Coinhub Exchange Menghadirkan Pengalaman Kripto Mirip Bank ke Las Vegas dan Phoenix

[SIARAN PERS – Las Vegas, NV, USA, 6 Januari 2026]

Coinhub Exchange, bursa kripto online modern, mengumumkan pembukaan besar dua lokasi cabang baru di Las Vegas, Nevada, dan Phoenix, Arizona. Cabang baru ini dirancang untuk membuat kripto lebih mudah bagi pelanggan sehari-hari dan trader aktif dengan menggabungkan perdagangan online dengan dukungan langsung secara tatap muka—ditambah akses tunai yang nyaman melalui jaringan ATM Bitcoin Coinhub di seluruh negara.

Dengan Coinhub Exchange, pelanggan dapat membeli kripto, menjual kripto, menyimpan kripto, dan mengonversi kripto secara online—kemudian mengunjungi cabang ketika mereka menginginkan bantuan tatap muka untuk pengaturan akun, pendanaan, dan melakukan perdagangan pertama mereka. Pelanggan juga dapat menggunakan jaringan terhubung Coinhub untuk menemukan ATM Bitcoin terdekat di lebih dari 2.000+ lokasi Coinhub yang terhubung di seluruh negara.

Dukungan Kripto Langsung—dibangun untuk Pemula dan Trader Berpengalaman

Cabang Las Vegas dan Phoenix akan menyediakan dukungan langsung untuk:

Panduan pengaturan dan verifikasi akun

Bantuan pendanaan (deposit kripto dan transfer bank)

Edukasi tentang pembelian dan penjualan kripto, termasuk panduan produk

Dukungan untuk perdagangan lanjutan dan pesanan yang lebih besar

Transaksi Tunai Bitcoin Tersedia Dengan Dukungan Di Cabang

Kedua cabang juga akan menawarkan pengalaman beli/jual tunai secara langsung, didukung oleh teller manusia dan ATM Coinhub yang terletak di lobi—ideal bagi pelanggan yang menginginkan alternatif terpandu dari ATM Bitcoin tradisional.

Pelanggan dapat mengharapkan:

Limit tunai harian hingga $150.000 untuk pelanggan yang memenuhi syarat

Biaya lebih rendah daripada banyak ATM Bitcoin, dengan harga yang transparan

Proses yang lebih cepat (tidak perlu memasukkan uang satu per satu)

Dukungan di tempat untuk pengalaman pelanggan yang lebih nyaman

Layanan di cabang ini melengkapi platform online Coinhub dan membantu pelanggan berpindah antara tunai dan kripto dengan lebih fleksibel.

Berbagai Opsi Perdagangan Tersedia di Coinhub Exchange

Coinhub Exchange menawarkan 5 opsi perdagangan untuk setiap tingkatan:

Quick Trading — beli/jual sederhana untuk pemula (tanpa grafik yang membingungkan) Pro Trader — grafik lanjutan dan jenis order untuk trader aktif yang mencari biaya lebih rendah OTC — untuk pesanan yang lebih besar dengan kuotasi langsung dan eksekusi yang kompetitif Credit Card — cukup beli kripto apa pun secara online dengan kartu kredit atau debit Cash — Melalui Teller Cabang atau salah satu dari 2000+ lokasi ATM Bitcoin kami

Lokasi Cabang Baru

Coinhub Exchange akan mengadakan pembukaan besar resmi untuk kedua lokasi cabang baru pada 7 Januari 2026. Informasi lebih lanjut tentang lokasi cabang dapat ditemukan di sini.

Cabang Las Vegas, NV – 3209 W Sahara Ave. Las Vegas, NV 89102

Cabang Phoenix, AZ – 2415 E Thomas Rd. Suite 3 Phoenix, AZ 85016

Tentang Coinhub Exchange

Coinhub Exchange adalah bursa kripto modern khusus anggota yang dibangun untuk membantu pelanggan membeli, menjual, menyimpan, dan mengonversi kripto secara online atau langsung. Dengan cabang fisik dan 2.000+ lokasi Coinhub di seluruh negara, Coinhub Exchange menggabungkan kenyamanan digital dengan dukungan manusia nyata—membantu pelanggan berdagang dengan percaya diri dan jelas.

Pengguna dapat membuka akun: https://coinhubexchange.com/

Pengguna dapat menemukan ATM Bitcoin Coinhub di sini

Postingan Coinhub Exchange Menghadirkan Pengalaman Kripto Seperti Bank ke Las Vegas dan Phoenix muncul pertama kali di CryptoPotato.