Tether memperkenalkan Scudo, unit pecahan baru untuk Tether Gold (XAUT)

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/07 11:40
Tether telah memperkenalkan unit fraksional baru untuk Tether Gold yang bertujuan untuk membuat emas on-chain lebih mudah untuk diberi harga, ditransfer, dan digunakan sebagai aset pembayaran.

Ringkasan
  • Tether memperkenalkan Scudo, unit baru yang setara dengan seperseribu troy ounce emas, untuk XAUT.
  • Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan penetapan harga dan transaksi sehari-hari menggunakan token yang didukung emas.
  • Scudo tidak mengubah dukungan emas fisik XAUT, model kustodian, atau struktur penerbitan.

Tether telah meluncurkan unit akun baru untuk Tether Gold yang bertujuan untuk membuat emas on-chain lebih mudah untuk diberi harga dan digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Pembaruan ini diumumkan pada 6 Januari oleh Tether dalam pernyataan resmi yang menguraikan peluncuran Scudo, denominasi fraksional yang dirancang khusus untuk Tether Gold (XAUT).

Unit yang lebih kecil untuk membuat emas dapat digunakan on-chain

Scudo didefinisikan sebagai seperseribu troy ounce emas, atau seperseribu dari satu token XAUT. Perubahan ini tidak mengubah cara Tether Gold diterbitkan atau didukung. Sebaliknya, ini memperkenalkan cara yang lebih sederhana untuk mengukur dan mentransfer nilai seiring harga emas terus meningkat.

Tether mengatakan tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan yang terkait dengan penetapan harga aset dalam pecahan desimal kecil dari satu ounce. Meskipun XAUT sudah melakukan tokenisasi emas fisik, penggunaan sehari-hari telah terbatas oleh denominasi yang tidak intuitif. Scudo dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memungkinkan pengguna bertransaksi dalam unit penuh atau sebagian yang lebih mudah dipahami.

Perusahaan membandingkan pendekatan ini dengan penggunaan satoshi Bitcoin (BTC), di mana denominasi yang lebih kecil membuat aset lebih praktis untuk pembayaran daripada hanya penyimpanan jangka panjang.

Tidak ada perubahan pada struktur dukungan atau kustodian

Tether menekankan bahwa Scudo tidak mempengaruhi struktur dasar XAUT. Tether Gold tetap sepenuhnya didukung oleh emas fisik yang disimpan di brankas yang aman, dengan kepemilikan yang dapat diverifikasi on-chain menggunakan alat pelaporan aset Tether.

Tidak ada biaya berulang baru yang terkait dengan Scudo. XAUT terus membawa hanya biaya penerbitan dan penebusan standar, tanpa biaya kustodian berkelanjutan. Unit baru ini murni lapisan denominasi, bukan token atau produk baru.

Peluncuran ini juga sesuai dengan langkah lebih luas Tether untuk memperkuat alat self-custody. Perusahaan menunjuk pada Wallet Development Kit-nya, yang memberikan pengembang dan bisnis cara yang lebih mudah untuk membangun dompet yang mendukung XAUT bersama aset lainnya.

Langkah ini datang ketika harga emas mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025, didorong oleh kekhawatiran inflasi, akumulasi bank sentral, dan permintaan untuk aset safe-haven. Tether mengatakan minat pada emas yang ditokenisasi telah meningkat seiring dengan tren ini.

Kapitalisasi pasar XAUT berlipat ganda pada akhir tahun 2025, mencapai sekitar $2,3 miliar, menjadikannya token yang didukung emas terbesar berdasarkan pasokan. Analis mengatakan memperkenalkan unit yang lebih kecil dapat membantu memperluas penggunaan emas on-chain dalam pembayaran, pinjaman, dan penyelesaian lintas batas, di mana ukuran transaksi telah menjadi hambatan.

