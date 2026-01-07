BursaDEX+
Shiba Inu melonjak 30%! Tapi mengapa rally SHIB saat ini terlihat berbeda?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 10:37
Shiba Inu [SHIB] telah memulai tahun ini dengan lonjakan besar 30%+! Sekilas, ini terlihat seperti lonjakan memecoin biasa, tetapi ada lebih banyak hal yang patut dicermati dengan baik.

Apa yang menopang reli besar ini?

Momentum, tetapi kepercayaan kurang?

Lonjakan terbaru didukung oleh momentum yang jelas. Harga telah menembus di atas MA jangka pendek utama, dengan indikasi minat beli yang jelas. RSI menunjukkan momentum kuat tetapi terlalu tinggi.

Pergerakan ini terjadi dengan cepat setelah periode pergerakan sideways, yang sering menarik trader jangka pendek daripada holder jangka panjang.

Sumber: TradingView

Meskipun breakout secara teknis valid, tampaknya tidak didukung oleh permintaan struktural yang dalam. Ini membuat fase berikutnya menjadi kritis untuk mengetahui apakah SHIB dapat mempertahankan level ini atau memudar seiring waktu.

Siapa di balik lonjakan ini?

Telah terjadi pembelian stabil oleh holder menengah, khususnya wallet yang memegang antara 1.000 hingga 100.000 SHIB. Kelompok ini telah tren naik selama berbulan-bulan.

Sumber: Santiment

Pada saat yang sama, wallet terbesar tidak lagi agresif, sementara wallet ritel yang lebih kecil tampak lebih reaktif.

Ketika holder tingkat menengah membeli secara stabil selama kekuatan harga, mereka biasanya yakin pada masa depan jangka pendek. Ini tidak menjamin kenaikan, tetapi membuktikan bahwa reli ini tidak sepenuhnya tanpa dasar.

Dukungan struktural mungkin belum ada sekarang, tetapi pasti sedang dibangun.

Ini petunjuk lainnya…

Sumber: Shibarium Scan

Data Shibarium menunjukkan peningkatan total transaksi selama beberapa minggu terakhir, sehingga aktivitasnya cukup konsisten daripada lonjakan cepat.

Biaya transaksi, yang dibayar dalam BONE, juga mengalami lonjakan berulang, sehingga pengguna secara aktif berinteraksi dengan ekosistem. Meskipun jumlah akun aktif telah turun dari puncak sebelumnya, mereka tetap stabil.

Sumber: Shibarium Scan

Pergerakan SHIB pasti didukung oleh pengguna yang percaya diri. Agar reli dapat bertahan, keterlibatan ini perlu berlanjut, karena ini sama pentingnya dengan momentum harga itu sendiri.

Pemikiran Akhir

  • Reli 30% SHIB disebabkan oleh momentum dan pembelian holder menengah.
  • Aktivitas ekosistem yang berkelanjutan akan menentukan apakah pergerakan ini bertahan.
Selanjutnya: Uniswap: Bisakah pergerakan 5M token UNI menempatkan dukungan KEY pada risiko?

Sumber: https://ambcrypto.com/shiba-inu-jumps-30-but-why-does-shibs-current-rally-look-different/

