Shiba Inu melonjak 30%! Tapi mengapa rally SHIB saat ini terlihat berbeda?

Shiba Inu [SHIB] telah memulai tahun ini dengan lonjakan besar 30%+! Sekilas, ini terlihat seperti lonjakan memecoin biasa, tetapi ada lebih banyak hal yang patut dicermati dengan baik.

Apa yang menopang reli besar ini?

Momentum, tetapi kepercayaan kurang?

Lonjakan terbaru didukung oleh momentum yang jelas. Harga telah menembus di atas MA jangka pendek utama, dengan indikasi minat beli yang jelas. RSI menunjukkan momentum kuat tetapi terlalu tinggi.

Pergerakan ini terjadi dengan cepat setelah periode pergerakan sideways, yang sering menarik trader jangka pendek daripada holder jangka panjang.

Sumber: TradingView

Meskipun breakout secara teknis valid, tampaknya tidak didukung oleh permintaan struktural yang dalam. Ini membuat fase berikutnya menjadi kritis untuk mengetahui apakah SHIB dapat mempertahankan level ini atau memudar seiring waktu.