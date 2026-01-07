3 Altcoin Teratas di Bawah $1 Dengan Potensi Pertumbuhan 800% pada 2027

Harga tidak lagi menceritakan kisahnya ketika pasar menjadi lebih selektif. Investor mulai mencari apa yang dapat terus bergerak dengan cepat, apa yang memiliki katalis aktual, dan apa yang sudah menjadi terlalu besar untuk memberikan keuntungan tinggi.

Inilah mengapa daftar investasi kripto teratas cenderung menjadi campuran dari satu merek mapan, satu meme warisan berisiko, dan satu kripto baru yang berada pada tahap awal siklus konstruksi. Berikut adalah tiga altcoin yang terus muncul dalam proyeksi kripto hingga 2026 hingga 2027, dan satu kripto baru berada pada posisi tahap awal yang sedang membangun momentum.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) dapat dianggap sebagai salah satu altcoin berkapitalisasi besar dasar karena likuiditas dan posisinya di pasar. Ia memiliki nilai saat ini sekitar $900, dengan kapitalisasi pasar sekitar $124 miliar, dalam kisaran ukuran di mana lebih sulit untuk mengalami pengembalian eksplosif.

Komentator lain merasa bahwa BNB akan naik ke masa depan pada 2027 dengan energi yang lebih sedikit dibandingkan aset yang lebih kecil. Alasannya sederhana. Untuk memindahkan aset $124 miliar lima kali lebih jauh memerlukan modal baru yang sangat besar. Dengan catatan yang lebih hati-hati, diperkirakan bahwa BNB tidak akan dapat memberikan lebih dari kenaikan sederhana, termasuk 1,3x hingga 1,8x, kecuali pasar yang lebih luas mengalami pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) juga termasuk di antara koin meme yang paling dipantau. Ia diperdagangkan sekitar $0,15 dengan kapitalisasi pasar sekitar $25 miliar. Ia juga memiliki sejarah panjang reli tajam, dan itulah alasan ia tetap berada di radar setiap kali pasar menjadi berisiko.

Ini adalah masalah yang mengikuti pantulan awal. DOGE umumnya memerlukan volume tinggi untuk mengatasi resistensi dan grafik dapat stagnan ketika momentum hilang. Salah satu zona paling populer adalah di dekat titik 0,20, di mana penjual kemungkinan akan muncul dan harga tidak akan mudah bertahan di atas titik tersebut.

Pengamat pasar lain mengatakan ukuran DOGE dapat membatasi prospeknya pada 2027 dan kapasitasnya untuk menghasilkan permintaan baru dapat memicu tren baru. Dalam kasus yang tertahan, diproyeksikan bahwa DOGE hanya dapat mencapai 1,5x hingga 2x pada 2027 tanpa kebangkitan dalam perdagangan meme. Itu bukan profil yang sangat kuat dibandingkan dengan banyak pembeli ketika mereka mencari potensi kripto murah terbaik untuk dibeli sekarang.

Mutuum Finance (MUTM)

Proyek ini adalah proyek mata uang kripto baru yang disebut Mutuum Finance (MUTM) yang mengembangkan protokol peminjaman-peminjaman non-kustodian. Ia memposisikan dirinya di sekitar pengiriman produk dan mekanik terstruktur alih-alih siklus naratif.

Data penjualan terbaru menunjukkan bahwa proyek sedang memasuki tahap distribusi selanjutnya. Menurut Mutuum Finance, ia mengumpulkan $19,6 juta dan memiliki sekitar 18.700 pemegang, dan telah menjual 822 juta MUTM.

Dalam presale Fase 7, MUTM berada pada nilai $0,04. Transisi ke $0,04 adalah peningkatan 300% secara bertahap sejak penjualan dimulai pada awal 2025 di $0,01. Harga peluncuran resmi sebesar $0,06 juga disebutkan dalam Mutuum Finance.

V1 adalah titik pengiriman jangka pendek. Menurut Mutuum Finance, Protokol V1 pertama kali akan masuk ke testnet Sepolia, dan kemudian ke mainnet, dan dijadwalkan akan terjadi segera. Menurut proyek tersebut, Liquidity Pool, mtToken, Debt Token dan Liquidator Bot adalah elemen utama proyek, dan ETH dan USDT akan menjadi aset awal.

Skenario Harga 2027

Mutuum Finance menyatukan aktivitas protokol dan dinamisme token melalui mtTokens, dan struktur biaya. mtTokens adalah akun deposit dan dimaksudkan untuk mencerminkan hasil yang terakumulasi dari waktu ke waktu saat peminjam membayar bunga.

Mekanisme lain yang dijelaskan dalam proyek adalah beli dan distribusi, MUTM melibatkan bagian beli dan jual dari biaya protokol di pasar terbuka. MUTM yang dibeli di pasar terbuka dijual kembali kepada mereka yang menyetor mtTokens di modul keamanan. Ini adalah hubungan langsung antara permintaan pasar dan pendapatan. Dalam kasus peningkatan penggunaan, model mengidentifikasi pembelian berulang.

Proyeksi MUTM menunjukkan bahwa dalam skenario bullish protokol dapat mengalami lari 8x hingga 9x pada 2027 berikutnya jika pengiriman V1 menghasilkan aktivitas peminjaman aktual, generasi biaya dan keberlanjutan jangka panjang pasar melalui loop beli-distribusi. Potensi pertumbuhan ini setara dengan pembingkaian pertumbuhan 800%.

Audit Halborn dan Rencana Layer-2

Ini juga pada keamanan bahwa MUTM sedang dipantau. Menurut Mutuum Finance, Halborn Security telah menjalani audit oleh auditor independen atas protokol peminjaman dan peminjaman V1-nya. Ini juga mengacu pada pemindaian token CertiK sebesar 90/100 dan hadiah bug $50 ribu. Ini membentuk langkah-langkah persiapan khas yang mendukung sistem peminjaman yang akan menangani jaminan dan likuidasi.

Alih-alih V1, Mutuum Finance menguraikan rencana stablecoin yang terjaminkan berlebihan dan penghematan biaya kompresi data panggilan Layer-2. Biaya yang dikurangi dapat meningkatkan penggunaan sehari-hari, dan ini biasanya yang menentukan perbedaan antara kripto DeFi dan tren sesaat.

Sederhananya, ukuran dan titik permintaan BNB dan DOGE dapat membatasi kenaikan. Mutuum Finance berada dalam kategori yang berbeda, mata uang kripto baru yang hanya dalam fase awal kehidupannya, di mana persiapan V1, pemeriksaan keamanan, dan desain sistem diarahkan untuk memperoleh penggunaan jangka panjang.

