Mengapa Nairobi mungkin tidak lagi menjadi satu-satunya ibu kota teknologi Kenya

Selama lebih dari satu dekade, orang-orang menulis kisah teknologi Kenya hampir sepenuhnya berdasarkan perkembangan di ibu kota Nairobi, "Silicon Savannah." Startup, perusahaan modal ventura, akselerator, dan perhatian kebijakan terkonsentrasi di kota ini, dengan mengabaikan wilayah lain seperti kota pesisir Mombasa dan Kisumu.

Namun redistribusi ekonomi teknologi Kenya sedang terjadi, didorong oleh perluasan infrastruktur seperti serat optik, universitas, koridor logistik, dan kebutuhan spesifik sektor. Konza, Kisumu, Mombasa, Eldoret, dan Nyeri kini muncul sebagai pusat inovasi yang berbeda, dibangun berdasarkan logika ekonomi mereka sendiri.

Pergeseran ini dapat menentukan apakah Kenya mengembangkan ekonomi teknologi yang tangguh dan berbasis luas atau tetap bergantung pada Nairobi. Ekonomi digital Kenya diproyeksikan tumbuh dari sekitar 5,9% dari PDB pada tahun 2023 menjadi 9% pada tahun 2025.

Pasar TIK, yang dinilai sekitar $10,5 miliar pada tahun 2024, diperkirakan mencapai hampir $15 miliar pada tahun 2030, didorong oleh permintaan sektor yang berkelanjutan. Pada tahun 2028, laporan memproyeksikan ekonomi digital saja dapat menyumbang KES 662 miliar ($5,1 miliar) terhadap PDB dan mendukung lebih dari 300.000 pekerjaan baru.

Konza

Tampilan udara Konza Technopolis. Sumber gambar: Konza Development Authority

Konza Technopolis, 60km tenggara Nairobi, telah mengalami momentum dalam setahun terakhir. National Data Centre telah didirikan, menyediakan layanan cloud untuk lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, dan pengembangan Kenya Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), yang dimodelkan setelah institusi Korea Selatan dengan nama yang sama, direncanakan akan membuka program akademik pada tahun 2026, menandakan perpindahan menuju pertumbuhan yang dipimpin riset.

Konza adalah upaya paling ambisius Kenya untuk membangun kota teknologi canggih dari nol. Jika berhasil, itu akan karena negara berkomitmen pada visi kebijakan yang lebih panjang dari siklus pemilihan umum yang biasa.

Kisumu

Kisumu, kota terbesar di Kenya bagian barat. Sumber gambar: Safari254

Sekitar 400km ke barat, Kisumu muncul sebagai gerbang inovasi utama untuk Kenya Barat. Ekonominya—campuran perdagangan, pertanian, dan perikanan—berusaha untuk mendiversifikasi.

Di antara institusi yang memimpin adalah LakeHub, yang telah berkembang melampaui pelatihan komunitas menjadi pengembangan talenta melalui Zone 01 Kisumu, sekolah coding peer-to-peer. Startup seperti AquaRech, agriBORA, dan Kijenzi berfokus pada produksi tanaman, konstruksi, rantai pasokan perikanan, dan logistik cold-chain.

Keunggulan Kisumu adalah fokusnya pada ekonomi riil. Solusi dan perangkat lunak dibangun untuk pedagang, petani, dan koperasi.

Mombasa

Kota pelabuhan Mombasa. Sumber gambar: Great Africa

Pelabuhan—terbesar di Afrika Timur dan Tengah—dan samudra membentuk ekosistem Mombasa. Budayanya condong ke arah industri kreatif, pariwisata, dan perhotelan. Hasilnya adalah kancah hibrida teknologi-dan-seni yang dibangun di sekitar SwahiliPot Hub, dengan eksperimen perangkat keras di SwahiliBox dan upaya inklusi gender yang dipimpin oleh Pwani Teknowgalz.

Fokus kota ini mencakup logistik maritim, perikanan, dan teknologi perhotelan.

Eldoret

Eldoret, salah satu wilayah penghasil biji-bijian terbesar di Kenya. Sumber gambar: KNA

Eldoret—lebih dikenal sebagai rumah atlet kelas dunia—berkembang menjadi pusat talenta digital dan laboratorium agtech. EldoHub melatih orang muda untuk ekonomi digital sambil juga mendukung startup yang mendigitalkan pertanian biji-bijian, rantai nilai susu, dan keuangan pertanian seperti agriBORA.

Kota ini mendapat manfaat dari institusi tersier seperti Moi University dan kedekatannya dengan lumbung padi Kenya, wilayah penghasil biji-bijian terbesar. Loop umpan balik antara produk dan pengguna pendek.

Nyeri

Science and Technology Park di Dedan Kimathi University of Technology. Sumber gambar: DeKUT

Mungkin pusat yang paling tak terduga adalah Nyeri, di mana Dedan Kimathi University of Technology (DeKUT), melalui Science and Technology Park-nya, telah meluncurkan fasilitas manufaktur semikonduktor. Pada tahun 2024, wilayah penghasil teh dan kopi yang tenang ini menarik perhatian nasional untuk langkahnya ke dalam manufaktur elektronik.

Di benua di mana perangkat lunak mendominasi wacana teknologi, ini adalah taruhan langka pada kemampuan industri yang lebih dalam.

Nairobi tetap penting

Pusat-pusat yang muncul tidak dapat menggantikan Nairobi, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Ibu kota akan tetap menjadi pusat untuk cek VC, kebijakan, dan kemitraan korporat: hampir semua perusahaan yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange berkantor pusat di Nairobi. Juga, sebagian besar putaran ventura masih ditutup di kota ini.

Namun meningkatnya biaya operasional di Nairobi, didorong oleh pajak yang lebih tinggi dan inflasi, infrastruktur tingkat county yang membaik, ekosistem universitas yang berkembang, dan normalisasi kerja jarak jauh telah mengurangi hambatan untuk membangun di tempat lain.

Ekosistem yang didistribusikan secara geografis lebih luas menyebarkan risiko. Ini membuat ekonomi teknologi kurang bergantung pada nasib satu kota dan lebih mencerminkan sektor riil Kenya, termasuk pertanian, perdagangan, logistik, kesehatan, perhotelan, pariwisata, dan manufaktur.