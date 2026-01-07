BitMart dan AEON Bergabung untuk Menghubungkan Cryptocurrency dan Pembayaran Dunia Nyata dengan 50 Juta+ Merchant

BitMart, bursa kripto terkemuka dengan lebih dari 12 juta pengguna di seluruh dunia, berintegrasi dengan jaringan pembayaran AEON untuk memfasilitasi pembayaran kode QR kepada pedagang di pasar berkembang. Kolaborasi ini merupakan langkah penting menuju pemanfaatan aset digital dalam transaksi sehari-hari alih-alih sebagai instrumen perdagangan.

Membawa Kripto ke Toko di Sudut Anda

Integrasi ini memungkinkan pengguna BitMart yang memenuhi syarat untuk melakukan pembelian sehari-hari dalam bentuk mata uang kripto seperti USDT dan USDC melalui fungsi pindai untuk membayar yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi mobile BitMart. Pengguna dapat mengunjungi toko lokal, restoran, atau toko serba ada di Vietnam, Filipina, dan Brasil, memindai kode QR pedagang, dan membayar dengan kripto sementara pedagang menerima penyelesaian dalam mata uang fiat lokal.

Kekuatan utama dari kemitraan ini adalah penggunaan standar pembayaran regional yang sudah familiar. AEON terhubung dengan sistem QR yang sudah ada dan banyak digunakan, termasuk VietQR, QR Ph, dan Pix Brasil. Pix saja digunakan oleh lebih dari 76% populasi Brasil, yang menunjukkan betapa dominannya sistem ini.

Menggunakan sistem lintas rantai inovatif AEON akan meningkatkan rute pembayaran di Bitmart dengan kecepatan pemrosesan yang meningkat dan keandalan dalam memproses transaksi. Bitmart menawarkan konsumen alternatif dari metode tradisional yang lambat dalam berbisnis dengan bank yang memiliki persyaratan ketat atau batasan penggunaan.

Infrastruktur AEON Berkembang Mencapai Massa Kritis

AEON menggambarkan dirinya lebih dari sekadar prosesor pembayaran kripto biasa tetapi berusaha menciptakan lapisan pembayaran dan penyelesaian dasar untuk ekonomi AI yang baru. Visi jangka panjang ini adalah tujuan yang ambisius, titik saat ini dalam memfasilitasi pembayaran kripto adalah cara yang lebih baik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks dunia nyata.

Jaringan AEON sudah menghubungkan lebih dari 50 juta pedagang di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Hanya dalam empat bulan ia mendaftarkan lebih dari 20 juta pedagang dan memproses hampir 994.000 transaksi dengan total estimasi lebih dari $29 juta. Meskipun angka-angka ini relatif kecil dibandingkan dengan raksasa pembayaran yang sudah mapan, mereka menunjukkan peningkatan luar biasa di wilayah yang berjuang dengan fluktuasi mata uang dan layanan perbankan yang terbatas.

Kolaborasi AEON dengan X Layer, jaringan Ethereum Layer-2 dari OKX, memperluas cakrawalanya lebih jauh lagi. Dengan integrasi OKX Pay untuk pemindaian, AEON membuka jalan baru untuk transaksi mata uang kripto harian, menekankan pembayaran sebagai keunggulan penting dalam ekosistem.

Mengapa Adopsi Pembayaran Kripto Berkembang di Pasar Berkembang

Indeks Adopsi Kripto Global 2025 Chainalysis menemukan Asia Pasifik menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat untuk aktivitas kripto on-chain dengan volume transaksi dari $1,4 triliun tumbuh menjadi $2,36 triliun menandai pertumbuhan 69% tahun ke tahun. Amerika Latin tidak jauh di belakang dengan peningkatan 63%. Ini adalah ekspansi yang tidak didorong oleh spekulasi dalam perdagangan tetapi kasus penggunaan praktis.

Di negara-negara yang mengalami inflasi tinggi atau akses rendah ke layanan perbankan, stablecoin telah menjadi alat penting untuk remitansi, menghemat uang dan melakukan transaksi sehari-hari. Aset seperti USDT dan USDC memberikan polis asuransi yang baik terhadap devaluasi mata uang lokal, sementara transfer kripto lebih cepat dan lebih murah daripada sistem perbankan tradisional. Integrasi BitMart dan AEON sangat cocok dengan tren peningkatan adopsi utilitas.

Kesimpulan

Integrasi ini membawa mata uang kripto lebih dekat menjadi mata uang sehari-hari terutama di pasar berkembang di mana adopsi meningkat. Itu tergantung pada penggunaan yang konsisten dalam skenario dunia nyata dan keandalan serta kepercayaan dari pedagang dan pengguna. Teknologi dan permintaan sudah ada, tetapi untuk pertumbuhan jangka panjang bergantung pada fungsi yang lancar, kecepatan dukungan dan konversi eksperimen menjadi infrastruktur pembayaran yang dapat diandalkan.