulai dari diskusi yang baik. Mabuti pa…sampai jumpa pada 24 Januari! – Rappler.com