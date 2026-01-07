Gempa 6,7 SR guncang lepas pantai Davao Oriental; gempa susulan tercatat

Gempa bumi berkekuatan 6,7 mengguncang lepas pantai Manay, Davao Oriental pada hari Rabu, menurut Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), dengan beberapa gempa susulan tercatat dan dirasakan di wilayah sekitar.

Dalam sebuah pemberitahuan, PHIVOLCS menyatakan gempa bumi terjadi pada pukul 11:02 pagi dan berlokasi 47 kilometer selatan-tenggara Manay, Davao Oriental.

Gempa terjadi pada kedalaman 47 kilometer dan diidentifikasi berasal dari tektonik.

PHIVOLCS menyatakan gempa bumi dirasakan di wilayah sekitar, dengan Intensitas II dilaporkan di Kota Davao, sementara intensitas instrumental Intensitas IV tercatat di Malungon, Sarangani.

Kerusakan dan gempa susulan diperkirakan akan terjadi setelah gempa bumi.

Sementara itu, tidak ada ancaman tsunami yang dikeluarkan terkait dengan gempa tersebut.

Hingga saat penulisan ini, PHIVOLCS telah mencatat setidaknya delapan gempa susulan, termasuk guncangan berkekuatan 6,4 yang terjadi kurang dari satu jam kemudian dan dirasakan di lebih dari selusin wilayah.

Intensitas V dilaporkan di Manay, Davao Oriental; Hinatuan, Surigao del Sur; dan Talacogon, Agusan del Sur.

Intensitas IV dirasakan di Kota Bislig dan Cagwait, Surigao del Sur, serta Tarragona dan Cateel, Davao Oriental.

Sementara itu, Intensitas III dilaporkan di Kota Tandag, Surigao del Sur; Boston dan Baganga, Davao Oriental; dan Claver, Surigao del Norte.

Intensitas II dirasakan di Kota Davao, Kota General Santos, Kota Butuan, Kota Baybay dan Palo di Leyte, serta di Hinundayan, San Juan, dan San Francisco di Leyte Selatan.

Filipina terletak di sepanjang apa yang disebut Cincin Api Pasifik, sabuk gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik di mana sebagian besar gempa bumi dunia terjadi.— Edg Adrian A. Eva