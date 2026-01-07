CNBC Sebut XRP sebagai Kripto Teratas 2026

Postingan CNBC Sebut XRP sebagai Crypto Teratas 2026 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

XRP melonjak 25-30% di minggu pertama 2026, menembus $2,35 dan merebut kembali kapitalisasi pasar $140M+, memperkuat peringkat 4 teratasnya dan mendapat pengakuan CNBC sebagai perdagangan crypto terpanas tahun ini mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. ETF spot menarik lebih dari $1,3M arus masuk dengan $46 juta harian, sementara cadangan bursa turun ke level terendah multi-tahun, menandakan akumulasi whale. Volume perdagangan melonjak ke $7-8M harian, dan analis seperti Standard Chartered menargetkan $4-$8, didorong oleh meredanya kekhawatiran SEC dan meningkatnya adopsi pembayaran. Meskipun RSI overbought, momentum XRP menunjukkan tidak ada tanda-tanda melambat.