Presiden Ripple Monica Long telah menyebutkan kisah sukses perusahaan baru-baru ini, termasuk stabilitas keuangannya, sambil mencatat bahwa perusahaan berencana untuk berkembang secara privat melalui akuisisi besar dan pengembangan produk baru.

Dalam wawancara baru-baru ini, eksekutif tersebut menyatakan bahwa perusahaan saat ini memiliki "tidak ada rencana, tidak ada jadwal" untuk go public, menambahkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan pertumbuhannya tanpa memasuki pasar publik.

Keputusan ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan di media kripto dan keuangan tentang Ripple yang berpotensi mencatatkan sahamnya di bursa saham.

Ripple mempercepat pertumbuhan dengan penggalangan dana $500 juta dan akuisisi strategis

Setelah komentarnya, laporan dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa pernyataannya dibuat setelah perusahaan benar-benar mengumpulkan sekitar $500 juta pada November 2025. Valuasi Ripple mencapai sekitar $40 miliar pada saat ini.

Beberapa wartawan menghubungi Long untuk mendapatkan komentar mengenai upaya penggalangan dana ini, berharap untuk mendapatkan konteks lebih lanjut. Ketika diminta menjelaskan detail tertentu, seperti langkah-langkah perlindungan investor yang memungkinkan individu untuk secara efektif menjual kembali saham ke Ripple dengan harga terjamin atau perlakuan istimewa, terutama dalam peristiwa penting seperti kebangkrutan atau penjualan perusahaan, Long merespons bahwa perusahaan telah mengadopsi struktur kesepakatan yang positif dan menguntungkan, tetapi masih gagal memberikan penjelasan yang cukup untuk pertanyaan yang diajukan.

Analis melakukan penelitian dan menemukan bahwa 2025 adalah tahun yang signifikan bagi Ripple, karena membawa pertumbuhan besar bagi perusahaan. Menurut temuan mereka, pertumbuhan ini terutama dihasilkan dari empat akuisisi kunci fintech tersebut. Ini termasuk akuisisi Hidden Road, broker utama multi-aset global; Rail, platform untuk pembayaran stablecoin; GTreasury, penyedia sistem manajemen treasury; dan Palisade, perusahaan yang berspesialisasi dalam dompet aset digital dan layanan kustodian.

Transaksi yang dilakukan saat ini berjumlah sekitar $4 miliar, berkontribusi pada tujuan jangka panjang Ripple untuk menjadi penyedia layanan lengkap infrastruktur aset digital perusahaan.

Pada November lalu, pembayaran perusahaan fintech tersebut melonjak tajam menjadi lebih dari $95 miliar dalam total volume. Melihat betapa populernya perusahaan tersebut, Ripple Prime, pialang utama multi-aset yang baru direbrand hasil dari akuisisi Ripple terhadap Hidden Road, mendiversifikasi layanannya untuk mencakup pinjaman dengan agunan dan produk institusional yang terhubung dengan XRP. Khususnya, RLUSD, stablecoin yang diluncurkan oleh Ripple, dipatok 1:1 terhadap dolar AS, memainkan peran penting di kedua sektor.

Long menjelaskan bahwa, "Seluruh strategi perusahaan kami berkisar pada pembuatan produk. Kami bertujuan untuk menyediakan koneksi yang dibutuhkan keuangan tradisional untuk membuat teknologi blockchain, mata uang kripto, stablecoin, dan aset tokenisasi lainnya benar-benar berguna dan relevan dalam kehidupan sehari-hari."

Ripple bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri

Saat wartawan terus menggali lebih dalam penggalangan dana Ripple, mereka mencatat bahwa putaran pendanaan tersebut, yang juga menarik investasi substansial dari Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard, dan Marshall Wace, mengikuti penawaran tender $1 miliar perusahaan baru-baru ini, yang tercatat pada valuasi yang sama. Dengan temuan ini, mereka menyimpulkan bahwa situasi ini menunjukkan tahun terbaik Ripple.

Mengikuti klaim ini, Brad Garlinghouse, Chief Executive Officer (CEO) Ripple Labs, memberikan pandangannya tentang situasi tersebut. Dia menyatakan, "Kami memulai pada tahun 2012 dengan satu fokus utama—pembayaran—dan telah berhasil berkembang ke kustodian, stablecoin, pialang utama, dan treasury perusahaan dengan memanfaatkan aset digital."

Kemudian, Garlinghouse membagikan perkiraan nya, mencatat bahwa investasi baru yang dilakukan di perusahaan akan secara signifikan meningkatkan koneksi bisnisnya dengan pemain kunci di sektor keuangan tradisional. Hasilnya, Ripple akan berhasil mencapai tujuannya untuk memperluas kehadirannya di pasar institusional menggunakan stablecoin, pialang utama, dan layanan treasury-nya.

