Ledakan Kripto di Sistem "Berfungsi" Brasil Menghancurkan Narasi

Brasil sedang menguji keyakinan yang telah lama dipegang di dunia kripto: bahwa aset digital hanya berkembang ketika sistem reguler menunjukkan krisis.

Bank sentral Brasil mempertahankan kebijakan moneter yang sangat ketat dengan tingkat Selic acuan sebesar 15%, yang termasuk di antara yang tertinggi untuk ekonomi besar.

Meskipun mengalami kemunduran, sistem keuangan negara tersebut tetap tangguh, menurut penelitian IMF terbaru. Di sisi lain, pasar kredit masih berjalan dengan baik, dan penggunaan kripto meningkat dengan cepat.

Laporan IMF menyoroti bahwa bank sentral Brasil telah melaksanakan tugasnya persis seperti yang diharapkan. Organisasi multilateral tersebut menyatakan bahwa peningkatan kredit Brasil baru-baru ini "bukan kegagalan kebijakan," dengan berpendapat bahwa transmisi moneter terus berfungsi secara efektif bahkan dengan suku bunga tinggi.

Tahun lalu, pinjaman bank di negara Amerika Selatan tersebut mengalami peningkatan luar biasa sebesar 11,5%, sementara penerbitan obligasi korporasi mengalami lonjakan yang lebih mengesankan sebesar 30%.

Minat terhadap aset keuangan alternatif biasanya berkurang karena perkembangan ini, dan perspektif ekonomi tradisional menunjukkan bahwa lanskap saat ini tidak menguntungkan untuk mata uang digital.

Kesenjangan yang melebar antara narasi makro tradisional dan tren adopsi aktual dicontohkan oleh lonjakan tahunan 43% dalam aktivitas cryptocurrency di Brasil tahun ini.

Meskipun menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh suku bunga tinggi, permintaan kredit telah didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat, pengangguran rendah, dan perbaikan cepat dalam teknologi keuangan.

Bank digital dan pemberi pinjaman fintech menyumbang sekitar 25% dari pasar kartu kredit Brasil, sangat meningkatkan aksesibilitas keuangan sambil menjaga efektivitas kebijakan.

Brasil Menghancurkan Narasi Kripto Hanya untuk Krisis

Meskipun demikian, penggunaan cryptocurrency terus meningkat, dan ini terjadi bukan sebagai pertentangan terhadap sistem tetapi sebagai hasil alami darinya.

Menurut Mercado Bitcoin, pasar aset digital terkemuka di Amerika Latin, para ahli di bidang ini mengklaim bahwa investor muda mendorong ledakan cryptocurrency Brasil.

Untuk pengguna di bawah usia 24 tahun, stablecoin dan produk pendapatan tetap yang ditokenisasi, bukan altcoin spekulatif, mendorong peningkatan adopsi 56% dari tahun ke tahun.

Pengembalian dari instrumen pendapatan tetap digital mencapai sekitar $325 juta pada tahun 2025, menyamai carry trade tingkat tinggi Brasil yang sangat menguntungkan. Ada peningkatan 43% dalam total volume transaksi kripto, dengan lonjakan mencengangkan 108% dalam item berisiko lebih rendah. Telah terjadi pergeseran dari strategi investasi yang lebih spekulatif ke lebih metodis, seperti yang ditunjukkan ini.

Sementara orang dengan gaji kelas menengah mengalihkan sebagian besar investasi mereka ke stablecoin, mereka yang berpenghasilan kelas bawah terus memilih Bitcoin karena potensi pengembalian yang lebih tinggi.

Bahkan sekarang, Bitcoin, Ethereum, dan Solana adalah tiga aset yang paling aktif diperdagangkan. Dalam upaya menyebarkan risiko mereka, sekitar 18% investor melihat beberapa cryptocurrency.

Perilaku ini mempertanyakan gagasan bahwa adopsi cryptocurrency secara eksklusif didorong oleh inflasi, devaluasi mata uang, atau kebijakan yang tidak efektif, seperti halnya beberapa negara berpenghasilan rendah yang menghadapi krisis parah.

Institusi tradisional meningkatkan upaya mereka.

Itau Unibanco, bank swasta terbesar di Amerika Latin, telah mengusulkan Bitcoin sebagai sarana untuk mendiversifikasi dan melindungi portofolio secara parsial, menekankan perannya sebagai aset strategis daripada perjudian spekulatif, dengan alokasi yang disarankan 1% hingga 3%.

Bitcoin adalah aset terdesentralisasi yang diperdagangkan secara global yang memiliki sedikit keterkaitan dengan aset tradisional, menurut lembaga keuangan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh perusahaan manajemen aset Amerika terkemuka.

Produk pendapatan dan ekuitas yang ditokenisasi, seperti yang diterbitkan oleh Mercado Bitcoin di jaringan Stellar, mengaburkan garis antara keuangan konvensional dan teknologi blockchain.

Kesuksesan cryptocurrency di Brasil menantang anggapan bahwa diperlukan masyarakat yang bermasalah untuk berkembang. Bahkan dalam lingkungan kebijakan moneter yang menguntungkan, ini menunjukkan tahap penerimaan baru yang didorong oleh keuntungan konkret, potensi pengembalian, dan peningkatan portofolio keuangan.

Tantangan terkait privasi, transparansi, dan kontrol, bukan faktor seperti suku bunga atau tingkat inflasi, dapat muncul sebagai hambatan signifikan berikutnya.

Kekhawatiran tentang kegagalan sistemik memberikan jalan kepada pertanyaan tentang bagaimana infrastruktur yang mendasari akan diatur ketika mata uang digital menjadi lebih terintegrasi ke dalam institusi keuangan yang ada.

Sektor Bitcoin Brasil mengalami perkembangan yang melampaui sekadar solusi jangka pendek. Ini berfungsi sebagai ilustrasi utama dari strategi konvergensi, siap membawa transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

➢ Tetap terdepan. Bergabunglah dengan Blockhead di Telegram hari ini untuk semua berita terbaru tentang kripto.

+ Ikuti Blockhead di Google News