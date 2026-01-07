BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Satu respons dari orang Filipina: tata kelola yang baik. Pada 24 Januari, para content creator dan jurnalis akan berkumpul untuk membahas bagaimana memperluas perjuanganSatu respons dari orang Filipina: tata kelola yang baik. Pada 24 Januari, para content creator dan jurnalis akan berkumpul untuk membahas bagaimana memperluas perjuangan

Ayo ke peluncuran kampanye Rappler x Linya-Linya!

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/07 09:00
Taraxa Coin
TARA$0.0004372-9.59%

MANILA, Filipina – Jika kita menginginkan pemerintahan yang efektif dan tata kelola yang baik, kita perlu berdiskusi. Pembahasan tentang tata kelola yang baik tidak boleh terbatas pada para ahli dan politisi saja. Semua orang termasuk di dalamnya, terutama generasi muda Filipina.

Oleh karena itu pada 24 Januari, Rappler dan Linya-Linya akan meluncurkan kampanye baru.

Kami mengundang Anda ke "MABUTI PA: Mari Kita Bicarakan Tata Kelola yang Baik," sebuah diskusi tentang pemerintahan, advokasi, dan partisipasi dalam masyarakat. 

Rappler dan Linya-Linya akan secara resmi meluncurkan T-shirt edisi terbatas "Mabuti Pa", yang merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang baik di Filipina, yang akan berlangsung hingga pemilihan umum 2028. T-shirt dapat dibeli di venue.

Hadir beberapa content creator dan komedian yang menggunakan platform mereka untuk membuat pembahasan tentang tata kelola yang baik dan penentangan terhadap korupsi menjadi lebih mudah dipahami dan relevan:

  • Ansis Sy
  • Raco Ruiz
  • Monica Cruz dari SPIT Manila

Moderator: Bea Cupin, reporter multimedia Rappler

Detail

📅 24 Januari 2026, Sabtu

🕒 14.00: Registrasi, coffee bar dibuka
     15.00 – 17.30: Program dengan sesi tanya jawab 

📍 Linya-Linya HQ, 5F Magnitude Bldg., Libis, Quezon City

🎟️ Tiket: P499 (Sudah termasuk Voucher Linya-Linya!)

☕🍕 Tersedia kopi dan makanan di venue!

Tiket dapat dibeli di sini. Ajak teman dan sahabat! Slot terbatas jadi segera daftar.

Tata kelola yang baik dimulai dari diskusi yang baik. Mabuti pa…sampai jumpa pada 24 Januari! – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo Taraxa Coin
Harga Taraxa Coin(TARA)
$0.0004372
$0.0004372$0.0004372
-7.52%
USD
Grafik Harga Live Taraxa Coin (TARA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40