Harga Hyperliquid menembus saluran bearish saat smart money mengalir masuk, menargetkan reli 30%

Menurut data dari crypto.news, Hyperliquid (HYPE) menguat untuk hari kelima berturut-turut, naik 17,5% sejak terendah 2 Januari hingga tertinggi intraday $28,2 lebih awal hari ini, 7 Januari. Diperdagangkan pada $27,5 saat penulisan, kenaikannya mencapai 26% jika dihitung dari terendah Desember di $22,3.

Reli harga Hyperliquid didukung oleh tren akumulasi dari investor smart money.

Menurut data dari Nansen, peserta 'Smart Money' menggandakan investasi mereka pada Hyperliquid. Misalnya, Maven 11 baru-baru ini menambahkan 161,3K token HYPE, membawa nilai total kepemilikan mereka menjadi $4,5 juta, sementara a16z crypto dan Borderless Capital menambahkan 42,3K token lagi ke posisi masing-masing.

Tren akumulasi seperti itu dari smart money dapat mendorong investor ritel untuk melakukan pembelian tambahan, yang semakin memperkuat momentum kenaikan.

Katalis potensial lain di balik reli ini adalah strategi pembelian kembali agresif Hyperliquid. Protokol membeli kembali token dari pasar menggunakan pendapatan yang dihasilkan oleh protokol dan membakar token dari peredaran. Pada akhir Desember, protokol membakar token HYPE senilai hampir $912 juta.

Ketika peristiwa pembakaran seperti itu mengurangi peredaran, ini meningkatkan kelangkaan, yang pada gilirannya cenderung menciptakan permintaan tambahan untuk token terkait.

Analisis harga Hyperliquid

Harga Hyperliquid telah menembus pola saluran paralel menurun multi-bulan yang terbentuk pada grafik harian. Ketika pola seperti itu dikonfirmasi, ini menunjukkan bahwa pembeli memiliki kontrol kuat atas pasar dan mungkin terus mendorong harga lebih tinggi.

Melihat indikator teknikal, mereka tampaknya menunjukkan bias bullish untuk token, setidaknya dalam jangka pendek.

Indikator Moving Average Convergence Divergence menunjukkan persilangan bullish dengan histogram hijau yang tumbuh, sementara indeks Chaikin Money Flow menunjukkan pembacaan positif 0,22. Bersama-sama, mereka mengkonfirmasi bahwa momentum dan arus masuk modal mendukung tren naik.

Oleh karena itu, HYPE kemungkinan besar akan rebound ke tertinggi 4 Desember di $35,8, yang juga selaras dengan target yang dihitung dengan menambahkan tinggi saluran di atas level di mana penembusan terjadi. Saat penulisan, target tersebut hampir 30% di atas level harga saat ini.