Morgan Stanley Mengajukan Permohonan untuk Ethereum Trust Setelah Mendorong Bitcoin dan Solana

Raksasa Wall Street ini telah mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk Ethereum Trust spot, menandai salah satu langkah paling langsung mereka ke pasar kripto.

Poin-Poin Penting Morgan Stanley telah mengajukan S-1 untuk Ethereum Trust, menyusul pengajuan trust Bitcoin dan Solana sehari sebelumnya

Perusahaan mengelola sekitar $1,3 triliun, memberikan bobot institusional yang signifikan pada ekspansi kripto mereka

Aksi harga Ethereum tetap konstruktif, dengan konsolidasi terbaru terjadi di atas level support kunci

Pengajuan ini mengikuti pengajuan terbaru yang dilakukan sehari sebelumnya, ketika Morgan Stanley mencari persetujuan untuk meluncurkan trust Bitcoin dan Solana terpisah. Secara bersamaan, pengajuan berturut-turut ini menunjukkan dorongan terkoordinasi untuk membangun kendaraan kripto multi-aset yang teregulasi daripada produk tunggal yang terisolasi.

Neraca besar di balik dorongan kripto

Morgan Stanley mengawasi sekitar $1,3 triliun aset yang dikelola, memberikan pengajuan ini bobot yang jauh lebih besar dibandingkan aplikasi serupa dari pemain yang lebih kecil. Daripada menguji perairan, perusahaan tampaknya memposisikan dirinya untuk partisipasi jangka panjang dalam aset digital melalui wadah investasi tradisional yang dirancang untuk klien institusional dan bernilai tinggi.

Dengan mencakup Ethereum, Bitcoin, dan Solana secara berturut-turut, bank tersebut secara efektif menargetkan tiga ekosistem blockchain yang paling aktif diperdagangkan dan dibahas secara institusional, menandakan kepercayaan pada relevansi berkelanjutan mereka dalam portofolio.

Aksi harga Ethereum mencerminkan antisipasi yang meningkat

Perilaku pasar Ethereum sejalan dengan waktu pengajuan. ETH telah diperdagangkan di dekat wilayah $3.200, menyusul pemulihan kuat selama beberapa minggu dari titik terendah Desember. Penarikan terbaru pada grafik 4 jam tampak korektif daripada struktural, dengan harga terkonsolidasi setelah kenaikan tajam menuju area $3.300.

Indikator momentum menunjukkan sinyal campuran namun konstruktif. RSI baru-baru ini mendorong ke wilayah overbought sebelum mendingin, menunjukkan pembeli tetap memegang kendali meskipun kelelahan jangka pendek. MACD, meskipun mendatar, tetap tinggi dibandingkan fase konsolidasi sebelumnya, menunjukkan bahwa momentum bullish belum sepenuhnya mereda.

Struktur harga ini menunjukkan pasar yang mencerna keuntungan daripada keluar dari posisi, pengaturan yang sering muncul ketika investor menilai kembali katalis kenaikan seperti peluncuran produk institusional.

Lebih dari sekadar peluncuran produk tunggal

Yang menonjol bukan hanya pengajuan Ethereum itu sendiri, tetapi urutannya. Mengajukan produk Bitcoin, Solana, dan Ethereum dalam beberapa hari menunjukkan niat strategis daripada waktu oportunistik. Untuk perusahaan seukuran Morgan Stanley, langkah-langkah ini biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan dalam pembuatannya, memperkuat gagasan bahwa eksposur kripto menjadi penawaran inti daripada alokasi pinggiran.

Meskipun persetujuan regulasi tidak dijamin, luasnya pengajuan memperkuat narasi bahwa institusi keuangan besar mempersiapkan permintaan klien yang berkelanjutan di berbagai aset digital, tidak hanya Bitcoin saja.

Jika disetujui, produk-produk ini akan semakin mengaburkan garis antara keuangan tradisional dan pasar kripto, memperkuat posisi Ethereum sebagai aset institusional inti daripada alternatif spekulatif.

