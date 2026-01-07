BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gempa bumi berkekuatan 6,7 melanda lepas pantai Manay, Davao Oriental pada hari Rabu, menurut Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS),Gempa bumi berkekuatan 6,7 melanda lepas pantai Manay, Davao Oriental pada hari Rabu, menurut Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS),

Gempa 6,7 SR guncang lepas pantai Davao Oriental; gempa susulan tercatat

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/07 13:00
MemeCore
M$1,57578-2,98%

Gempa bumi berkekuatan 6,7 mengguncang lepas pantai Manay, Davao Oriental pada hari Rabu, menurut Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), dengan beberapa gempa susulan tercatat dan dirasakan di wilayah sekitar.

Dalam sebuah pemberitahuan, PHIVOLCS menyatakan gempa bumi terjadi pada pukul 11:02 pagi dan berlokasi 47 kilometer selatan-tenggara Manay, Davao Oriental.

Gempa terjadi pada kedalaman 47 kilometer dan diidentifikasi berasal dari tektonik.

PHIVOLCS menyatakan gempa bumi dirasakan di wilayah sekitar, dengan Intensitas II dilaporkan di Kota Davao, sementara intensitas instrumental Intensitas IV tercatat di Malungon, Sarangani.

Kerusakan dan gempa susulan diperkirakan akan terjadi setelah gempa bumi.

Sementara itu, tidak ada ancaman tsunami yang dikeluarkan terkait dengan gempa tersebut.

Hingga saat penulisan ini, PHIVOLCS telah mencatat setidaknya delapan gempa susulan, termasuk guncangan berkekuatan 6,4 yang terjadi kurang dari satu jam kemudian dan dirasakan di lebih dari selusin wilayah.

Intensitas V dilaporkan di Manay, Davao Oriental; Hinatuan, Surigao del Sur; dan Talacogon, Agusan del Sur.

Intensitas IV dirasakan di Kota Bislig dan Cagwait, Surigao del Sur, serta Tarragona dan Cateel, Davao Oriental.

Sementara itu, Intensitas III dilaporkan di Kota Tandag, Surigao del Sur; Boston dan Baganga, Davao Oriental; dan Claver, Surigao del Norte.

Intensitas II dirasakan di Kota Davao, Kota General Santos, Kota Butuan, Kota Baybay dan Palo di Leyte, serta di Hinundayan, San Juan, dan San Francisco di Leyte Selatan.

Filipina terletak di sepanjang apa yang disebut Cincin Api Pasifik, sabuk gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik di mana sebagian besar gempa bumi dunia terjadi.— Edg Adrian A. Eva

Peluang Pasar
Logo MemeCore
Harga MemeCore(M)
$1,57578
$1,57578$1,57578
-0,35%
USD
Grafik Harga Live MemeCore (M)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40