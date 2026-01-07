BursaDEX+
Lonjakan Harga Filecoin di Depan Mata: FIL Bisa Mencapai $3,55 Segera!

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/07 15:30
Filecoin (FIL) saat ini diperdagangkan pada harga $1,56, mencerminkan penurunan 1,46% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan selama periode yang sama mencapai $199,34 juta, menandai penurunan 32,19% dari level sebelumnya. Selama tujuh hari terakhir, token ini telah naik 18,02%, menyoroti ketahanan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi.

Sumber: CoinMarketCap

Investor telah memantau dengan seksama dinamika harga FIL, khususnya dalam konteks tren cryptocurrency yang lebih luas. Kinerja token baru-baru ini menunjukkan campuran sentimen investor yang berhati-hati dan minat yang berkembang, berpotensi memposisikan Filecoin untuk rebound jika momentum pasar yang menguntungkan berlanjut.

FIL Menunjukkan Breakout Bullish Setelah Falling Wedge

Analis kripto Rose Premium Signals mencatat bahwa FIL telah membentuk pola breakout bullish setelah falling wedge pada grafik hariannya. Kisaran harga saat ini $1,50–$1,55 dianggap sebagai zona entry optimal, dengan stop loss yang direkomendasikan ditetapkan pada $0,91 untuk mengurangi risiko penurunan.

Rose Premium Signals menguraikan target jangka menengah potensial untuk FIL, memproyeksikan level $2,04, $2,78, dan $3,55. Menurut analisis tersebut, rasio risk-reward melebihi 3,5x, menjadikannya setup yang menarik bagi swing trader yang ingin memanfaatkan momentum naik. Pandangan teknis ini menunjukkan bahwa investor mungkin mendapat manfaat dari titik entry strategis sambil mengelola eksposur dengan hati-hati.

Sumber: X

Baca Juga | Inovasi Performa Filecoin Beam Dapat Mendorong Reli Harga FIL Menuju $10

Prediksi Harga FIL untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, Filecoin dapat merebut kembali nilai signifikan pada akhir 2026. Analis memprediksi token ini dapat melampaui angka $2,72, menantang level resistensi sebelumnya sambil berpotensi menetapkan kisaran perdagangan baru.

Pengamat industri menyoroti bahwa kinerja historis Filecoin, dikombinasikan dengan meningkatnya adopsi solusi penyimpanan terdesentralisasi, mendukung ekspektasi pemulihan bertahap. Konsensus di antara investor dan pemimpin pasar menunjuk pada FIL menembus puncak sebelumnya, berpotensi stabil antara $2,37 dan $2,72. Jika prediksi ini terwujud, Filecoin mungkin menarik perhatian baru dari partisipan institusional maupun ritel, memperkuat posisinya dalam ekosistem kripto yang lebih luas.

Baca Juga | Ramalan Filecoin: Akankah FIL Menembus $6,72 Setelah Penurunan Terakhir?

