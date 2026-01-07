BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Bank Nasional Ras Al Khaimah, Rakbank, akan meluncurkan stablecoin, token pembayaran yang didukung dirham, setelah menerima persetujuan prinsip dari Bank SentralBank Nasional Ras Al Khaimah, Rakbank, akan meluncurkan stablecoin, token pembayaran yang didukung dirham, setelah menerima persetujuan prinsip dari Bank Sentral

Rakbank menerima persetujuan untuk meluncurkan stablecoin

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/07 20:01
Lorenzo Protocol
BANK$0.04661-0.68%
ArchLoot
AL$0.0118+0.85%
TokenFi
TOKEN$0.004912-6.02%
  • Stablecoin didukung 1:1 oleh dirham UEA
  • Persetujuan awal diberikan oleh bank sentral
  • Laba Rakbank naik 18% di Q3 2025

National Bank of Ras Al Khaimah, Rakbank, akan meluncurkan stablecoin, token pembayaran yang didukung dirham, setelah menerima persetujuan prinsip dari Bank Sentral UEA.

Peluncuran ini, yang tunduk pada penyelesaian persyaratan regulasi dan operasional, akan mendukung kemampuan Rakbank yang terus berkembang dalam layanan aset digital, kata pemberi pinjaman yang terdaftar di Bursa Efek Abu Dhabi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Cryptocurrency yang terikat pada mata uang fiat atau yang diterbitkan pemerintah dikenal sebagai stablecoin.

Perkembangan ini muncul setelah Rakbank memungkinkan pelanggan ritelnya untuk memperdagangkan kripto melalui mitra broker yang diatur tahun lalu.

Stablecoin ini diharapkan didukung 1:1 oleh dirham UEA, dengan cadangan yang disimpan secara terpisah dan diatur untuk mendukung penebusan penuh pada nilai nominal. Ini juga akan menampilkan kontrak pintar yang diaudit dengan atestasi cadangan waktu nyata untuk meningkatkan transparansi dan integritas operasional.

Pembaruan tentang fase uji coba dan potensi ekspansi akan dibagikan pada waktunya, kata bank tersebut.

Pada bulan Oktober, Rakbank mengatakan laba bersih meningkat 18 persen year on year menjadi AED706 juta ($192 juta) pada kuartal ketiga 2025, didukung oleh kenaikan pendapatan non-bunga.

Saham bank ditutup pada AED8,43, naik sekitar sepertiga dalam setahun terakhir.

Bacaan lebih lanjut:

  • UEA mengalahkan AS dalam aturan kripto, kata CEO situs yang didukung Trump
  • Apartemen Ras Al Khaimah lebih mahal dari apartemen terbaik Dubai
  • Rakbank merencanakan obligasi pertama untuk mendanai proyek sosial

Pemerintah Ras Al Khaimah memiliki kepemilikan saham 49,35 persen di Rakbank.

Pada Juli 2024, bank sentral memperbarui regulasi cryptocurrency-nya, memungkinkan penerbitan stablecoin yang didukung dirham tetapi mengecualikan aset digital lainnya, seperti bitcoin dan stablecoin yang dipatok dolar, untuk pembayaran di dalam negeri.

Pada bulan Desember, bank sentral menyetujui AE Coin, yang dipatok pada dirham.

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.04661
$0.04661$0.04661
+0.36%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40