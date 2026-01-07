Pengangguran turun menjadi 4,4% pada November 2025 meskipun dampak Tino, Uwan terhadap pariwisata

MANILA, Filipina – Pengangguran turun menjadi 4,4% pada November 2025 di tengah lapangan kerja musiman selama liburan, demikian laporan Badan Statistik Filipina pada Rabu, 7 Januari.

Tingkat pengangguran terbaru ini setara dengan 2,25 juta orang Filipina, lebih rendah dari 5% atau 2,54 juta orang Filipina yang menganggur pada Oktober namun lebih tinggi dari 3,2% atau 1,66 juta orang Filipina yang menganggur yang tercatat pada November 2024.

Sementara itu, setengah pengangguran juga menurun menjadi 10,4% atau 5,11 juta orang Filipina dari 12% atau 5,81 juta orang Filipina yang setengah menganggur yang tercatat pada Oktober 2025.

Statistisi Nasional Dennis Mapa mengatakan sektor administrasi publik dan pertahanan serta sektor pendidikan menambah lapangan kerja terbanyak secara year-on-year, mempekerjakan sekitar 185.000 dan 176.000 pekerja lebih banyak.

Namun sektor akomodasi dan layanan makanan serta sektor perdagangan grosir dan eceran kehilangan lapangan kerja terbanyak karena ekonomi bergulat dengan dampak Topan Tino (Kalmaegi) dan Super Topan Uwan (Fung-wong) pada November.

Gambar dari Badan Statistik Filipina

Mapa mengatakan restoran (-191.000), akomodasi jangka pendek (-76.000), dan katering acara (-23.000) kehilangan lapangan kerja terbanyak.

"Ang reading namin is that because of these [tropical cyclones], nagkaroon ng slowdown in economic activities related to tourism, doon sa accommodation services at of course, 'yung retail trade," jelasnya.

(Pembacaan kami adalah bahwa terjadi perlambatan dalam aktivitas ekonomi terkait pariwisata karena siklon tropis ini, khususnya dalam layanan akomodasi dan tentu saja, perdagangan eceran.)

Departemen Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan (DEPDev) juga memperkirakan bahwa Tino dan Uwan mempengaruhi sekitar 873.000 pekerja.

Harus Dibaca 2025: Tahun lain badai destruktif untuk Filipina

Mapa lebih lanjut mencatat bahwa sektor pertanian dan kehutanan telah kehilangan 517.000 pekerjaan sejak Oktober.

"Lapangan kerja di sektor pertanian selalu sensitif terhadap kondisi cuaca," katanya dalam bahasa Filipina.

Meskipun ada gangguan di sektor konstruksi akibat skandal pengendalian banjir, Mapa mengatakan mereka tidak melihat korelasi antara penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung dan kehilangan pekerjaan. Faktanya, sektor konstruksi menambah sekitar 143.000 pekerjaan antara Oktober dan November.

Untuk meminimalkan gangguan bisnis, Sekretaris DEPDev Arsenio Balisacan mengatakan pemerintah akan mendukung bisnis dalam menyusun rencana kontinuitas dan ketahanan. Dia menambahkan bahwa DEPDev mendorong implementasi penuh Undang-Undang Inovasi Filipina untuk membantu mengembangkan lebih banyak wirausahawan dan meningkatkan permintaan pekerjaan.

Ekonom utama negara ini juga mengatakan pemerintah memprioritaskan investasi dalam pengembangan keterampilan dan pembelajaran seumur hidup untuk memberdayakan pekerja dan memungkinkan mereka menghadapi guncangan ekonomi.

Data dari portal pekerjaan online Jobstreet by SEEK menemukan bahwa kandidat dari call center dan layanan pelanggan adalah pencari kerja paling aktif di platform tersebut, tetapi peran dukungan administratif dan kantor adalah peran yang paling diminati untuk direkrut.

Sementara itu, pencari kerja mencari pekerjaan di bidang teknik dan pendidikan.

"Memperkuat daya saing tenaga kerja adalah salah satu elemen kunci untuk menarik investasi yang menghasilkan pekerjaan berkualitas," kata Balisacan. – dengan laporan dari Arriane dela Cruz/Rappler.com

Arriane dela Cruz adalah magang Rappler. Pelajari lebih lanjut tentang program magang Rappler di sini.