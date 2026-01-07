Harga Hyperliquid (HYPE) Memantau Level $40 Seiring Pertumbuhan Kepemimpinan DEX

Wawasan Utama:

Hyperliquid memimpin derivatif terdesentralisasi dalam volume, open interest, dan TVL.

Pertumbuhan ekosistem berlanjut dengan meningkatnya pengguna dan pengembangan on-chain yang aktif.

Aksi harga HYPE menarik perhatian saat trader memantau level $40.

Hyperliquid memimpin perdagangan derivatif terdesentralisasi karena data pasar baru menunjukkan platform ini mengungguli pesaing dalam volume, open interest, dan TVL.

Aktivitas on-chain yang kuat dan pertumbuhan ekosistem yang stabil telah menempatkan aksi harga HYPE menjadi fokus, dengan trader mengamati kemungkinan pergerakan menuju $40.

Hyperliquid Memimpin Pasar Derivatif DEX dengan Margin Lebar

Hyperliquid kini berada di puncak platform derivatif terdesentralisasi berdasarkan data pasar terkini.

Platform ini mencatat sekitar $7,0 miliar dalam volume perdagangan 24 jam. Open interest berada di dekat $8,79 miliar, memicu harapan atas lonjakan berkelanjutan dalam harga Hyperliquid.

Total value locked mencapai sekitar $4,17 miliar. Angka-angka ini menempatkan Hyperliquid di depan semua pesaing yang terdaftar, laporan CoinGlass menunjukkan.

Bursa terdesentralisasi lainnya menunjukkan aktivitas yang lebih rendah di metrik yang sama. Aster berada di belakang dengan volume dan open interest yang berkurang.

Lighter dan edgeX menyusul selanjutnya. Platform terkenal seperti GMX dan dYdX berada lebih jauh di bawah daftar. Perbedaan ini menyoroti di mana trader paling aktif.

Hyperliquid dalam Peringkat DEX | Sumber: Coinglass

Open interest yang lebih tinggi dari volume harian menunjukkan banyak posisi tetap terbuka. Ini sering menunjuk pada strategi perdagangan jangka panjang.

Ini juga menunjukkan partisipasi yang stabil daripada spekulasi singkat. Kedalaman likuiditas tetap menjadi alasan utama trader memilih platform tertentu.

Data dibagikan selama periode penggunaan derivatif yang tinggi di seluruh pasar kripto.

Banyak trader terus memindahkan aktivitas dari tempat terpusat. Platform terdesentralisasi kini menangani aliran yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Hyperliquid tampaknya mendapat manfaat dari pergeseran yang lebih luas ini.

Posisi pasar penting untuk kepercayaan jaringan. Hasilnya, volume yang kuat mendukung spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih lancar.

TVL yang lebih tinggi meningkatkan efisiensi modal bagi trader. Bersama-sama, faktor-faktor ini membantu menjelaskan keunggulan Hyperliquid di sektor derivatif.

Pertumbuhan Ekosistem HYPE Mendukung Penggunaan Jaringan Jangka Panjang

Hyperliquid juga menyoroti betapa banyak proyek ini telah berubah selama setahun terakhir. Setahun yang lalu, HyperEVM belum aktif.

Aktivitas pengembangan terbatas pada sekelompok kecil pembangun awal. Sejak itu, ekosistem telah berkembang di banyak tim.

Proyek ini sekarang melaporkan ratusan tim membangun di jaringan. Komunitas regional telah terbentuk di berbagai lokasi.

Acara lokal dan kelompok pengguna telah tumbuh secara stabil. Ekspansi ini mencerminkan minat pengembang yang lebih luas pada platform.

Tampilan Pertumbuhan Ekosistem HyperEVM | Sumber: Hyperliquid

Hyperliquid menyatakan bahwa pertumbuhan terjadi tanpa pendanaan eksternal dan bahwa biaya protokol dikembalikan ke komunitas.

Validator beroperasi di bawah model tanpa izin. Pilihan desain ini mencerminkan nilai-nilai yang dinyatakan proyek seputar akses terbuka.

Beberapa rilis diselesaikan pada tahun 2025, termasuk peluncuran HyperEVM dan integrasi HyperCore, antara lain.

Selain itu, dukungan USDC asli ditambahkan, dan deployment perpetual tanpa izin mengikuti melalui HIP 3.

Metrik penggunaan meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume perdagangan harian mencapai puncak mendekati $32 miliar.

Open interest mencapai $16 miliar pada titik tertingginya. TVL naik menjadi sekitar $6 miliar, dan jumlah pengguna meningkat menjadi sekitar 1,4 juta.

Harga Hyperliquid dan Metrik Pasokan Tetap Menjadi Fokus

Harga Hyperliquid (HYPE) diperdagangkan mendekati $27,19 pada saat pelaporan. Harga HYPE mencatat kenaikan 4,02% selama 24 jam.

Kapitalisasi pasar berada mendekati $9,22 miliar. Volume perdagangan mencapai sekitar $290,84 juta selama periode yang sama.

Total pasokan dibatasi pada 961,67 juta token, berkembang dari pasokan beredar yang berada mendekati 339,34 juta.

Valuasi terdilusi penuh terdaftar sekitar $26,14 miliar. Angka-angka ini membingkai ekspektasi pasar saat ini.

Aktivitas jaringan yang meningkat sering menarik perhatian pada token asli. Beberapa trader mengamati apakah harga Hyperliquid (HYPE) dapat mengunjungi kembali level $40.

Hasil itu akan bergantung pada kondisi pasar yang lebih luas. Volume perdagangan yang berkelanjutan mungkin juga berperan.

Hyperliquid tetap diawasi dengan ketat dalam pasar derivatif terdesentralisasi. Keunggulannya dalam volume dan open interest terus menonjol.

Kinerja masa depan akan bergantung pada pertumbuhan pengguna yang berkelanjutan dan aktivitas jaringan yang stabil.