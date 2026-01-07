Analisis Harga SUI: Token Membidik Target $20 seiring Peningkatan Jaringan dan Minat Institusional Bertemu

TLDR:

SUI menyelesaikan akumulasi antara $1,50 dan $1,30, memberikan imbal hasil 45% dengan target bullish di $5, $10, dan $20.

Jaringan bertransisi ke Sui Stack, menampilkan privasi tingkat protokol, stablecoin USD asli, dan transfer bebas gas.

Bitwise mengajukan ETF spot SUI sementara jaringan mempertahankan 866 TPS, menandakan pengakuan institusional yang berkembang.

Analis memproyeksikan target makro $2,10 untuk Februari dengan tesis bullish yang valid di atas level support mingguan $1,20.

SUI diperdagangkan pada $1,94 saat penulisan setelah menyelesaikan fase akumulasi teknis pada grafik mingguan. Analis pasar memproyeksikan potensi kenaikan substansial untuk token blockchain Layer-1 ini.

Cryptocurrency ini telah menunjukkan ketahanan setelah koreksi dalam dari tertinggi 2024. Struktur teknis menunjukkan partisipasi smart money selama periode akumulasi ulang.

Fundamental jaringan terus menguat seiring peningkatan protokol yang dijadwalkan untuk kuartal pertama 2026.

Struktur Teknis Menunjuk ke Target Multi-Dolar

Analis cryptocurrency CryptoPatel mengidentifikasi zona akumulasi kerangka waktu tinggi antara $1,50 dan $1,30.

Analis mencatat bahwa SUI telah menyelesaikan sweep likuiditas di posisi terendah. Blok order bullish mingguan yang kuat telah terbentuk dalam rentang ini. Token tersebut telah memberikan imbal hasil sekitar 45% dari zona masuk yang diidentifikasi.

Kerangka teknis menunjukkan celah nilai wajar yang tumpang tindih dengan zona permintaan. Struktur saluran naik tetap utuh di berbagai kerangka waktu.

CryptoPatel menetapkan target harga di $5, $10, dan $20 untuk SUI. Tesis bullish tetap valid selama token bertahan di atas $1,20. Penutupan mingguan di bawah level ini akan membatalkan pengaturan saat ini.

Analis menekankan ini merupakan pengaturan mingguan berbasis kesabaran untuk trader spot. Metrik risiko-imbalan tampak menguntungkan mengingat level support yang diidentifikasi.

Pelaku pasar yang masuk mendekati zona $1,30-$1,50 telah menangkap keuntungan substansial.

Peningkatan Protokol dan Minat Institusional Mendorong Momentum

Altcoin Buzz melaporkan bahwa Sui bertransisi ke Sui Stack, disingkat sebagai S2. Peta jalan kuartal pertama mencakup fitur privasi tingkat protokol.

Jaringan akan memperkenalkan USDsui, stablecoin asli yang terintegrasi pada tingkat protokol. Transfer stablecoin bebas gas mewakili peningkatan signifikan lainnya yang dijadwalkan untuk implementasi.

Metrik aktivitas jaringan menunjukkan kinerja berkelanjutan pada 866 transaksi per detik. Throughput ini menunjukkan kapasitas blockchain untuk menangani volume lalu lintas substansial.

Bitwise telah mengajukan ETF spot yang berfokus pada token SUI. Pengajuan ini menandai pengakuan institusional yang berkembang terhadap jaringan.

Pengamat industri memposisikan SUI sebagai pesaing langsung untuk jaringan Layer-1 yang mapan. Kombinasi peningkatan teknis dan minat institusional menciptakan berbagai katalis.

Altcoin Buzz memproyeksikan target makro $2,10 untuk Februari 2026. Konvergensi pola teknis dan perkembangan fundamental menunjukkan potensi untuk momentum naik yang berkelanjutan.

Postingan Analisis Harga SUI: Token Membidik Target $20 saat Peningkatan Jaringan dan Minat Institusional Bertemu muncul pertama kali di Blockonomi.