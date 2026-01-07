Rakbank menerima persetujuan untuk meluncurkan stablecoin

Stablecoin didukung 1:1 oleh dirham UEA

Persetujuan awal diberikan oleh bank sentral

Laba Rakbank naik 18% di Q3 2025

National Bank of Ras Al Khaimah, Rakbank, akan meluncurkan stablecoin, token pembayaran yang didukung dirham, setelah menerima persetujuan prinsip dari Bank Sentral UEA.

Peluncuran ini, yang tunduk pada penyelesaian persyaratan regulasi dan operasional, akan mendukung kemampuan Rakbank yang terus berkembang dalam layanan aset digital, kata pemberi pinjaman yang terdaftar di Bursa Efek Abu Dhabi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Cryptocurrency yang terikat pada mata uang fiat atau yang diterbitkan pemerintah dikenal sebagai stablecoin.

Perkembangan ini muncul setelah Rakbank memungkinkan pelanggan ritelnya untuk memperdagangkan kripto melalui mitra broker yang diatur tahun lalu.

Stablecoin ini diharapkan didukung 1:1 oleh dirham UEA, dengan cadangan yang disimpan secara terpisah dan diatur untuk mendukung penebusan penuh pada nilai nominal. Ini juga akan menampilkan kontrak pintar yang diaudit dengan atestasi cadangan waktu nyata untuk meningkatkan transparansi dan integritas operasional.

Pembaruan tentang fase uji coba dan potensi ekspansi akan dibagikan pada waktunya, kata bank tersebut.

Pada bulan Oktober, Rakbank mengatakan laba bersih meningkat 18 persen year on year menjadi AED706 juta ($192 juta) pada kuartal ketiga 2025, didukung oleh kenaikan pendapatan non-bunga.

Saham bank ditutup pada AED8,43, naik sekitar sepertiga dalam setahun terakhir.

Pemerintah Ras Al Khaimah memiliki kepemilikan saham 49,35 persen di Rakbank.

Pada Juli 2024, bank sentral memperbarui regulasi cryptocurrency-nya, memungkinkan penerbitan stablecoin yang didukung dirham tetapi mengecualikan aset digital lainnya, seperti bitcoin dan stablecoin yang dipatok dolar, untuk pembayaran di dalam negeri.

Pada bulan Desember, bank sentral menyetujui AE Coin, yang dipatok pada dirham.